Peugeot 3008, un nou referent

Peugeot vol assaltar el segment dels totcamins compactes, un mercat en auge arreu del planeta -especialment a Europa- amb el nou 3008, un vehicle que vol ser l'alternativa d'un segment dominat per pesos pesats com el Volkswagen Tiguan, el Nissan Qashqai o el nouvingut Seat Ateca.

El nou 3008 utilitza la plataforma EMP-2, que comparteix amb altres models del grup PSA com el Peugeot 308 o el Citroën C4 Picasso. Tot i haver crescut alguns centímetres respecte la versió anterior (que semblava més un monovolum que un SUV) el nou 3008 és cent quilos més lleuger, cosa que millora el seu consum de carburant i la capacitat dinàmica.

Per diferenciar-se dels seus rivals, el nou Peugeot 3008 empra un nou llenguatge estètic molt especial, amb elements que recorden i recuperen l'essència felina de la marca. Una aposta estètica força arriscada i que s'allunya del continuisme estètic de la major part de rivals del seu segment, i que personalment em sembla d’agrair.

Fins i tot la part posterior i davantera del 3008 responen a patrons de disseny diferents, amb la part posterior predominada per angles rectes i els característics fars amb les tres urpes de Peugeot, mentre que part la davantera es força més voluptuosa i recarregada.

A més, les llandes de divuit polzades que equipava la nostra unitat de premsa potenciaven l'aparença moderna, juvenil i esportiva del 3008, ajudat per l’ampli equipament del nivell d’acabat GT-Line i el seu color, especialment vistós amb la llum del sol.

Equilibri entre futur i tecnologia

El caràcter diferent del 3008 s'accentua en els seus interiors, on el disseny futurista i funcional es troben en un punt d'equilibri amb un important salt de qualitat dels acabats encara que encara algun ajust de les zones baixes del taulell no està del tot ben resolt. Tot el taulell embolcalla al conductor i el dota d’un alt grau de confort al interior, ajudat per uns acabats en tela i unes les llums d’ambient de color blau.

Com ja acostuma la marca del lleó a tots els seus nous models, el volant es troba per sota del quadre d’instruments. Un altre dels elements que més destaca del 3008 és el nou «i-Cockpit» que en definitiva es tracta de substituir el tradicional quadre de comandaments d’agulles, per una gran pantalla de 12,3 polzades on totes les dades del vehicle hi figuren de forma digital. Aquí Peugeot torna a arriscar i a banda dels tradicionals velocímetre i tacòmetre d’agulles, ens permet configurar la pantalla de cinc modes diferents, com ara veure totalment la ruta del navegador, l’assistent de permanència al carril o un mode configurat pels usuaris, on podem col·locar-hi fins i tot un gràfic amb les forces “G” que sotmetem al vehicle o un altre gràfica que ens indica el nostre nivell de consum de carburant.

Els interiors i la qualitat de materials i acabats del 3008 són el nou referent del segment

A la consola central s’ha optat per un toc minimalista ja que nomes hi trobem una sèrie de palanques que són dreceres al climatitzador, la ràdio, el telèfon i el menú. Ara bé, si volem canviar els ajustaments de qualsevol d’aquestes opcions caldrà fer ús de la pantalla tàctil de vuit polzades. Val a dir que l'accionament de les aplicacions i aparells tecnològics són molt intuïtius, amb un funcionament molt racional i funcional.

El nou 3008 utilitza un sistema d'infoentrenetiment i connectivitat compatible amb el sistema MirrorLink, Android Auto i Apple Car Play. Malauradament cal mencionar que va existir una incompatibilitat amb el meu terminal, i no vaig poder fer ús d’aquestes funcions. Suposo que amb una actualització del software del cotxe aquesta incidència podria quedar solucionada, ja que fins ara havia tingut problemes d’aquest tipus amb cap altre vehicle.

