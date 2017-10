La ciutat de Ísafjördur, situada a l’extrem nord-est d’Islàndia i amb una població que no arriba als 4.000 habitants, ha instal·lat uns passos de vianants que tenen un doble objectiu: reduir la velocitat dels vehicles que circulen pels carrers i reduir els accidents.

La particularitat d’aquests passos de vianants és que estan pintats de manera que aconsegueix donar un efecte tridimensional, una il·lusió òptica que fa que els conductors que s’hi aproximen redueixin la velocitat. D’aquesta manera es pretén que els vianants creuin el carrer de manera més segura.

Tot i que és una il·lusió òptica el resultat és espectacular. Si funcionés l'invent es podria exportar a altres ciutats

Segons informa el diari islandès 'Vísir', l’empresa encarregada de pintar aquests passos de vianants en 3D és Vegmálun GÍH, i el seu director, Gautur Ívar Halldórsson, ha explicat que malgrat que la idea sigui molt revolucionària no és ben bé original, perquè prové de Nova Delhi, on fan servir uns passos de vianants que produeixen un efecte òptic similar.

Si la proposta aconsegueix l’objectiu inicial es preveu pintar més passos tridimensionals per tota la ciutat, tot i que caldrà veure si un cop els veïns sàpiguen que es tracta d’un efecte òptic continuaran reduint la velocitat o hi circularan per damunt com fins ara. El que és clar és que en ser molt més visibles que els passos de vianants normals difícilment passaran inadvertits per als conductors.