Seat León 2.0 TDI 150, el secret del líder de vendes

L’ant passat Seat va vendre un total de 410.200 cotxes, dels quals 165.700 corresponen al que és el model més venut de la marca, el León. Aquesta xifra, a més, el fa ocupar la primera posició pel que fa al segment dels compactes, el més venut a tot l’estat espanyol. Però, què té un model com el León per ser el més venut i suposar un pilar fonamental per Seat? La resposta més adient és resumeix en una paraula: equilibri.

El León és un model que no destaca especialment en cap àmbit concret, però que compleix en tots ells. No és el més econòmic, no té la major amplitud interior o el millor maleter, no és el més esportiu però tampoc el que té el millor confort de marxa, no és el més equipat... però no suspèn en cap apartat, i hi ha molts pocs models que puguin dir el mateix. Hi ha una expressió llatina que podria definir el posicionament al mercat del model de Martorell, l’aurea mediocritas. Però compte, no té res a veure amb la mediocritat, sinó que es tracta d’una cita que al·ludeix a la pretensió d’assolir un terme mig, allà on precisament es troba la virtut. El León, amb el seu objectiu de complir en tots els aspectes i ser un compacte pràctic i polivalent, representa aquesta expressió a la perfecció.

A finals de l’any passat Seat va anunciar el restyling que rebria el León aquest mateix any 2017, cinc anys després del llançament de l’actual generació, la tercera del model. Aquesta actualització, com ja et vam explicar, afegia al model un subtil re-disseny exterior i novetats tecnològiques.

El León domina el mercat espanyol amb mà de ferro gràcies a la seva vesatilitat, equilibri i polivalència

Hem tingut l’oportunitat de provar la versió 2.0 TDI 150 en l’acabat Xcellence Plus –equivalent a l’FR però aportant un toc de distinció- i t’expliquem com va i quines novetats incorpora.

DISSENY EXTERIOR I INTERIOR

Només els experts o aquells que siguin molt observadors podran notar a simple vista les novetats estètiques que el León de 2017 afegeix respecte al model anterior, i és que els nous para-xocs, calandra frontal i grups òptics són molt similars als del model que substitueix. L’estratègia és lògica, doncs el disseny del León encara estava plenament vigent i no calia una actualització molt profunda.

L’aspecte exterior dóna una sensació d’equilibri entre esportivitat i elegància, justament allò que busca aquesta versió Xcellence i que es veu accentuat pel disseny de les llandes de 17 polzades, la presència de detalls cromats al voltant de les finestres laterals i a la graella frontal o un disseny dels para-xocs específic, on hi trobem uns fars LED que ara il·luminen millor que en el model anterior.

A l’apartat interior ens trobem amb un canvi una mica més accentuat, però no tant pel que fa a disseny sinó pel que fa a tecnologia. La pantalla central de 8 polzades està ben posicionada i ubicada cap al conductor, amb una connectivitat molt bona gràcies al ja conegut Seat Full Link (compatible amb Android Auto i Apple CarPlay) i un sistema d’infoentreteniment similar al del Seat Ateca, del que també hereta el sistema de càrrega de mòbils per inducció.

La distribució de tots els botons i comandaments és la típica que podem trobar a la gran majoria de models del Grup VAG, és a dir molt clara i ordenada. Això, combinat amb una bona postura de conducció i una visibilitat força bona fan que el conductor ràpidament s’adapti al cotxe.

Quant a l’espai interior, el León es posiciona en la mitjana del seu segment i ofereix un espai a les places posteriors correcte tant pel que fa a les cames com pel que fa a la distància del cap respecte al sostre, així com un maleter de 380 litres que no és dels més grans que trobem entre els compactes però compleix de sobres. Potser és més destacable l’aprofitament de l’espai tenint en compte que els 4,28 metres de llarg que mesura el posicionen com un compacte relativament petit, doncs la majoria de models similars superen els 4,30 metres de llarg.

