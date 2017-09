Skoda Octavia Combi RS, un familiar amb grapa

La nova generació de l’Octavia va aparèixer tot just fa uns mesos, incorporant un nou disseny que no va acabar de deixar indiferent a ningú: el doble far davanter va sumar crítiques -sovint desmesurades- a una berlina que sempre ha comptat amb el favor del gran públic, tal i com demostren els gairebé mig milió de models venuts cada any (sumant variants sedan i Combi o familiar), cosa que converteix l’Octavia en el model més venut de tota la gamma Skoda.

Les variants RS representen el 15% del total de vendes de l’Octavia, cosa que parla de l’enorme acceptació dels models més potents al mercat gràcies a una més que adequada relació entre qualitat i preu.

Ho diré ras i curt: no hi ha cap berlina de tall familiar, canvi automàtic, tracció integral i de certa potència amb millor relació qualitat-preu que aquest Octavia Combi RS

Els Octavia RS utilitzen un motor gasolina 2.0 TSI amb potències de 230 i 245 CV, però –a diferència dels RS d’Audi, els R de Volkswagen o els Cupra de Seat- Skoda també introdueix una variant dièsel TDI de 184 CV per captar un segment del mercat que no cobreixen les seves companyes del grup Volkswagen.

Tecnologia i eficiència

Les versions RS de l’Octavia són 15 mil·límetres més baixes i 30 mm més amples que el model estàndard, i disposen del xassís adaptatiu DCC que permet seleccionar diversos modes de conducció (Eco, Normal, Confort, Sport i Individual) que gestionen la resposta del motor, la gestió de la caixa de canvis i la rigidesa de la direcció.

La versió dièsel pot incorporar també un sistema de tracció integral (que Skoda anomena 4x4), de moment no disponible amb els models de gasolina, i és la que vam poder provar nosaltres en la nostra unitat de prova, que disposava del motor dièsel 2.0 TDI de 184 CV, tracció integral 4x4 i canvi automàtic DSG de sis velocitats.

Estèticament aquesta variant RS destaca per la seva carrosseria més baixa i ample, però també pels detalls de la calandra i entrades d’aire davanteres en forma de rusc d’abella, grups òptics LED als fars posteriors, el para-xocs i el difusor posterior o la doble sortida de tubs d’escapament. També incorpora altres detalls “racing” com ara les pinces de fre pintades en color vermell, les llandes de 19 polzades o els neumàtics Michelin Pilot Sport, que emfatitzen la personalitat esportiva i dinàmica d’aquest model.

Pel que fa als interiors, Skoda utilitza uns seients esportius també anomenats RS que simulen i imiten un bàquet de competició, però oferint el confort i la subjecció adequada per un ús diari, a més de diversos detalls acabats en cuir (pom del canvi de marxes, volant, costures als panells) i diverses insercions d’alumini –cas dels pedals- i imitacions de fibra de carboni als panells de les portes, a la consola central o al selector de modes de conducció.

Però el que més destacava a la nostra unitat de prova era el gran navegador Columbus i la gran pantalla central tàctil de 9’2 polzades i port WLAN, que suposa un gran salt endavant en la gestió de l’infoentreteniment d’Skoda, actualitzant-lo i posant-lo per davant de la majoria de competidors del segment. A més la nostra unitat disposava d’un fantàstic panell de sostre solar que feia de l’interior un espai encara més agradable i diàfan.

Un dinamisme consistent

Molts dels que heu llegit alguns dels meus articles a l’Ara Motor ja sabeu que no m’acaben d’encisar massa els models dièsel, i encara menys en versions més o menys esportives: els trobo sorollosos, poc adequats, més cars i difícils de mantenir i més contaminants que les versions de gasolina -o encara millor, híbrides o elèctriques-.

Però també puc entendre la necessitat d’estalvi per aquells conductors que acumulen desenes de milers de quilòmetres cada any i volen un cotxe amb espai de càrrega, potent, segur i tecnològic, cosa que aquest Octavia Combi RS ofereix millor que ningú en el seu segment de mercat.

