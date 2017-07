Skoda Kodiaq, aventures en família

El Kodiaq és la gran aposta del grup Volkswagen en el segment dels totcamins mitjans-grans, un mercat que no para de créixer al Vell Continent. I és que el Kodiaq, que fabrica Skoda a la seva planta de la República Txeca -on també es produeix el Seat Ateca-, és un SUV que ofereix fins a set places i és capaç de sintetitzar un bon comportament i funcionalitat dins i fora de l’asfalt.

Estèticament el Kodiaq és un totcamí força treballat, i que avança el llenguatge estètic de la marca Skoda. Els¡ seu frontal, presidit per la típica calandra dels txecs i els grups òptics afilats i allargats sobre el capó elevat li atorguen al Kodiaq un aire distintiu, amb certes reminiscències al Range Rover Evoque –o com a mínim, més que no pas al Tiguan o a l’Ateca, els seus “cosins” del grup VAG-.

El Kodiaq és un cotxe capaç de fer llargs desplaçaments en família amb uns nivells de comoditat i espai prou elevats

En canvi, la zona posterior i tres quarts del Kodiaq respon a un disseny més funcional i tradicional, ambv una cintura elevada i uns generosos passos que emfatitzen les dimensions del cotxe: i és que amb 4’7 metres de llarg, 1’88 d’ample i 1’65 d’alt, el Kodiaq és un dels SUV més grans del segment, fent honor a l’espècie d’ós d’Alaska del qual deriva el seu nom.

Uns interiors generosos, una habitabilitat sorprenent

Les mides del Kodiaq permeten una batalla -o distància entre eixos- de 2’79 metres, cosa que permet allotjar a l’habitacle una tercera filera de seients (previ desemborsament de més de mil euros en la factura final).

Aquesta tercera filera de seients no brilla per la seva capacitat. De fet, és complicat que dos adults hi viatgin amb comoditat, fins i tot desplaçant endavant la segona filera de seients al màxim (aquesta segona filera té un recorregut sobre vies de 18 centímetres). A més, la capacitat del maleter també es redueix en equipar aquest SUV amb l’extra de la tercera filera de seients, ja que la seva capacitat passa dels 720 als 630 litres de capacitat que ofereix el model de set places.

L’altre cavall de batalla del nou Kodiaq és la comoditat i l’ergonomia dels seus interiors. La nostra unitat de prova disposava de seients de cuir amb comandaments electrònics, climatitzador de tres zones, carregador per mòbil sense fils i un sistema d’infoentreteniment compatible amb iOS i Android que es gestiona mitjançant una gran pantalla central de vuit polzades que disposa de navegador i sistema MirrorLink -compartit amb altre models del grup, com ara els Seat León o Ateca-.

El disseny d’interiors és racional i eficaç: tot és a mà, funcional i lògic. El materials emprats també són correctes, i fins i tot la nostra unitat disposava d’elements de qualitat, com les motllures de la consola central o els marcs dels instruments i botors, pedals i palanques de les portes amb acabats cromats. Una solució “simply clever” que avança una passa més enllà per satisfer els compradors aspiracionals.

Un cotxe polivalent i equilibrat

La nostra unitat disposava del motor dièsel 2.0 TDI de 150 CV i quatre cilindres que ja coneixem en altres models de la marca, associat a un canvi manual de sis velocitats. A més el nostre Kodiaq disposava de tracció integral 4x4 de tipus Haldex i fins i tot d’un mode de conducció “offroad” amb control de descens i suspensió adaptativa DCC.

Un dels primers dubtes que tenia era veure si el motor dièsel de 150 CV seria capaç de moure amb agilitat a un Kodiaq de set places amb tracció integral que pesa més de 1.750 quilos en buit, i la resposta va ser positiva. El Kodiaq no té unes prestacions d’infart –tampoc era l’objectiu- però respon amb contundència en la majoria de condicions reals de conducció. Bé és cert que el motor no és excessivament contundent per sota de les 2.000 revolucions, però té una solució ben senzilla per a tots aquells que no tingui al·lèrgia al canvi: baixar una marxa i portar l’agulla a la zona mitja-alta del tacòmetre. Tranquils, si el cotxe ja està calent (és a dir, si porta encès més de cinc minuts) fins i tot li fareu un favor al filtre de partícules.

Pràctic i sorprenentment àgil en entorns urbans i semiurbans, el Kodiaq mostra la seva polivalència gràcies als sis modes de conducció de què disposa: Eco, “Sport”, Normal, “Sport”, Individual i “Snow”

El gran valor del nou Kodiaq, més enllà de la seva habitabilitat sorprenent, és la seva polivalència per un ús dins i fora de l’asfalt. Els modes de conducció esportiu , ecològic i normal gestionen la resposta del motor i la rigidesa de la direcció, però sense fer variar en excés la bona resposta del cotxe sobre l’asfalt. És possible homologar mitjanes de consum reals entre cinc i sis litres circulant a un ritme tranquil per autopistes i autovies, però si circulem amb les set places ocupades i el climatitzador engegat, la mitja de consum difícilment s’estabilitzarà per sota dels sis litres i mig o fins i tot superar els set amb facilitat, en funció de l’orografia i la nostra gestió del canvi de marxes.

Però el “leit motiv” d’aquest Kodiaq 4x4 és la seva vocació i capacitat fora de l’asfalt. Qualsevol Kodiaq pot sortir-se’n amb facilitat de la majoria de camins sense asfaltar, però aquesta unitat, que disposa de tracció integral i mode “offroad”, va més enllà i podrà satisfer les demandes del 90% dels seus potencials compradors, que probablement mai arribaran a comprometre les capacitats campestres del Kodiaq.

Gràcies a la seva alçada -i a la suspensió adaptativa DCC que la nostra unitat disposava de forma opcional- superar petits barrancs, pedres, arrels o petits desnivells no suposa cap mena de problema pel Kodiaq. El treball de l’esquema de suspensions tampoc castiga en excés als ocupants de la segona filera de seients quan ens allunyem de l’asfalt, mantenint uns paràmetres de comoditat prou alts en pistes en bon estat de conservació. A més, el mode “offroad” també va associat a un sistema de control de descens, cosa que ens estalvia fer patir l’embragament i escurçar-li vida útil.

A més, el mode “offroad” -que desconnecta el control de tracció- associat al canvi manual permet que la primera velocitat esdevingui una mena de reductora que amplia les possibilitats del Kodiaq. Això sí, val a dir que les llandes de divuit polzades i els neumàtics de la nostra unitat de prova no ajudaven a buscar-li gaire les pessigolles al Kodiaq. Diguem que és un SUV amb bones capacitats fora de l’asfalt, molt per sobre de la mitjana del seu segment, però sense arribar a ser un totterreny de debò.

Conclusió el nou Skoda Kodiaq és el SUV de set places que millor resulta de l’equació entre habitabilitat, confort, capacitats “offroad” i preu, esdevenint l’opció més equilibrada i racional del mercat.

Preus

La gamma del Kodiaq arrenca en els 25.140 euros que costa la versió bàsica de gasolina i 125 CV de cinc places i els 41.290 que costa la versió dièsel de 190 CV, acabat “Style” i canvi automàtic DSG. La nostra unitat de prova té un preu base de 36.135 euros, al que cal sumar extres com ara el sostre solar, reconeixement de les senyals de trànsit, assistent d’aparcament automàtic, càmeres davantera i posterior, els grups òptics amb tecnologia LED, el color vermell de la carrosseria o les cortines de les finestres posteriors, que eleven el preu final fins els 41.470 euros.