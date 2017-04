Escornalbou i Riudecanyes, el Baix Camp desconegut

Comencem la nostra ruta al poble de Montbrió del Camp, a pocs quilòmetres de Reus i de Cambrils, al cor del Baix Camp. El poble de Montbrió és famós pel seu balneari termal, molt concorregut durant bona part de l’any.

Agafem la carretera T-310 en direcció sud fins arribar a la T-321 (posteriorment T-343) en direcció a Vilanova d’Escornalbou, en un paisatge agrícola dominat pels típics conres mediterranis: oliveres, ametllers i avellaners.

Iniciem el nostre ascens per la serra de l’Argentera per la carretera T-343 en direcció al Castell-Monestir d’Escornalbou. Aquest tram està asfaltat però no delimitat per marques viàries, i per tant convé conduir amb prudència.

La mateixa carretera està ben senyalitzada i resulta impossible perdre’ns. Podem deixar el cotxe a l’aparcament que hi ha al peu del Castell d’Escornalbou i accedim a l’espai museïtzat. Val la pena deixar-se perdre per aquest vell monestir reconvertit en mansió senyorial per Eduard Toda, i les espectaculars vistes que té sobre el camp de Tarragona.

Retornem al cotxe per emprendre el viatge per la carretera TP-3211 en direcció a Riudecanyes, un poble que té una bonica església d’estil renaixentista dedicada a Sant Mateu, i un pantà artificial construït a inicis del segle passat per la riba del qual val la pena passejar.

La carretera T-313 ens tornarà al poble de Montbrió completant el nostre curt recorregut de 25 quilòmetres que podem realitzar en un matí o tarda. Per motius climatològics és recomanable fer aquesta ruta als mesos de tardor, primavera o hivern, ja que els mesos més calorosos d’estiu convindria no realitzar-lo a les hores centrals del dia.