Els millors cotxes per viatjar amb nens: Seat Alhambra

El Seat Alhambra és el monovolum de la marca catalana, un model veterà que va aparèixer ja fa vint-i-un anys, tot aprofitant la plataforma i elements mecànics que Volkswagen utilitzava pel seu Sharan i que havia desenvolupat en una estranya aliança amb Ford, que sumava el Galaxy en l’equació dels monovolums grans destinats al mercat europeu. L’any 2010 va aparèixer la segona generació de l’Alhambra, que tornava a compartir plataforma, motors i elements mecànics amb el Sharan, sempre sospitós de rebre tracte preferencial des de Wolfsburg.

Des d’aleshores Seat ha venut unes 250.000 unitats del seu monovolum fabricat a Portugal, deixant un marge comercial generós, ja que l’Alhambra sempre ha estat el model més car de la gamma dels del Baix Llobregat (el seu preu arrenca en els 30.000 euros pels models més bàsics), tot i que la generació actual -apareguda ja fa més de set anys- comença a estar superada tecnològicament pels seus principals rivals.

L’Alhambra va ser objecte d’un restyling estètic i mecànic l’any 2015, introduint en l’oferta d’aquest monovolum una variant més juvenil, urbana i esportiva, anomenada Alhambra FR Line, que és la que vam poder provar durant una setmana.

A grans trets, l’Alhambra FR Line es diferencia de la resta de la gamma pel seu equipament, que inclou seients esportius de pell girada amb calefacció, volant específic de tres radis i costures vermelles, càmera d’aparcament posterior, climatitzador trizona i sistema d’arrencada sense clau, cosa que situa aquesta versió de l’Alhambra en un segment superior al dels monovolums convencionals.

Estèticament la variant FR Line inclou també un para-xocs específic, fars davanters ennegrits, retrovisors cromats, llandes de divuit polzades i uns cridaners vinils laterals que emfatitzen la personalitat esportiva d’aquest monovolum.

Habitacle

La gran virtut d’aquest Alhambra és, sens cap mena de dubte, el seu habitacle i la seva capacitat de càrrega. De fet el monovolum de Seat és dels pocs que disposa de set places reals, i l’obertura de les portes posteriors fa que sigui realment senzill accedir a la tercera filera de seients.

Però la clau de l’habitabilitat de l’Alhambra és en la segona filera de seients, amb tres places individuals que es poden regular fins a 16 centímetres endavant per deixar més espai als hipotètics ocupants de la tercera filera o permetre, per exemple, que la cadireta d’un nadó a contramarxa estigui més avançada que el seient del pare o la mare facilitant l’accés i el control sobre la criatura.

Maleter

Amb els set seients desplegats el maleter de l’Alhambra té una capacitat de 300 litres, una mica per sota de la d’un utilitari, però abatent la tercera filera de seients la capacitat del maleter arriba fins als 955 litres de capacitat.

Però si encara necessitem més espai de càrrega (per transportar bicletes, un moble o una taula de surf, per exemple) la segona filera també es pot replegar obtenint una capacitat de 2.300 litres, homologable a la de la majoria de furgonetes comercials i professionals que circulen per les nostres carreteres.

Ergonomia i comoditat en marxa

L’element diferencial de la versió FR Line és que aquest incorpora un xassís adaptatiu DCC que permet regular i modificar la duresa de les suspensions en tres posicions anomenades “Confort”, “Normal” i “Sport” que permeten adaptar l’Alhambra a les necessitats específiques dels ocupants.

La nostra unitat FR Line disposava d’un motor dièsel 2.0 TDI de 150 CV associat a un canvi DSG de sis velocitats i doble embragatge, que permetien moure’s a l’Alhambra amb certa agilitat i moltíssima comoditat, especialment en llargs trajectes per autopistes o autovies, hàbitat natural d’aquest vehicle amb una mitja de consum que voreja els set litres reals (tot i que la seva fitxa tècnica prometi consums de poc més de cinc litres) circulant a velocitats legals i això sí, carregats amb quatre ocupants i el seu equipatge.

Tot i disposar del control de suspensió adaptativa, el dinamisme de l’Alhmabra en carreteres revirades acusa el pes (1.843 quilos), les dimensions (fa 4’85 metres de llarg i 1’9 d’ample) I l’alt centre de gravetat del cotxe fan que presenti inèrcies i oscil·li una mica als revolts o que sigui més complicat trobar aparcament a la primera i maniobrar a les grans ciutats.

Preus

L’oferta de preus de l’Alhambra arrenca en els 29.500 euros que costa la versió d’accés “Reference” amb un motor gasolina 1.4 TSI de 150 cavalls i els 43.000 euros que costen les dues versions més equipades de la gamma amb el nivell d’equipament “Style”, canvi automàtic DSg i motor dièsel de 184 CV o gasolina de 220 CV de potència.

La nostra unitat de prova, amb l’equipament FR Line, climatizador de tres zones, calefacció als seients davanters, xarxa de càrrega d’equipatge, sostre panoràmic, navegador i càmera ¡aparcament posterior i els sistemes de seguretat “Lane Assist” i “Sign Assist” té un preu final de 45.685 euros, una xifra que l’allunya de les butxaques menys poderoses.