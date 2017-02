Comparativa dakariana: Toyota Hilux vs Peugeot 3008

Quan a la redacció de l’Ara Motor vam veure que disposaríem dels dos models que han ocupat les cinc primeres posicions del Dakar 2017 ràpidament vam pensar que calia fer-ne una comparativa. En igualtat de condicions només hi ha un aspecte comparable entre aquests dos cotxes, i hi ha un guanyador clar. Però abans de veure quin dels dos models guanya en la seva versió de carrer, recordem què ha passat al ral·li més dur del món.

A la present edició del Dakar 2017 hi ha hagut una marca que clarament ha dominat per sobre de la resta: Peugeot. Amb el seu 3008 els gals han monopolitzat el podi, resultant guanyador el 3008 del veterà pilot Stéphane Peterhansel i el seu copilot Jean-Paul Cottret. El segon esglaó l’han ocupat Sébastien Loeb i Daniel Elena, i la tercera posició ha estat per Cyril Despres i David Castera. Qui sap si haurien arribat a ocupar els quatre primers llocs de no ser per l’abandonament prematur del madrileny Carlos Sainz i Lucas Cruz.

El Peugeot 3008 va ocupar els tres primers llocs del podi al Dakar 2017, la Hilux la quarta i cinquena posició final

D’altra banda, els perseguidors més propers al monopoli de Peugeot han estat els pilots de Toyota, especialment Nasser Al-Attiya, ja guanyador del Dakar a les seves edicions de 2011 i 2015, amb el seu copilot Matthieu Baumel. La lluita entre Peugeot i Toyota va ser intensa fins que al final de la tercera etapa Al-Attiyah es va retirar després de patir un accident contra una pedra, fet que va provocar greus danys al xassís i la impossibilitat de continuar el ral·li. Amb tot, només els altres pilots de Toyota han sigut capaços d’ocupar els llocs que Peugeot ha permès: la quarta plaça ha sigut pels catalans Nani Roma i Àlex Haro Bravo i la cinquena per Giniel de Villiers i el seu copilot Dirk von Zitzewitz.

Del desert al carrer

L’esperit competitiu d’ambdós marques es veu reflectit també en els seus models de carrer, ja que tant Toyota com Peugeot transmeten la seva passió esportiva a les versions civilitzades, cadascuna d’una manera diferent.

Mentre que Toyota ofereix amb la seva Hilux una pick-up robusta, fiable i resistent amb una gran capacitat de càrrega i bones aptituds offroad, Peugeot ofereix amb el 3008 un model refinat que demana més carretera que no pas muntanya, però que no té por a afrontar pistes en bon estat o algun camí forestal, on demostra la seva polivalència i la seva capacitat d’adaptació a diferents entorns, tal i com ho fa el model equivalent al Dakar.

És evident que la típica comparativa d’aspectes com el consum, el confort, les aptituds offroad o el comportament dinàmic no es pot fer perquè hi ha un guanyador clar en cadascun d’aquests aspectes. No és cap sorpresa dir que el 3008 consumeix menys, és més còmode i refinat o es comporta millor en carretera, mentre que la Hilux supera al francès en aspectes com la capacitat de càrrega, la força del motor, la capacitat 4x4 o, com és evident a les imatges, la grandària.

Quin dels dos cotxes transmet més fidelment allò que demostra al Dakar?

En aquest cas la victòria és pels japonesos de Toyota, que venen un model que tot i les seves modificacions notables respecte al de competició, és apte per sortir-se’n de moltes situacions similars a les que es troben els pilots de la marca. A més, al llarg de la història ha demostrat la seva resistència, la qual cosa és fonamental a l’hora d’afrontar el ral·li més dur del planeta.

Per la seva banda Peugeot diferencia molt clarament el model comercial del de competició, i prefereix que els seus clients gaudeixin de la confiança que dóna saber que han comprat un cotxe de la marca guanyadora del Dakar en les seves dues darreres edicions (i en quatre de consecutives en els anys 1987-1990) que no pas que puguin afrontar els mateixos perills que els seus pilots amb els cotxes de carrer. No ens enganyem, el 3008 és un SUV i per més que sigui capaç de sortir de l’asfalt, ni s’acosta a les possibilitats que ofereix la Hilux.

Fins ara a Peugeot li està anant molt bé amb la seva fórmula. Fan un cotxe imbatible al Dakar i venen un model que manté l’essència però està destinat a un públic molt ampli, que pugui presumir de tenir el cotxe guanyador del Dakar.

Esperem que Toyota aprofiti la seva victòria en aquesta comparativa per mirar de donar guerra a Peugeot en la edició del Dakar 2018, i qui sap si acabar amb la recepta guanyadora que, a hores d’ara, posseeixen els francesos.