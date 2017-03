Consells per evitar que ens robin la moto

És una de les grans pors i obsessions dels motoristes: la por de que ens robin la moto.I és que tant si la deixem al garatge de casa, com si l’aparquem al carrer som conscients que podem no trobar-nos la moto quan anem a buscar-la.

Últimament s’han accentuat els robatoris de motos, i ja no es dediquen només a les motos més valuoses o modernes sinó que fins i tot decideixen emportar-se les veteranes. Davant d’aquest fet ens hem de plantejar amb quins mecanismes de seguretat volem dotar la nostra moto que vagin més enllà del simple bloqueig de manillar: una o dues pinces de fre, un pitó, lligar-la a un arbre o a un fanal o posar una alarma són alguns dels remeis més populars.

Lligar la nostra moto a un fanal o amb un pitó ja no és sinònim de seguretat absoluta, ni tan sols a un pàrquing

Ara bé, tenir-la lligada a un objecte no garanteix que un grup d’indesitjables s’emportin la nostra moto en una furgoneta, encara que hagin de deixar un tros de moto allà mateix. Això tampoc ens ha d’obsessionar: s’han donat casos de propietaris de motos que no l’agafen per por a que se la robin.