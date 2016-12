Quatre consells per preparar el vostre vehicle per al fred

L'arribada del Nadal anuncia l'arribada de l’estació més freda de l’any, i que generalment va acompanyada dels principals inconvenients mecànics per als nostres vehicles. Primer de tot, hem de tenir clar que la millor eina que podem fer servir és la prevenció, i en aquest sentit mantenir el cotxe en bon estat no tan sols és un acte de responsabilitat, sinó que ens permetrà mantenir uns nivells de seguretat més elevats.

No és gens estrany que glaci a les zones interiors i muntanyoses del país. Per tal d’evitar ensurts al volant, us proposem quatre consells molt senzills que us serviran per agafar el cotxe tot i les baixes temperatures amb seguretat: