Alimentació i conducció

Els pilots professionals ho saben perfectament. Per conduir (o en el seu cas pilotar) un cotxe o una moto cal estar en les millors condicions físiques possibles, i això també té molt a veure amb les pautes i horaris d'alimentació.

Es convenient no conduir en dejú o amb una sensació de gana marcada, ja que ens pot fer estar més agressius o en pitjors condicions físiques per posar-nos al volant o al manillar del nostre vehicle. De la mateixa manera és preferible deixar reposar mitja hora el cos després d'un àpat important.

Si hem de viatjar immediatament després d'ingerir aliments és important no atipar-se gaire durant l'àpat per evitar digestions pesades i somnolència. Per tant és preferible la ingesta d'aliments lleugers (fruita i verdura) o d'absorció ràpida i rics en hidrats, com ara la pasta o l'arròs.