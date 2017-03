Toyota C-HR: assenyat, futurista i ecològic

Els SUV dièsel poden tenir les hores comptades a les grans capitals europees. Les noves normatives anticontaminació haurien de ser cada cop més restrictives amb els motors tèrmics, i els totcamins -vehicles que pesen de mitjana més de tona i mitja i que estan tan de moda- patiran directament les restriccions que en un futur no massa llunyà hi haurà sobre els motors dièsel (i probablement també sobre els de benzina turboalimentats). En aquest espai el C-HR apareix amb tot el sentit del món.

Ara bé, és ben difícil catalogar o etiquetar quina mena de cotxe és el nou C-HR. El nou model híbrid de Toyota es troba a mig camí entre un turisme i un totcamí o SUV, esdevenint una mena de simbiosi entre un Crossover i un vehicle convencional.

Futurista i tecnològic

Estèticament, el nou C-HR respon a una línia de disseny futurista, molt pròpia de l'escola nipona, amb abundància de formes geomètriques i línies rectes, generant formes aerodinàmiques que emfatitzen la seva personalitat.

A diferència del Toyota Prius (que fins i tot en l'actual generació genera controvèrsia) el nou C-HR és un cotxe més o menys del gust dels consumidors europeus, tot i no renunciar a un disseny molt original el seu llenguatge estètic japonès. En aquest sentit, els fars LED (opcionals), les llandes de divuit polzades que equipa (disset en els acabats bàsics), les proteccions inferiors i passos de roda i sobretot el perfil i part posterior (amb la integració el maleter amb la resta de la carrosseria) fan de C-HR un vehicle agradable a la vista i homologable als gustos europeus.

Una de les solucions estètiques més sorprenents del nou C-HR és la inserció de les manetes de les portes posteriors, a l'espai tradicionalment reservat pel vidre posterior, molt a prop del pilar C. Aquesta solució de caràcter revolucionari té la intenció de crear l'efecte òptic de ser un cotxe més compacte i petit del que en realitat és.

Tot i ser vuit centímetres més alt que un Auris, per exemple, el nou C-HR no està pensat i dissenyat per circular fora de l'asfalt, si no per moure's amb comoditat i agilitat dins la jungla urbana. Per dir-ho clarament, el C-HR és un vehicle ideal per pujar a la vorera mentre deixem o recollim la canalla de l'escola (el principal obstacle amb el què mai es trobaran la majoria de SUV que circulen per les grans ciutats) o per superar sense dificultat les irregularitats del paviment o passos de zebra elevats, per exemple.

La seva major alçada permet una major comoditat d'accés dins l'habitacle -els seients van col·locats nou centímetres més alts que un Auris-, esdevenint molt pràctic per persones amb mobilitat compromesa o per col·locar els infants a les seves cadiretes, per exemple.

Això sí, les places posteriors poden arribar a ser una mica justes (d'amplada i llargada) per encabir-hi dues cadiretes infantils i un adult, per exemple. A més, un detall que no em va agradar massa és el fet que la finestra de les portes posteriors sigui molt reduïda a causa del colze estètic que fa la carrosseria del cotxe al pilar C (posterior) i que fa entrar menys llum a l'habitacle o prova als ocupants més petits de poder mirar per la finestra, cosa que els pot arribar a cansar o fins i tot marejar abans.

Un altre aspecte que no em va acabar d'agradar del Toyota C-HR és el tacte d'alguns dels plàstics de la consola central o del recolzabraços, que em van semblar massa tous i fins i tot enganxosos quan resten exposats al sol o quan interaccionen amb la pell humana.

Toyota comercialitza tres nivells d'equipament pel flamant C-HR, anomenants “Active”, “Advance” i “Dynamic Plus”. La nostra unitat -equipada amb l'acabat "Dynamic Plus" disposava de diversos extres i ajudes a la conducció que incorpora el paquet "Advance Plus", que inclou detector d'angles morts als retrovisors, fars antiboira amb tecnologia LED, òptiques davanteres FullLED, pantalla tàctil de vuit polzades o un equip de so JBL.

