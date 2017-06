Com podem evitar l'estafa del retrovisor?

El mètode és força similar al que s'utilitza a altres indrets del món. Un grup d'estrangers -generalment del sud de França-, que es fan passar per turistes amb cotxes amb matrícula estrangera forçen una topada lleu amb un conductor -generalment víctimes d'edat avançada- i simulen un desperfecte del vehicle, que sovint és el retrovisor.

Tot seguit els estafadors simulen trucar a l'asseguradora de la víctima (en realitat truquen un còmplice que es fa passar per treballador de l'asseguradora) amb l'excusa que la seva asseguradora és estrangera, al seu país d'origen.

El suposat treballador de la companyia recomana a la víctima treure diners en efectiu (al voltant dels 1.500 euros) per agilitzar el cost de reparació del cotxe dels estafadors amb la promesa que la víctima recuperarà els diners més endavant mitjançant un abonament de la companyia.

Què cal fer en cas d'accident?

És molt important no tocar res ni moure els cotxes en cas d'accident lleu i sense vides en risc. Sempre cal avisar a les autoritats i aprofitar per fer tantes fotos com sigui possible per evitar possibles fraus o estafes mentre arriben els cossos de seguretat.