Més conductors sota els efectes de les drogues a les carreteres de l'estat

Un estudi estatal revela que el 33’5% dels conductors sotmesos a proves de consums de droga per les autoritats pertinents van donar positiu en el test realitzat, cosa que lamentablement col·loca l’estat espanyol al capdamunt d’Europa en aquesta realitat social.

Fins 657 conductors van donar positiu en els controls de drogues -que es realitzen mitjançant una mostra de saliva- realitzats per les autoritats pertinents (Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i Ertzaintza) entre els dies 5 i 11 del mes de juny. D’aquests 657 casos es van comptabilitzar 442 positius per consum de cànnabis, 268 casos per consum de cocaïna i 88 positius per consum d’amfetamines.

El consum d’alcohol, a la baixa

Afortunadament el consum de begudes alcohòliques segueix la tendència a la baixa entre els conductors espanyols: dels 156.982 controls d’alcoholèmia, només (si és que podem utilitzar aquesta paraula) 1.626 conductors van donar positiu. Entre tots els casos denunciats sorprèn el cas de dos camioners que quintuplicaven la taxa permesa o el cas d’un ciclista gallec –que circulava per la carretera amb dificultats per mantenir l’equilibri i sense casc- i que va donar positiu a l’alcoholímetre amb una taxa de 0’86 mg/litre per aire expirat.

El Servei Català de Trànsit, alertat

El Servei Català de Trànsit, per la seva banda, va publicar la setmana passada més xifres esfereïdores: segons dades de l’Institut de Medicina Legal, el 46,2% dels conductors morts en accidents de trànsit a Catalunya van donar positiu en consum d’alcohol, drogues o psicofàrmacs al 2016, cosa que suposa un augment percentual respecte l'any anterior.

En aquest sentit el Servei Català de Trànsit ha anunciat que ha engegat la vuitena campanya preventiva d'enguany i que durarà fins el diumenge 25 de juny, coincidint amb l'operació tornada de la revetlla de Sant Joan.