L'equip multimèdia del nou Toyota C-HR està prou ben assortit, però el funcionament d'algunes aplicacions i del navegador no acaben de ser els més pràctics del segment.

Una mecànica híbrida de darrera generació

El Toyota C-HR només disposa d'una mecànica al nostre mercat. Els compradors tan sols poden adquirir el C-HR amb la mecànica híbrida de 122 cavalls heretada del nou Prius i que envia la potència a les rodes davanteres.

Els nous híbrids de Toyota ara disposen d'un motor 1.8 de cicle Atkinson de quatre cilindres més eficient que ofereix 80 cavalls, que es sumen als 62 cavalls del motor elèctric per sumar els 122 cavalls de potència combinada. I la veritat és que la integració entre els dos motors és immediata i molt eficient, permetent consums reals de 0'8 litres de combustible als cent quilòmetres -això sí, en recorreguts 100% urbans-, tot i que la mitjana que vam obtenir oscil·lava entre els 3 i 4 litres en cicle mixt (ciutat i carretera).

Aquest nou sistema híbrid ens ha semblat encara més harmònic que quan el vam provar al Prius ara fa uns mesos, amb un bon funcionament i integració del sistema híbrid amb el canvi automàtic de transmissió contínua CVT -que funciona sense embragatge- .

La pròpia energia cinètica del vehicle o la potència del motor tèrmic s’aprofit gràcies a un generador (dinamo) que recarrega les bateries. Quan les bateries són prou carregades, el conductor pot seleccionar un mode de conducció 100% elèctric si les condicions de conducció són prou favorables. Tot i seleccionar el mode 100% elèctric el motor de combustió entra en funcionament si, per exemple, sol·licitem potència pitjant a fons el pedal de l'accelerador.

Impressions dinàmiques

El C-HR és un vehicle àgil i capaç per moure's amb molta facilitat en entorns urbans i semiurbans. La seva vocació estalviadora i el «savoir faire» de la seva mecànica híbrida fan que el nou crossover de Toyota sigui un dels millors del segment per un ús urbà intensiu.

La gran virtut dinàmica del C-HR és el seu confort de marxa. A uns seients i postura de conducció còmode i una instrumentalització ergonòmica cal sumar-hi un vehicle molt silenciós, fins i tot quan el motor tèrmic entra en acció.

L'alçada extra del C-HR també el fa pràctic per pujar amb certa facilitat a les voreres dels carrers urbans, una de les funcions que més cops realitzen la major part de SUV i Crossover al nostre país. Ara bé, el seu angle d'atac i sortida el fan molt poc pràctic per un ús fora de l'asfalt que els enginyers de Toyota ni tan sols han contemplat, perquè resulta relativament fàcil fer tocar els baixos del cotxe a la sortida de pàrquing o en desnivells molt forts.

Per carretera oberta, autovies i autopistes el C-HR es comporta com un vehicle convencional de motor tèrmic, ja que utilitza el propulsor de benzina de forma principal deixant l'elèctric de forma auxiliar.

A més, el C-HR mostra un comportament efectiu fins i tot en trams revirats, mostrant suficient rigidesa de la carrosseria i poques inèrcies al volant. Els nipons volien fer un vehicle funcional i còmode, i en C-HR respon amb correcció a aquest plantejament general.

Una de les coses que més m'agraden del C-HR en moviment és el seu caràcter tranquil, estalviador i relaxat al volant. El C-HR és un cotxe magnífic per viatjar a velocitats legals, ja que no mostra cap dèficit de potència i manté consums molt ajustats. De fet el C-HR no pateix per realitzar avançaments o circular a un ritme àgil. Ara bé, el seu caràcter no és gens passional ni esportiu: no té grans prestacions d'acceleració o velocitat punta. I és que el comprador d'aquest tipus de vehicle probablement tampoc necessiti prestacions o esportivitat al volant.