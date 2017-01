Les 10 carreteres més perilloses de Catalunya

Fa poques setmanes l’estudi EuroRAP ha fet públiquers les xifres de l’accidentalitat durant 2016 a la xarxa viària catalana, elaborat pel RACC amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit, la Diputació de Barcelona i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya . Les carreteres catalanes, tot i ser més segures que fa uns quants anys, segueixen tenint diversos punts negres, especialment als trams amb major densitat de circulació.

Tres dades sorprenents Les motos o ciclomotors, que representen menys del 5% del parc de vehicles, estan involucrats en més del 40% dels accidents en carretera. Tres dels deu trams amb més concentració d’accidents de vehicles pesants pertanyen a la N-340. Catalunya té gairebé 2000 km de xarxa viaria amb alt risc de patir un accident greu o mortal.

Els criteris per seleccionar les carreteres més perilloses del país han estat que siguin trams amb una circulació diària superior als 5.000 vehicles, que tinguin una longitud mínima de cinc quilòmetres i que hi hagi hagut accidents amb ferits greus o morts els darrers dos anys. Amb tot cal ser optimistes, ja que l’estudi apunta que el risc de patir un accident mortal o greu ha disminuït un 4,09% durant els tres darrers anys.

El tram més perillós del país és el de la carretera de la Rabassada. El fet de ser una carretera molt utilitzada però a la vegada un espai amb nombrosos senglars i fins i tot algunes carreres il·legals converteix la BP-1417 en la carretera amb més risc de patir un accident del país.

A certa distància els segueixen els trams de la carretera BV-5001 de Martorelles fins a Santa Coloma de Gramanet i la B-502 d’Argentona fins a Vilassar. En tots dos casos la densitat de vehicles que hi circulen, les imprudències i l’escassa visibilitat per efectuar avançaments han estat factors decisius.

Set dels vuit trams més perillosos del país es troben als voltants de la ciutat de Barcelona, i la província de Tarragona és l’única que no té cap tram entre els deu més perillosos de Catalunya, per bé que el pas per la N-340 està catalogat d’alt risc a bona part de les comarques tarragonines.

La demarcació de Barcelona és la més perillosa del país amb diferència, i la de Tarragona, la més segura, tot i comptar amb trams d'alt risc de la N-340

Al llistat destaquen tres trams nous. En primer lloc destaca el tram de la C-28 que uneix Vielha amb Vaquèira i l’estació d’esquí, el tram de la BV-4501 entre Manresa i Santpedor i la GI-641 entre Torroella de Montgrí i L’Estartit. Totes tres carreteres es troben en bon estat, però les imprudències i la densitat de circulació les han col·locat entre les carreteres més perilloses de Catalunya.