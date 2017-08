Les autopistes del futur són intel·ligents

A l’asfalt conviuen cada cop més els vehicles convencionals amb nous vehicles elèctrics, híbrids i en un futur pròxim fins i tot sense conductor. Però difícilment aquesta nova mena de vehicles podran circular per unes vies que no estiguin preparades pel repte tecnològic que suposen. Empreses com la catalana Abertis estan treballant en la posada a punt de les autopistes per donar resposta a aquests reptes de la mobilitat del futur.

Molts d’aquests avenços tecnològics tenen per finalitat última evitar els accidents. Actualment ja existeixen aplicacions mòbils que ajuden els conductors a conduir de manera més prudent. Un exemple n’és “Speed-o-Track”, una "app" desenvolupada al Brasil que fa sonar cançons d’una llista del nostre Spotify quan detecta que el conductor circula per sobre de la velocitat màxima permesa: un cop ens excedim en la velocitat, la música també s’accelera de forma exponencial.

Informació directa entre usuari i autopista

Els usuaris que circulen per l’autopista ja poden tenir accés a un gran ventall de canals d’informació i comunicació bidireccional per rebre i donar informació de primera mà, gràcies a aplicacions mòbils, com ara Waze. L’aplicació de trànsit del grup Google s’ha aliat amb Abertis per oferir als seus usuaris informació en temps real sobre les condicions del trànsit, l’estat de la via, tancaments de carrils i obres, per planificar millor els desplaçaments i afavorir la fluïdesa del trànsit.

Alhora, gràcies a Waze, els centres de control de les autopistes de l’empresa catalana poden rebre informació facilitada pels usuaris sobre l’estat del ferm, condicions meteorològiques i altres factors que fins ara no es podien cobrir amb les càmeres instal·lades a l’autopista. D’aquesta manera, els centres des dels qual es coordinen les operacions de l’autopista poden tenir més control sobre l’activitat a la via i millorar les seves actuacions de resposta.

La conducció autònoma, un repte fascinant

Un dels reptes més immediats i apassionants és el de facilitar el desenvolupament i la implantació de la conducció autònoma a la xarxa viària del país. Segons els experts, el futur del cotxe serà autònom, la qual cosa redundarà en una millora substancial de la seguretat a les carreteres, ja que aquest tipus de vehicles estan pensats per eliminar el factor humà causant dels accidents. Tanmateix, el cotxe autònom requereix, alhora, d’una infraestructura intel·ligent que es comuniqui amb ell de forma constant.

Diversos projectes a escala europea estan treballant per dissenyar com ha de ser aquesta comunicació entre vehicle autònom i infraestructura. A les autopistes de Sanef, a França, s’està estudiant com es comunica la via amb un prototip de cotxe autònom de Renault, per ajudar-lo a passar sense problemes per la barrera del peatge o per una zona on s’estiguin fent obres.

Un altre dels possibles problemes a resoldre en un futur immediat és la coexistència entre vehicles convencionals i autònoms a la xarxa viària. En aquest sentit, s’estan fent simulacions dintre d’unes proves pilot -el programa “Inframix” de la Unió Europea- a l’autopista AP-7, a Girona, amb la finalitat de definir el paper que poden jugar les infraestructures durant els anys de convivència dels vehicles tradicionals i els intel·ligents sobre l’asfalt.

Afavorir el cotxe elèctric i la mobilitat sostenible

El gran cavall de batalla dels propers anys serà el desembarcament progressiu dels cotxes elèctrics als carrers de les nostres ciutats. Europa ja és el segon mercat del món on més creixen les vendes d’aquest vehicles, després de Xina.

Malauradament encara és molt difícil fer llargs desplaçaments amb cotxes elèctrics per la seva limitada autonomia i l’escassetat de punts de recàrrega per aquest tipus de vehicles, però els experts coincideixen en que aquest és un camí sense retorn. Al nostre país ja es poden trobar estacions de recàrrega de manera cada cop més habitual, sobretot als aparcaments. En altres països, com França, on el cotxe elèctric té un nivell de penetració al mercat superior, ja s’estan instal·lant punts de recàrrega ràpida cada 80 quilòmetres a les estacions de servei de la xarxa d’autopistes gestionada per Sanef.

Però anant més enllà, en el futur no caldrà aturar-se per recarregar el nostre cotxe elèctric en un punt amb sortidor on endollar-lo. L’asfalt intel·ligent que recarrega el vehicle mentre circula ja és una realitat. El projecte europeu FABRIC -un consorci de 25 socis entre els quals Volvo, Scania o la mateixa Sanef- està analitzant la viabilitat d’aquesta tecnologia a França, Suècia i Itàlia.