L’equipament tecnològic que pot incorporar el León –i que equipava la nostra versió- és sens dubte allò que fa que el compacte de Seat s’assembli a models de gamma superior. La presència del radar de proximitat amb el vehicle que ens precedeix, a més de funcionar conjuntament amb el sistema de frenada d’emergència, permet mantenir la distància gràcies al control de velocitat actiu que, combinat amb l’avisador actiu de canvi de carril –que mou lleugerament el volant en cas que ens distraguem- fa que la conducció sigui gairebé autònoma. I si a això li sumem el canvi DSG, el conductor gairebé no ha de fer res durant la conducció per autopista.

El sistema de reconeixement de senyals, l’assistent en arrencada i les ajudes a l’aparcament amb càmera acaben de completar un ventall tecnològic enorme que, això sí, en molts casos representa un sobrecost. Amb tot, el preu final de la nostra unitat (equipada amb motor 2.0 TDI 150, canvi automàtic DSG i tot aquest equipament) ascendia a uns 28.000 euros, preu elevat per un compacte que en part compensa tenint en compte la dotació que podem incorporar.

MECÀNICA

Tot i que la oferta mecànica disponible pel León es composa de motors benzina que van dels 110 cavalls fins als 300 de la versió Cupra i motors dièsel que arrenquen en 90 cavalls i arriben fins els 184 –a més d’una versió que utilitza benzina i gas natural comprimit- un dels més equilibrats pel que fa a la relació entre consum i prestacions és el que hem provat, el propulsor 2.0 TDI de 150 cavalls.

Aquest motor és un vell conegut en les marques del Grup VAG i ofereix un rendiment notable gràcies al seu parell de 340 Nm que el permet assolir el 0-100 km/h en tan sols 8,4 segons i homologar, amb el canvi automàtic DSG, un consum mixt de 4,5 litres als 100 quilòmetres.

Aquest León és un dels cotxes que més s'han aproximat a les xifres oficials de consum de totes les nostres proves fins ara

El cert és que a la pràctica les xifres proporcionades per Seat no es troben gaire lluny de la realitat, i en un ús combinat entre ciutat i carretera el compacte de Seat s’ha conformat amb 5,2 litres, xifra que es pot baixar de cinc litres en conducció exclusivament per autopista i que costa molt augmentar fins als sis litres en entorns urbans sempre i quan circulem amb el mode ECO i l’Start-Stop activat. El binomi entre el motor i el canvi DSG aporta un nivell de prestacions elevat però prioritzant l’eficiència, tot i que en altes revolucions el rendiment ràpidament cau i cal engranar la marxa superior per tornar a gaudir de la màxima potència.

DINAMISME

Al principi comentàvem que el León era un cotxe que troba en el terme mig la seva principal virtut, però pel que fa al comportament dinàmic sempre ha sigut un model que ha tendit més aviat cap a fer prevaldre l’esportivitat per damunt del confort. Aquest fet sempre ha sigut més evident en les versions FR, però per més que la marca intenti dissimular-ho en aquesta versió Xcellence, el León continua prioritzant el comportament dinàmic per damunt del confort gràcies a elements com el sistema XDS -que simula l’acció que faria un diferencial autoblocant i permet fer revolts aplicant tota la potència disponible sense perdre la sensació de control en cap moment- i a la suspensió adaptativa DCC, un opcional que permet ajustar el comportament del cotxe per aconseguir un tarat més suau o més dur en funció del que el conductor reclami en aquell moment.

Amb tot, aquest sistema ofereix una bona resposta si seleccionem el mode "Sport" però hi ha altres models al mercat que tenen un comportament més esportiu, de manera que de nou queda palès el posicionament intermedi que pretén aconseguir el compacte de la marca de Martorell.

En general el comportament del León és molt noble i transmet ràpidament molta confiança al conductor, ja que permet circular força ràpid sense requerir una gran experiència al volant. Com sol passar gràcies a la gran quantitat d’ajudes electròniques, el cotxe facilita que ens sentim al volant millors conductors del que realment som.