De fet el motor 2.0 TDI associat a la caixa de canvis DSG de sis velocitats i el sistema de tracció integral promet mitjanes de consum de 4’5 litres, no massa allunyades de les xifres que nosaltres vam obtenir en condicions de conducció reals per carreteres i autopistes a velocitats legals, i que es situaven al voltant dels 5 litres. A més, si seleccionem el mode ECO l’electrònica del motor i la gestió del canvi buscaran el mode de funcionament a vela, és a dir, desacoplant transmissió i motor aprofitant les inèrcies del cotxe i la seva energia cinètica per estalviar combustible, una possibilitat molt adient per circular per carreteres o autopistes amb orografia favorable, on el consum real de carburant arriba a les xifres que promet la seva fitxa tècnica.

Però entenc que el comprador potencial d’una versió RS busca també poder extreure certa esportivitat i dinamisme d’un cotxe com aquest. Seleccionem el mode “Sport” i el primer que ens sorprèn és el so del cotxe. És un so artificial, que impedeix que es filtri dins l’habitacle la rumorositat del motor 2.0 TDI transformant-lo per un so evocador, molt ben aconseguit i que pot enganyar a les oïdes menys expertes. Una mena de succedani per aquells als que no ens acaba d’agradar el so d’un dièsel en un vehicle esportiu.

Iniciem la marxa amb el mode esportiu seleccionat, i de seguida trobem un maridatge fantàstic entre el canvi DSG de sis velocitats i el motor, estirant marxes quan convé i oferint un bon rang de potència a la zona mitja del tacòmetre (estirar les marxes més enllà de les 3.500 o 4.000 revolucions no té massa sentit i fins i tot pot ser contraproduent).

Aquest Octavia RS és especialment efectiu en carreteres ràpides i autopistes, on demostra tot el seu potencial dinàmic: ràpid, eficaç i segur sense renunciar al confort necessari per una berlina de tall familiar, fins i tot amb el mode esportiu connectat. En trams revirats i carreteres de revolts aquest Octavia RS garanteix una aplom increïble gràcies al seu sistema de tracció integral i la gestió de l’electrònica, amb un comportament neutre i noble que esborra pràcticament totes les inèrcies pròpies d’una berlina familiar de més de tona i mitja de pes. En aquest sentit tan sols puc criticar que el seu comportament neutre i efectiu sigui tan perfecte que doni com a resultat una direcció no tan comunicativa com caldria esperar d’un model amb cert caràcter esportiu.

Tampoc m’acaba d’enamorar la mecànica dièsel d¡’aquest TDI 2.0, però les meves fòbies particulars s’esborren en gran mesura quan constato que aquest Octavia RS no sobrepassa els 8’5 litres després d’un recorregut de més de 30 quilòmetres per carreteres revirades a un ritme àgil. Sense anar més lluny, el seu cosí Seat León Cupra ST consumeix el doble en idèntic recorregut (això sí, el català extreu 300 CV del seu motor gasolina).

Conclusió No existeix ara mateix cap berlina familiar potent, ben equipada i amb tracció integral amb la relació qualitat-preu que ofereix aquest Skoda Octavia Combi RS, un vehicle que us heu de plantejar si voleu un cotxe potent, segur i eficaç de tall familiar per realitzar llargs desplaçaments en família sense haver de patir per l’espai d’emmagatzematge ni per consums desorbitats: en definitiva, una opció ideal per no posar en risc el pressupost familiar.

Preus

La gamma de preus de l’Octavia Combi RS arrenca en uns temptadors 26.000euros pel model de gasolina i 230 CV de potència associat a un canvi manual de sis velocitats i arriba fins els 29.540 que costa el motor dièsel de 184 CV associat a un canvi DSG de sis velocitats.

La nostra unitat, que disposava d’extres com ara la pintura metal·litzada, llandes “XTREME” de 19 polzades, costures de fil vermell a seients i volant, seients electrònics, sostre solar, càmera de visió posterior i sistemes d’ajuda a l’aparcament arriba als 31.900€, una xifra no excessivament elevada tenint en compte tot l’equipament i les capacitats del vehicle.

Però si preferiu la versió sedan (no familiar) els preus són encara més llaminers: 25.000 euros pel model 2.0 TSI (gasolina) de 230 CV fins els 28.500 de la versió dièsel amb canvi automàtic i tracció 4x4.