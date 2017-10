Opel Astra Sports Tourer 1.6 CDTI, l’opció familiar més equilibrada

Fa anys que el món de l’automòbil viu la moda dels SUV, que fins i tot arriben a competir en vendes amb alguns monovolums. Però el cert és que hi ha un sector que no vol un vehicle tan gran com pot ser un totcamí ni en farà cap ús de les capacitats offroad que ofereixen; només necessiten tenir espai suficient. En aquest sentit les vendes dels compactes amb carrosseria familiar cada cop guanya més adeptes, i només cal fer una ullada a la realitat del carrer per adonar-se de l’èxit que tenen aquest tipus de carrosseries.

Són una mica més llargs que els compactes dels quals deriven, però al mateix temps ofereixen molt més espai i unes capacitats dinàmiques molt similars. Tot això conjugat amb un preu una mica més alt, però en general molt similar al del model compacte.

La marca alemanya Opel fa anys que ofereix carrosseria familiar en el seu compacte per excel·lència, l’Astra, i l’hem provat per descobrir les seves virtuts –i també els seus defectes-.

DISSENY EXTERIOR I INTERIOR

He de reconèixer que Opel, en ser una marca d’aquestes que “no fa soroll” però treballa bé, no acostuma a crear models que m’apassionin. Precisament per aquest motiu en recollir l’Astra ST pensava que el cotxe aniria bé i seria pràctic, però sense anar més enllà. Com sol passar, la realitat colpeja fort i el dia que va finalitzar la prova vaig tornar-lo amb la convicció de tornar un cotxe que compleix amb nota en molts aspectes: bon comportament, espai de sobres, un consum molt ajustat i una gran relació preu/equipament.

Però anem a pams: l’actual generació de l’Astra va sortir a la venda l’any 2015 (la versió familiar data de 2016) i malgrat ser nova respecte l’anterior, el cert és que guarda força similituds pel que fa al disseny. Els dissenyadors d’Opel han concentrat els esforços en fer que la variant familiar sigui molt similar a la compacte i al mateix temps l’han dotat d’un aspecte molt dinàmic. La caiguda de les finestres posteriors accentuada per una línia cromada que recorre tot el lateral i una part posterior molt similar a la de la versió compacte ajuden a millorar aquesta sensació, malgrat que amb una distància de 4,70 metres l’Astra ST és exactament 33 centímetres més llarg que el compacte.

L’interior és l’espai que nota més el canvi de carrosseria, i és que si les places davanteres ofereixen 26mm extres d’espai respecte l’anterior generació i són còmodes per afrontar llargs viatges (amb seients amb regulació elèctrica que poden ser calefactats, ventilats i fins i tot disposar de massatge i memòria en el cas del conductor), és a partir dels seients posteriors on es nota clarament la millora.

En primer lloc els seients posteriors sumen 28mm d’espai disponible per les cames dels passatgers i l’espai resultant és molt bo. Però la cosa no acaba aquí, doncs el maleter de 540 litres -xifra que el situa en la mitjana del segment- és ampliable fins als 1.630 litres i la filera de seients es poden abatre electrònicament en una proporció 40/20/40.

I si encara anem més cap a la part posterior del cotxe ens hi trobarem amb la possibilitat d’obrir el maleter amb tecnologia mans lliures (amb passar el peu per sota el para-xocs n’hi haurà suficient) seleccionant el paquet opcional Opel&Start, que inclou l’arrencada sense clau per un total de 500 euros i suposa un opcional realment interessant.

Però si hi ha un aspecte on brilla amb llum pròpia l’Astra ST, a més de l’espai disponible, és en el de l’equipament. Si bé és cert que una bona part d’aquesta completa dotació és opcional i suposa un sobrecost, la possibilitat d’equipar fins al màxim el cotxe mantenint un preu competitiu fa del compacte familiar dels de Rüsselheim una opció molt a tenir en compte. La nostra unitat equipava extres com el fre de mà elèctric, el pack Drive Assist 2 (control de velocitat adaptatiu, sistema d’alerta i prevenció de col·lisió, alerta de canvi de carril, reconeixement de senyals, etc) l’assistent d’aparcament avançat, els fars matricials LED –molt recomanables si es condueix habitualment en hores nocturnes-, el sostre solar o el color Marró Tropical, entre d’altres. Amb tota aquesta llarga llista d’opcionals el preu final supera els 30.000 euros però amb els descomptes actuals es pot arribar a situar per sota dels 23.000, la qual cosa fa de l’Astra ST un familiar molt competitiu.

Un aspecte molt destacable dels Opel el trobem en la tecnologia Opel OnStar, que mitjançant dos botons permet accedir a serveis com l’assistència en carretera, la resposta automàtica en cas d’accident, la línia d’emergència 24 hores, el bloqueig del vehicle en cas de robatori o fins i tot servei Wi-Fi 4G, la descàrrega d’un itinerari o la reserva d’un hotel. Segurament tota aquesta càrrega tecnològica sigui el millor exemple del que ja és una realitat, el món de l’automoció avança cap a la connectivitat total com si d’un smartphone es tractés i Opel vol prendre partit en aquesta batalla per tenir el cotxe més connectat.

Amb tot, el sistema d’infoentreteniment té un aspecte un pèl antiquat, i Opel hauria de modernitzar alguns menús o pantalles. Això sí, el seu funcionament general i la resposta de la pantalla tàctil està molt a l’alçada del que cal esperar d'un cotxe d'aquest segment i preu.

MOTORITZACIÓ

El motor de la nostra unitat és el dièsel 1.6 CDTI ECOTEC que desenvolupa 136 cavalls i 320 Nm de parell, un d’aquells motors veterans més que provats i que destaquen per ser relativament sorollosos, però que tenen un funcionament molt suau, potència més que suficient i uns consums realment baixos. Associat a un canvi manual de sis velocitats, ofereix una molt bona elasticitat que garanteix no haver d’estar jugant contínuament amb el canvi per aconseguir potència, i la presència de la sisena marxa fa que per autopista a ritme constant i velocitats legals sigui possible situar el consum per sota dels 4,5 litres.

La clau de volta en aquest aspecte la trobem en què fins i tot practicant una conducció àgil per carreteres secundàries o circulant en entorns urbans costa fer pujar el consum per sobre dels 6,5 litres, i això es tradueix en una mitjana de tan sols 5,1 litres als 100 quilòmetres. D’acord, homologa 3,9 litres, però a l’hora de la veritat apropar-se als 5 litres de consum real en un cotxe de 4,70 metres i un pes mínim de 1278 quilos no està gens malament.

DINAMISME

Segurament l’aspecte on menys destaca l’Astra ST sigui en el seu comportament dinàmic, tot i que la culpa no la tenen els enginyers d’Opel sinó en tot cas la física: és difícil oferir sensacions esportives amb una carrosseria familiar i 4,70 metres de llarg –si no parlem d’un familiar esportiu, evidentment-. En qualsevol cas l’Astra ST mostra un aplom més que notable en carreteres revirades gràcies a una suspensió molt neutra que ofereix un alt nivell de confort sense resultar especialment tova, però el tacte del canvi no convida a enllaçar revolts amb alegria.

Això no suposa cap problema en un cotxe així perquè difícilment els seus potencials clients voldran practicar aquest tipus de conducció, i per tots ells hi ha una molt bona notícia: en autopista el comportament és extraordinari, i convida a devorar quilòmetres sense que els seus ocupants gairebé se n’assabentin.