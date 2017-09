Per evitar els accidents, #parkyourphone

La Federació Internacional d'Automobilisme (FIA) promou una campanya anomenada #parkyourphone (#aparcaeltelèfon) per reduir la incidència dels accidents causats pels telèfons mòbils i les distraccions al volant provocades per aquests aparells. Aquesta campanya compta amb el suport institucional del Parlament Europeu, la Comissió Europea i diversos clubs de conductors, entre els quals, el RACC.



De fet, el RACC va publicar un informe prou preocupant l'any passat que indicava que el 42% dels conductors admet haver utilitzat el mòbil al volant, i el 21% dels vianants ni tan sols aixeca el cap de la pantalla per creuar els passos de vianants.

DGT

Aquestes xifres, molt preocupants, encara s'agreugen més amb els estudis de la, que indica que ela les carreteres espanyoles estan directament relacionades ambdurant la conducció o travessa a peu per part dels vianants.

La campanya, que pretén conscienciar els conductors dels perills de l'ús del telèfon, també s'adreça als vianants i als ciclistes, dos col·lectius molt fràgils que han disparat les xifres de víctimes mortals durant els darrers anys relacionades amb l'ús d'aquests dispositius electrònics.