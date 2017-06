6 claus per preparar el teu vehicle durant l'estiu

Arriba la calor, els dies s'allarguen i s'aproximen les vacances, una de les èpoques de l'any en les que més utilitzem els nostres vehicles, ja sigui per viatjar llargues distàncies oo per realitzar escapades a la platja o a la muntanya.

El que molta gent no sap és que durant els mesos d'estiu es concentren gran part de les problemàtiques associades a la mecànica, i per això és important realitzar un bon manteniment periòdic efectuat per professionals, però tmabé efectuar petites comprovacions que podem fer nosaltres mateixos. A continuació us detallem alguns dels elements a revisar durant els mesos de més calor.

Estat dels pneumàtics

Els pneumàtics són un dels elements de seguretat més importants, i són sensibles al canvi sobtat de temperatura. És molt necessari comprovar que tenen la profunditat de dibuix mínima requerida (1'6mm) i efectuar comprovacions periòdiques de la pressió dels mateixos -com a mínim un cop al mes-.

Comprovar el nivell dels líquids

Cal comprovar també l'estat dels líquids i el seu nivell, en especial els de l'oli, els del neteja parabrises, líquid de frens i de la direcció assisitida, i reomplir-los si és necessari ja que les altes temperatures poden incidir en l'evaporació dels líquids del cotxe.

Sistema de climatització

Els mesos més calorosos de l'any són els que més utilitzem els sistemes de refrigeració com ara aire condicionats i climatitzadors. Convé comprovar que la potència i efectivitat dels sistemes de climatització és correcte, i en cas de semblar-nos insuficient, és necessari portar el vehicle al taller per efectuar una recàrrega del sistema de climatització. A més, és molt recomanable netejar -o canviar,si cal- els filtres d'aire i polen cada anys o 15.000 quilòmetres-.

Revisar el sistema de frenada

Pràcticament tots els cotxes disposen d'un sistema de frens de disc. Aquest tipus de frens aturen el cotxe a partir de la fricció de les pastilles de frenada amb el disc, que suporten temperatures elevades. Uns frens ja desgastats acusen molt l'augment de la temperatura ambiental, cosa que els pot fer perdre efectivitat en els mesos més calorosos d'estiu.

Vigilar la temperatura del motor

Un dels grans perills de l'estiu és el patir un sobreescalfament del motor. Cal vigilar que el motor no superi -o no ho faci massa- els 90 graus de temperatura, i sobretot que mi arribi a la zona vermella. Si detectem que el motor s'esta escalfant molt, un truc molt vàlid és engegar al màxim la calefacció per evitar averies més greus.

Aparcar a l'ombra i rentar el cotxe sovint

Tot i que és complicat en èpoques estiuenques és molt convenient aparcar el cotxe en zones ombrívoles per mantenir-lo fresc. A més és convenient utilitzar un parabises per evitar que el cotxe cremi quan entrem a l'habitacle i evitar que els elements de l'interior -cuir, pells...- no es desgastin prematurament.

Per últim, rentar el cotxe un cop a la setmana -preferentment a mà- és important per mantenir en bon estat la pintura del cotxe i eliminar la brutícia que s'acumula a la carrosseria els mesos d'estiu, quan l’activitat d'ocells i insectes és més intensa.