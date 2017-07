Mitsubishi ASX, al pot petit...

Si una cosa funciona bé, més val no tocar-la gaire. Aquesta ha estat la premissa de Mitsubishi a l’hora d’actualitzar aquest 2017 el seu SUV més petit, que porta subsistint al mercat sense cap canvi substancial des de l’any 2010. Tot i que no és el totcamí més venut al nostre país, l’ASX acumula un important èxit a escala mundial, ja que en es set anys que porta al mercat ha venut més d’un milió d’unitats als cinc continents.

L’actual ASX no varia pràcticament res respecte els modes anteriors: una nova calandra presideix el frontal i l’antena de ràdio té forma d’aleta de tauró. En els interiors tan sols el volant rep una petita actualització estètica. No hi ha cap canvi a nivell mecànic o tecnològic respecte el model de 2013 -i aquest tampoc variava massa respecte l’original de l’any 2010-.

I aquest és el gran punt dèbil d’aquest ASX: els sistemes d’infoentreteniment -en especial el navegador- queden força antiquats respecte la competència, i els quadre de comandaments utilitza un llenguatge estètic, unes grafies i una presentació ja superades.

L’altre defecte de l’ASX que salta a la vista a primer cop d’ull és la capacitat de la segona filera de seients. Tot i tenir prou espai per les cames, els passatgers alts tocaran el sostre amb el cap, i és impossible encabir tres adults o dues cadiretes i un adult amb comoditat en els 135 centímetres que tenen d’amplada els seients posteriors. A més, els interiors són espartans: l’ASX no té climatitzador bizona ni massa espais per dipositar-hi objectes.

La nostra unitat de prova disposava del nivell d’equipament Kaiteki, que inclou sostre solar, seients davanters amb calefacció, llums LED, entapissat de cuir, pantalla de set polzades, reglatge elèctric del seient del conductor, fars antiboira davanters i càmera de visió posterior. No existeix cap extra d’equipament més per afegir (de fet, els fabricants japonesos opten per nivells d’equipament tancats).

Un Mitsubishi de cap a peus

Vam poder provar el motor 2.2 DI-D de 150 CV i 360 Nm de parell, el propulsor dièsel més potent de la gamma (existeix un motor gasolina de 117 CV i un dièsel de 114 CV d’origen Renualt) fabricat per Mitsubishi al Japó. Aquest motor, rude i aspre com feia temps que no provava, també és bevedor: tot i homologar 5’8 litres de consum de mitjana no vaig baixar dels 7 litres en cap moment tot i fer una conducció normal i no esprémer el cotxe en cap moment.

Mitsubishi associa el seu motor 2.2 DI-D amb un canvi automatitzat amb convertidor de parell de sis velocitats també fabricat per la marca nipona, que tampoc feia un maridatge excel·lent amb el propulsor japonès, sobretot en entorns urbans o carreteres revirades. Ara bé, la possibilitat de controlar la gestió del canvi de mode seqüencial mitjançant la mateixa palanca del canvi o les generoses lleves al volant. A més, aquest motor tan sols es pot associar a un esquema de tracció total (una dels símbols d’identitat de Mitsubishi) que, a diferència de tots els seus rivals en aquest segment, també disposa de bloqueig del diferencial.

Ara bé, aquest ASX no és un germà petit del Montero. L’ASX parteix d’una plataforma de tracció davantera, mentre que el Montero és de propulsió. A més, el Monetro és un totterreny de debò, pensat per un ús específic i intensiu fora de l’asfalt, i si bé l’ASX mostra aptituds pròpies d’un bon Mitsubishi, aquest no deixa de ser un SUV a l’ús, com el seu germà gran, l’Outlander.

Dinàmicament l’ASX té un comportament prou correcte i equilibrat, gràcies a un xassís consolidat i una mecànica sorollosa i un pèl antiquada, però més que contrastada i efectiva. Gràcies a les seves mides compactes (fa 4’3 metres de llarg i 1’8 d’ample) es relativament senzill circular per entorns urbans, tot i que la direcció és un pèl tosca i l’habitacle no queda ben aïllat i rep soroll i rumorositat del motor dièsel. La nostra unitat disposava de càmera posterior i sensors d’aparcament, però la baixa qualitat d’imatge que projecta em va fer optar per aparcar d’una manera convencional, fent cas dels retrovisors. Com a mínim els sensors de proximitat són més realistes i no són massa intrusius.

En carretera i autopista vam poder descobrir també que l’ASX presenta sorolls derivats de l’aerodinàmica, però el xassís i les suspensions permeten realitzar llargs desplaçaments amb la comoditat pròpia d’un cotxe del seu segment. El pas per corba és prou apamat, però el seu pes elevat (1.615 quilos) fa que presenti una tendència netament subviradora si li busquem les pessigolles en carreteres revirades, obligant a intervenir a l’electrònica. Curiosament si seleccionem el mode de conducció 4x4 l’ASX neutralitza molt aquest comportament i reparteix millor el parell, permetent explotar una mica més els límits del cotxe, per bé que cal tenir clar que aquest no és un SUV que cerqui un comportament dinàmic específic.

On el Mitsubishi ASX marca les diferències amb la competència és en el seu comportament i polivalència fora de l’asfalt. Tot i no tenir uns passos de roda excessivament elevats, l’ASX 2.2 DI-D 4x4 mostra unes bones aptituds fora de l’asfalt. El fet de disposar d’un bloqueig de diferencial permet a més sortir amb èxit de situacions amb poca tracció on els seus competidors patirien molt més -potser amb la excepció del Jeep Renegade- que el petit totcamí de Mitsubishi.

Amb tot, el fet d’equipar llandes de disset polzades potser no és el millor aliat per un SUV amb ADN de totterreny -el fet de portar uns neumàtics Bridgestone Dueler en bon estat sí que incideixen en el bon desenvolupament fora de l’asfalt-. Però si en ciutat o autopistes crèiem que el motor era molt sorollós i el canvi automàtic no del tot ben integrat, val a dir que fora de l’asfalt la suma de la direcció, la gestió del canvi (si mantenim engranada primera amb gas a fons disposem d’una mena de reductora) i de les suspensions fan que l’ASX es mostri versàtil i capaç, i fins i tot més vàlid per un ús “offroad” intensiu que no molts totcamins de segments i preus molt superiors.

Conclusió L’ASX és un SUV equilibrat, amb bones capacitats dinàmiques sobre l’asfalt i que no s’espanta en mode “offroad”, a un preu raonable i amb una mecànica contrastada i efectiva. Si no us és imprescindible disposar del darrer gadget tecnològic al vostre totcamí, l’ASX és una de les opcions més interessants del mercat.

Preus

La gamma de l’ASX comença en els 15.900€ que costa la versió d’accés 4x2 (tracció davantera) amb el nivell d’equipament Challenge i motor gasolina de 117 CV i arriba fins la nostra unitat de prova, amb l’acabat Kaiteki, tracció integral, canvi automàtic i motor dièsel de 150 CV, amb un preu de 31.200 euros (descomptes vigents a l’hora de redactar la prova al marge).