Una de les aplicacions més curioses del nou 3008 és el seu sistema de ventilació i aire condicionat, que inclou un sistema independent que ens permet seleccionar tres tipus de fragàncies diferents per ventilar i perfumar el seu interior, creant un clima de confort i comoditat.

A més, la nostra unitat de prova equipava uns còmodes seients entapissats en cuir i tela que inclouen un sistema de cinc tipus de massatge diferents, tant per al conductor com per al acompanyant amb un funcionament realment eficient, i que fins ara semblava reservat a models i segments amb un preu molt més elevat. Val a dir que tant el sistema de perfum com el de massatge poden coordinar-se per optimitzar l’experiència de conducció.

Un altre dels extres que més destacava a la nostra unitat de prova és la càmera zenital de 360 graus, que associat a una direcció desmultiplicada i la bona visibilitat de vidres i retrovisors converteixen l'acció d'aparcar en una tasca fàcil, segura i intuïtiva.

L'altre punt fort del 3008 respecte els seus competidors és l'habitabilitat i modularitat del vehicle, amb uns seients davanters magnífics i uns posteriors que aproven amb bona nota, permetent fins i tot encabir-hi tres adults. El maleter, per la seva banda, arriba fins als 591 litres de capacitat, i gràcies a la regulació de dues alçades i el sistema d'obertura automàtica amb el peu esdevé molt pràctic i funcional.

Una mecànica eficient

La nostra unitat de proves equipava el motor 2.0 BlueHDi de 150 CV associat a un canvi manual de sis relacions amb un tacte realment bo i una plataforma de tracció davantera (de moment Peugeot ha descartat produir un model dotat de sistema de tracció total).

El funcionament del motor va resultar tota una sorpresa, mostrant-se molt ple de potència i parell en tot el rang de revolucions, semblant per moments que comptava amb més cavalls dels que anuncia la xifra oficial i permetent moure el conjunt amb una alegria realment sorprenent.

El motor BlueHDI del Peugeot 3008 ens va sorprendre per potència i consums

A més, el consum que vam homologar al llarg de la prova va ser d’uns 6 L, no massa allunyat de les xifres oficials que prometen un consum de 5 L cada cent quilòmetres en ús mixt.

Dinàmicament, dels millors del segment

Una de les coses que més sorprenen del nou Peugeot 3008 és que tot i no comptar amb unes suspensions gaire dures -el seu sistema de suspensions es molt dòcil i no bascula en excés- cosa que ajuda a que el pas per revolt i la sensació de control de les inèrcies del vehicle sigui més satisfactori que molts dels seus rivals de segment.

Ara bé, si seleccionem el mode «SPORT»el 3008 transforma el mode d'entregar la potència donant encara més parell de força a la zona baixa del tacòmetre, i ens permet sortir dels revolts amb encara més empenta. Val a dir que si activem el mode esportiu a la ciutat, ens resultarà força incòmode controlar el gas a l’hora de sortir de semàfors o interseccions.

El 3008 té un funcionament molt correcte en carreteres ràpides i autopistes, mostrant-se com un vehicle idoni per fer trajectes llargs amb comoditat i confort. A més, el 3008 també es sent prou àgil i capaç en una conducció urbana, movent-se amb facilitat dins el trànsit urbà gràcies a la seva bona visibilitat.

En canvi el 3008 no és el SUV del seu segment que disposi de millor comportament del segment fora de l'asfalt si les coses es posen complicades degut a l’absència d’una versió amb tracció integral. Peugeot ofereix de forma opcional un sistema anomenat Advanced Grip Control, que mitjançant un comandament podem seleccionar la superfície sobre la que circulem, i l’ESP actua d’una manera diferent en cadascuna d’elles. Per desgràcia la nostra unitat de prova no equipava aquest equipament opcional, així que no puc valorar el seu funcionament. Tot i això el 3008 és un dels SUV compactes amb millor angle d’atac i de sortida del segment.