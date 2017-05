Una passejada a bord del Tesla Model X

Divendres passat vam poder tenir una primera presa de contacte amb el Model X, el totcamí de Tesla que ja ha esdevingut un autèntic èxit comercial i que per fi ha aterrat al nostre país.

El Model X és un SUV elèctric amb tracció integral -té dos motors elèctrics que impulsen cadascun dels dos eixos del vehicle- i ofereix fins a set places reals dins l’habitacle. Una de les coses que més sorprenen del Model X en viu són les seves dimensions, ja que fa més cinc metres de llarg i dos d’ample, i té una alçada de 168 centímetres. Unes mides que el converteixen en rival de SUV grans com ara els Audi Q7 o BMW X5, per exemple (per bé que cap d’ells és 100% elèctric).

Estèticament el Tesla Model X gaudeix d’un disseny fluid i aerodinàmic (té un coeficient de tan sols 0’24), però el gran argument estètic diferencial del cotxe és l’obertura de les portes posteriors en forma d’ales de falcó, que faciliten l’entrada a l’habitacle i l’accés a la segona i tercera filera de seients.

Posar els nens a les cadiretes sense ajupir-nos o entrar amb comoditat a l’habitacle és molt més senzill gràcies a aquest tipus de portes, que tan sols necessiten 30 centímetres laterals per desplegar-se. L'espai resultant per entrar o sortir és prou gran, i podem jugar a voluntat amb la configuració dels seients. Ara bé tan sols quatre -dos de la segona filera i dos de la tercera- disposen de sistema d'ancoratge Isofix.

El Model X disposa del parabrises panoràmic més gran mai utilitzat en un vehicle de producció: la lluna davantera és realment espectacular

L’habitacle del Model X és ample i diàfan, i les places són prou còmodes i amb l’espai suficient per encabor-hi set ocupants adults sense haver de patir per l’espai i la comoditat. A més les dues places posteriors es poden abatre per guanyar més espai de maleter –altrament el maleter disposa d’un doble fons que millora la seva capacitat màxima- que en el millor dels casos arriba als 2.400 litres de capacitat. Però com el Model X no disposa de motor tèrmic ni caixa de canvis, també permet que la part davantera esdevingui un espai per portar objectes de 187 litres de capacitat.

Una mecànica revolucionària

El Model X disposa d’una bateria d’ions de liti de 100 kWh que ocupa tota la plataforma del cotxe, i que reparteix millor el pes del vehicle i la seva distribució. Dos motors elèctrics impulsen cadascun dels dos eixos per oferir una potència combinada de 526 cavalls en la versió X90D que vam poder provar.

Com que el Model X no disposa d’elements mecànics convencionals (caixes de canvis, transmissió, motor...) el cotxe esdevé més segur en cas de xoc frontal, ja que no hi ha risc que aquests es desplacin dins l’habitacle.

Però més enllà del seu sistema de propulsió elèctric, el Model X destaca per la seva aposta tecnològica que es gestiona mitjançant la gran pantalla central amb una resolució espectacular, i que permet connexió il·limitada a Internet des d’on podem gestionar els altaveus del cotxe (si volem escoltar més alt al davant o al darrere, dreta o esquerra), la climatització, l’obertura de les portes, la subscripció a Spotify, servei de ràdio online, gestionar la informació del trànsit en temps real, variar els modes de conducció, memoritzar diferents perfils de conductors amb les seves especificitats, controlar l’alçada del vehicle mitjançant les suspensions o fins i tot activar els filtres de l’aire HEPA que són fins 10 vegades més grans que en un cotxe convencional i que fins i tot poden protegir als ocupants d’un atac amb armes biològiques (no, no és broma) gràcies a un sistema de ventilació de pressió positiva a l’interior de l’habitacle i que elimina les bactèries o virus provinents de l’exterior.

Les bateries d’ions de liti disposen d’una autonomia real d’uns 450-500 quilòmetres (val a dir que el propi cotxe analitza els quilòmetres restants d’autonomia d’acord al nostre perfil de conducció en aquells moments) i ens informa del consum elèctric del vehicle en tot moment. A més, la pantalla ens mostra els punts de càrrega ràpida disponibles sobre el mapa i els supercarregadors on podem recarregar el cotxe de franc.

Fins i tot si seleccionem un recorregut determinat que supera el límit d’autonomia (Barcelona-Madrid, per exemple) el propi cotxe ens anuncia els llocs on podem carregar el cotxe ràpidament, el temps que trigarem en recarregar-lo i la bateria restant amb la que arribarem al nostre destí. Fins i tot calcula pics de consum als indrets on l’orografia fa que el cotxe necessiti més potència i per tant incrementi el seu consum.

Impressions de conducció

Vaig poder conduir breument -durant poc més d’una hora- el Model X pels carrers i rondes de Barcelona, i la impressió que en vaig extreure va ser més que positiva. La sensació de qualitat percebuda dins l’habitacle és molt elevada, i la insonorització del carrer sumada a l’absència de soroll d’un motor tèrmic fan que l’experiència de conducció sigui plaentera i relaxada.

Ara bé, si seleccionem el mode de conducció “Sport” i baixem l’alçada lliure del cotxe notarem com el Model X extreu el seu potencial elèctric i ens deixarà literalment enganxats a la butaca. Si li demanem, el Model X tiba molt fort, amb ràbia. Com que l’entrega de potència és immediata, deixar endarrere (molt endarrere) qualsevol vehicle a la sortida d’un semàfor és un joc de nens. A més, la frenada regenerativa ajuda a recuperar l’energia perduda dins la ciutat.

El Model X és una joguina per adults amb el cap ben assentat: les seves prestacions són d’infart

El gran cavall de batalla de Tesla -i per extensió, del Model X- és el de la conducció autònoma. El Model X disposa del sistema Autopilot, un sistema de conducció autònoma de nivell 2 que s’acciona mitjançant una palanca situada darrere el volant i que ajusta automàticament la velocitat, es manté circulant dins del carril delimitat per marques vials i manté les distàncies amb els vehicles precedents, augment o disminuint la velocitat per adequar-se a la distància de seguretat adient en tot moment. Ara bé, l’Autopilot -que s’anirà actualitzant sol- encara no permet que el conductor es desentengui del cotxe: encara hem d’estar atents al vehicle i a les condicions de circulació.

Preus

El Model X té un preu prou elevat, no apte per totes les butxaques. Els Model X 75D arrenquen en un preu de 97.150€, i el model més car, anomenat P100D, costa 167.800€.