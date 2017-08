Els cotxes de segona mà més fiables del 2017

Comprar un cotxe de segona mà sempre ha estat una opció interessant i estalviadora, però les pors als cotxes mal cuidats, a fiabilitats poc contrastades i a possibles averies cares han dissuadit a més d’un de la compra d’aquest tipus de vehicles.

El grup alemany DEKRA, fundat al 1925, es dedica a la inspecció de vehicles i a provar la seva fiabilitat, i ja fa deu anys que publica un informe anual amb els cotxes més fiables en cada segment.

Per avaluar els vehicles DEKRA fa més de 1.000 inspeccions a cada vehicle en els intervals de fins als 50.000,fins als 100.000 i fins als 150.000 quilòmetres. D’aquestes inspeccions en surt un percentatge anomenat DFI (DEKRA Fault Index) que calcula el percentatge de cotxes sense cap errada ni averia (mecànica o elèctrica) sobre 100.

Els cotxes de segona mà més fiables Cotxes petits/urbans: Honda Jazz (74’6 DFI) Cotxes mitjans/compactes: BMW Sèrie 1 (86’3 DFI) Cotxes grans/berlines: Volvo V60/S60 (89’4 DFI) Cotxes grans “premium”/ berlines representació: Audi A6 (94’6 DFI) Cotxes esportius i roadster: Audi TT (81’1 DFI) Totcamins/SUV: Audi Q5 (89’3 DFI) Monovolums: Ford C-Max (80’0 DFI) Furgonetes petites: Mercedes Vito/Viano (67’0 DFI) Furgonetes grans: Renault Master (63’0 DFI)

No deixa de ser simptomàtic que el segment on menys averies o incidències es comptabilitzen és en el segment dels cotxes “premium” i les berlines de representació, on l’Audi A6 aconsegueix un espectacular 94’6%. De fet, l’única incidència destacable de l’A6 és l’alta quantitat de parabrises trencats o esmicolats, que han rebaixat unes dècimes la nota final de la berlina de representació dels d’Ingolstadt.

L’informe DEKRA també deixa altres elements curiosos, com el fet que els Honda Jazz siguin més fiables a partir dels 50.000 quilòmetres que no pas abans, o que els Volvo S60/V60 pràcticament no pateixin cap averia o incidència a partir dels 100.000 quilòmetres, que és just quan els seus rivals mostren alguns símptomes d’envelliment.

El segment menys fiable de tots els analitzats pel grup DEKRA és el dels cotxes comercials i furgonetes, on s’acumulen la major part d’incidències i averies. De fet el Renault Master s’imposa a la resta amb un DFI prou baix, tot i acumular alguns problemes amb les pinces de fre del vehicle o el Mercedes Vito, que tot i guanyar en el seu segment acumula problemes amb el tensor del fre de mà i el sistema del tub d’escapament.