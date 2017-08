Com podem facilitar la feina als Mossos en un control policial?

Durant les darreres hores Catalunya ha patit els efectes d'un terrible grup terrorista que ha fet molt de mal al país però que gràcies a les brillants actuacions del cos de Mossos d'Esquadra han estat menys mortíferes del que els terroristes buscaven amb els seus objectius.

Amb tot, l'amenaça terrorista no ha desaparegut del tot, i fonts internes del cos apunten a un cert desgast físic i mental producte de les llargues hores de servei de patrullatge, investigació o a peu de carretera. Per això volem recollir alguns petits detalls que poden facilitar la feina dels policies en un control i agilitzar la seva feina.

Com facilitar la tasca en un control policial 1-Portar la documentació en un lloc accessible 2-Si és fosc, encenem la llum interior de l'habitacle 3-Utilitzar un lleguantge correcte i educat 4-No compartir la posició d'un control policial per les xarxes socials

Encara que sembli una bajanada, disposar de la nostra documentació (DNI, carnet de conduir) i la del vehicle sempre a mà i en un lloc fàcil i accessible agilitzarà els tràmits identificatius i farà guanyar temps als cossos de policia.

A més, els mateixos Mossos han demanat que els conductors i ocupants del vehicle encenem els llums interiors durant les hores de foscor per facilitar el reconeixement facial dels policies en els diferents punts de control repartits arreu del país.

També cal recordar que els nostres policies treballen en torns molt llargs -aquests dies la normalitat han estat els torns de 12 o 14 hores- i encara que ens pugui semblar molest perdre temps en un punt de control de carretera sempre cal mantenir un to educat i una bona predisposició a ajudar als policies que efectuen la seva tasca per mantenir la màxima seguretat al país. De la mateixa manera, una actitud amable i predisposada permet una actuació més ràpida i efectiva per part dels cossos policials del país.

Especialment important és no difondre per les xarxes socials les diferents ubicacions -sovint en espais estratègics- dels controls establerts pels Mossos d'Esquadra, ja que perden part de l'efecte sorpresa i poden ser una informació valuosa per aquells que no volen ser detectats per la policia.

Per últim val a dir que els controls policials poden generar petites o grans cues que poden fer-nos perdre força temps en els nostres desplaçaments. Per tant és molt recomanable portar ampolles d'aigua i menjar al cotxe, especialment si viatgem amb nens petits.