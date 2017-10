Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115, l'urbà que volia ser compacte

El Seat Ibiza és un d'aquells cotxes als quals es té un cert afecte, ja sigui perquè ha sigut el primer cotxe de molta gent, perquè recull l'esperit practic del Seat 600 o perquè és el "nostre" urbà, el de la marca de Martorell. Sigui pel que sigui, la present generació representa la cinquena del model des que es va presentar ara fa 33 anys, el 1984.

El disseny d'aquesta generació guarda certes semblances amb l'anterior, però en realitat el salt qualitatiu ha estat enorme, sobretot pel que fa al comportament del cotxe. Es podria dir, doncs, que ara l'Ibiza ha abandonat el segment dels urbans pel que fa a dinamisme i se situa de ple en el segment dels compactes. La nostra unitat de proves disposa del motor tricilíndric de gasolina 1.0 TSI, que desenvolupa 115 CV. I tot i parlar d'un tricilíndric, el rendiment és realment bo, com veurem tot seguit.

DISSENY EXTERIOR

No es pot defugir el que és evident: aquest Ibiza sembla un León. Es podria pensar que això denota falta d'originalitat per part dels dissenyadors de la marca, però en el fons és una estratègia guanyadora perquè el León registra unes dades de vendes realment bones i, a més, té un disseny que pot ser que no entusiasmi però que difícilment no agradarà.

Sigui com sigui, la cinquena generació de l'urbà de Martorell ha canviat gairebé tot el disseny respecte a l'anterior generació però sense arriscar en cap aspecte, de manera que és fàcil d'identificar com un Ibiza.

La part frontal disposa d'uns fars que tenen plenament integrat el disseny dels llums diürns led i les marcades línies que recorren en forma de nervis tot el lateral del cotxe són principalment rectes i anguloses. Això es tradueix en un disseny musculós que fa que a simple vista el nou Ibiza sembli més gran que el seu antecessor.

DISSENY INTERIOR I HABITABILITAT

La part interior desprèn una qualitat que reafirma allò que comentava abans, que som davant d'un urbà que sembla un compacte. Es tracta d'un model que no pretén aparentar més del que és, de manera que fa servir plàstics durs però que en cap moment fan sensació de poca qualitat, més aviat al contrari. Fins i tot la il·luminació ambiental –que es pot alternar entre tonalitat blanca o vermella– aporta una atmosfera relativament luxosa al petit urbà.

La disposició lògica i ben ordenada de tots els botons –típic del Grup VAG– s'arrodoneix amb una pantalla central de 8 polzades (opcional) que té un funcionament molt intuïtiu i allotja un sistema d'infoentreteniment molt complet que pot incorporar navegador i compatibilitat amb Apple Car Play, Android Auto i Mirror Link.

En contrast amb la bona presència de la pantalla central hi trobem la petita pantalla situada a la part central de la instrumentació del cotxe que fa d'ordinador de bord. I és que, tot i aportar una gran quantitat d'informació, es tracta d'una pantalla en blanc i negre i amb un aspecte antiquat.

El nou Ibiza continua oferint un habitacle racional, ordenat i ergonòmic

Una mica més avall del quadre de comandaments hi trobem els controls del climatitzador, d'accionament senzill però situats una mica lluny de la vista del conductor. Si continuem baixant hi trobarem espai molt pràctic per encabir-hi el telèfon mòbil amb la possibilitat de recarregar-lo mitjançant una tecnologia sense fil.

La posició de conducció és bona, i és fàcil trobar de seguida un bon reglatge tant de seient com de volant. Precisament un detall que crida l'atenció respecte al volant és que té una mida relativament reduïda, a més d'un anell força fi. És una simple anècdota però s'agraeix sobretot en trams revirats on s'han de moure menys les mans per dirigir el cotxe.

Pel que fa a les places posteriors l'espai és molt bo, sobretot si tenim en compte que ha guanyat espai respecte a l'anterior generació tot i fer la mateixa mida (el truc és allargar la batalla 9 centímetres). El detall negatiu està en el fet que no hi hagi cap maneta de subjecció sobre les portes, un detall que ja es trobava a faltar en l'anterior generació, que només en disposava d'una sobre la porta del copilot.

Això sí, en general els enginyers de Seat han fet una molt bona feina, completada amb un gran maleter de 355 litres, força per sobre de la mitjana en el seu segment (situada al voltant dels 300 litres).

MECÀNICA

Cal deixar de banda tota mena de prejudicis respecte als motors tricilíndrics, ja que han evolucionat tant que la seva conducció és agradable. El petit motor 1.0 TSI no transmet cap vibració a l'habitacle, té un so relativament esportiu i desenvolupa un total de 115 CV i 200 Nm de parell que li permeten accelerar de 0 a 100 km/h en 9,3 segons. Es tracta d'un motor àgil que puja de revolucions amb alegria i amb força elasticitat, sobretot si tenim en compte que parlem d'un motor de tan sols un litre.

Pel que fa als consums, per autopista es conforma amb només 5,2 litres gràcies en bona part al fet que la caixa de canvis disposa de sis velocitats, però en conducció urbana la xifra puja fins als 6,5. En qualsevol cas, la relació entre consum i potència és bona i el mode de conducció ECO, juntament amb l''start-stop', ajuda a reduir consums.

DINAMISME

Sens dubte, el comportament dinàmic és la gran novetat d'aquest Ibiza. És el primer model del Grup VAG a fer servir la plataforma modular MQB A0, i això es nota –i molt– a l'hora de conduir per una carretera revirada. Si seleccionem el mode de conducció Sport, la direcció es torna més dura i directa i el cotxe afronta els revolts amb una seguretat imponent, gairebé igual que el seu germà gran, el Seat León.

El so atractiu del motor, juntament amb el bon comportament del xassís, incita el conductor a enllaçar revolts de manera cada cop més àgil, tot i que si ens excedim el cotxe tendeix a subvirar. Llavors és el moment de pensar que aquest Ibiza no és pas un cotxe esportiu i que l'objectiu pel qual ha estat dissenyat el compleix amb nota.

Conclusió Seat ha obtingut unes xifres de vendes realment bones gràcies al León, i per a aquesta nova generació de l'Ibiza els de Martorell han seguit la recepta d'èxit del compacte de la marca. Això es tradueix en un urbà molt equilibrat, amb una bona habitabilitat i un bon comportament dinàmic. El nou Ibiza representa una aposta molt segura, potser la més segura de totes les del seu segment.