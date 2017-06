BMW Driving Experience, aprendre a conduir divertint-se és possible

L’any 1977 BMW va organitzar la primera experiència de conducció mitjançant la qual oferia als seus clients l’oportunitat de millorar les seves habilitats al volant. Aquest 2017, quaranta anys després, la marca alemanya ens ha convidat a l’esdeveniment organitzat al circuit de Montmeló, en una nova edició de la BMW Driving Experience que manté el mateix propòsit que fa quatre dècades: ensenyar als conductors com fer front a diverses situacions complicades al volant i millorar les seves capacitats de conducció.

Com és habitual, en aquesta present edició el vehicle escollit per portar a terme les proves dinàmiques –que tot seguit explicarem– va ser el BMW Sèrie 1 120d, mentre que per a les voltes completes a la pista els escollits van ser els Sèrie 3 330d i Sèrie 4 Gran Cupè 430d.

Abans de començar les proves dinàmiques cada grup (compost generalment per clients de la marca i periodistes del motor) va rebre un brífing amb tot un seguit d’instruccions sobre seguretat al volant, consells sobre com afrontar les situacions que es podrien donar i, a més, informació sobre els vehicles de què disposaríem, dels sistemes de seguretat que incorporaven i els neumàtics que portaven, tots, de la marca francesa Michelin.

PROVES DINÀMIQUES

Un cop acabada la part teòrica era el torn de posar-se al volant del BMW Sèrie 1 per fer un total de tres exercicis amb què practicar allò que ens havien ensenyat prèviament. A la primera d’aquestes proves s’havia d’esquivar una sèrie de cons posats estratègicament al tercer revolt del circuit, el Curvone Renault. Arribant en velocitat a aquests cons, calia frenar amb contundència i al mateix temps girar el volant per evitar-los, emulant l’aparició sobtada d’un obstacle a la carretera i comprovant el bon funcionament dels sistemes de seguretat, com el control d’estabilitat DSC o el de tracció DTC.

Un cop superada aquesta primera prova tocava fer una competició amb un altre participant del grup. Arribats a una línia de cons, calia aturar el cotxe en paral·lel a un altre per sortir prement l’accelerador a fons per comprovar que tot i la pluja que queia al circuit en aquell moment el binomi entre el canvi automàtic i el control de tracció evitava pèrdues d’adherència malgrat els 184 cavalls del 120d.

Quan aquesta línia de cons que separaven els dos cotxes començava a acabar-se, calia frenar a fons per aturar el Sèrie 1 abans que s’acabessin els cons, i guanyava la carrera qui aturava el cotxe més a prop del darrer con. Amb aquesta prova vam poder comprovar l’acceleració i la frenada del Sèrie 1, així com el funcionament cada cop més perfeccionat de sistemes com l’ABS, tan importants per mantenir el control del vehicle en fortes frenades.

I finalment, les proves dinàmiques van finalitzar amb el tercer exercici, que no era altra cosa que una ziga-zaga amb què esquivar un total de sis línies de cons, intentant no tocar-ne cap. Aquesta prova potser és la que requereix més habilitat de conducció i un millor ús de les mans a l’hora d’agafar el volant, la qual cosa va resultar relativament senzilla si s’havia estat atent als consells que es van donar durant la classe teòrica.

TRES VOLTES AL CIRCUIT

Superades aquestes proves dinàmiques era l’hora d’enfrontar-se a un total de tres voltes al circuit de Barcelona-Catalunya al volant d’un BMW Sèrie 3 o Sèrie 4 Gran Cupè amb un total de 258 cavalls en tots dos casos. La primera volta de reconeixement del circuit la va fer l’instructor de BMW, que al mateix temps donava una sèrie de consells sobre com afrontar alguns revolts i a més, comprovar l’estat de la pista, ja que les pluges intermitents que van caure durant tot el matí podien afectar l’adherència.

Però com és habitual en la marca bavaresa, el comportament del 430d es va mostrar exemplar i va permetre assolir els 200 km/h al final de recta, però frenant amb solvència per negociar els diferents revolts que componen el Circuit de Barcelona-Catalunya. Malgrat l’elevada potència, l’asfalt humit i les altes velocitats que es poden assolir en circuit, el 430d semblava anar sobre rails i el funcionament impecable dels diferents controls electrònics de seguretat feien realment complicat que el cotxe mostrés tendència a subvirar o sobrevirar. Certament, ajudes com l’ABS, el DTC o el DSC aconseguien que es pogués rodar realment ràpid pel traçat i amb una sensació de control absoluta.

En finalitzar les tres voltes era el torn que dos afortunats fessin unes voltes al circuit com a copilots d’un BMW M4, però malauradament no vam ser un d’aquests agraciats. El que sí que estava disponible per a tothom era la prova de detecció d’obstacles i d’aparcament autònom del nou BMW Sèrie 5, amb què completar una jornada ben farcida d’experiències de conducció i que en bona mesura va ajudar a aprendre una miqueta més sobre com afrontar situacions de perill i comprovar el bon funcionament de les ajudes electròniques dels models de la marca alemanya, així com del dinamisme dels seus models. Fa quaranta anys que BMW fa aquestes proves, i que en vinguin quaranta més.