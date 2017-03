Com instal·lar un punt de recàrrega domèstic

Els vehicles elèctrics i híbrids endollables són ja una realitat que no deixarà de créixer els propers anys. Però desgraciadament la major part dels garatges i pàrquings del nostre país no estan preparats per satisfer les demandes energètiques d’aquesta mena de vehicles.

La manera més fàcil d’instal·lar un punt de recàrrega és connectant, mitjançant cablejat, el punt de recàrrega directament al vostre comptador domèstic. Segurament aquesta és l’opció a la que poden acollir-se aquelles persones que disposin d’un garatge particular al seu domicili.

Si guardeu el vostre vehicle en un pàrquing comunitari –tant de titularitat pública com privada-, heu de saber que esteu en el vostre dret d’instal·lar-hi un o diversos punts de recàrrega elèctrica. A més, no us caldrà contractar cap extra de potència, ja que amb un endoll de 3’3 kW (220V i 16A) en tindreu prou per recarregar el vostre vehicle, sigui cotxe o moto.

En el cas de comunitats de veïns o propietaris, el més pràctic és instal·lar un nou comptador i diversos comptadors secundaris individuals

En aquest cas, només heu de notificar a la resta de veïns o propietaris mitjançant un escrit la instal·lació d’un punt de recàrrega amb trenta dies d’antelació. Com els quadres de comptadors sovint queden allunyats dels garatges o pàrquings comunitaris, segurament caldrà donar d’alta un nou comptador. Aquest pot ser individual (un per cada veí o usuari del pàrquing) o un sol comptador col·lectiu per a tots els vehicles del pàrquing, amb una sèrie de comptadors secundaris per saber quant consumeix cada usuari de la plaça de pàrquing, i carregar-ho directament a la quota mensual (o semestral o anual) de les despeses de manteniment.

Com i què hem d’instal·lar?

Existeixen diverses empreses i electricistes especialitzats en les tasques d’instal·lació de punts de recàrrega elèctrica. El que sí haurem de decidir és si volem instal·lar un endoll tradicional tipus Shucko –el tradicional que utilitzen en ús domèstic- o un de recàrrega ràpida de tipus Wallbox.

Els endolls Shucko són més senzills i econòmics, però els temps de recàrrega són molt superiors als de tipus Wallbox, força més cars però capaços de recarregar els vehicles molt més ràpidament.