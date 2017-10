Descobrim el Mercedes-Benz Marco Polo amb Kilian Jornet

Tradicionalment les vacances s’entenen com un viatge que es fa per descobrir un determinat indret i que normalment inclou l’allotjament en un o més hotels. Però també hi ha qui les veu com un moment de fugir de tot allò establert, de la rutina, i prefereix moure’s d’un lloc a un altre lliurement, sense reservar en cap hotel ni lligar-se a un lloc en concret. Aquesta opció tenia com a element estrella les autocaravanes que, malgrat disposar de força avantatges, el cert és que presenten una sèrie de problemes destacables com poden ser la mida, la poca practicitat pel dia a dia i la necessitat de disposar d’aparcaments específics.

Darrerament el món dels vehicles comercials enfocats des del punt de vista d’una autocaravana no para de guanyar popularitat. No és d’estranyar que el segment estigui creixent a un ritme proper al 30%, i és que aquests tipus de vehicles -anomenats Camper- disposen dels avantatges dels turismes normals però hi sumen la versatilitat d’una autocaravana. Per això Mercedes-Benz aposta fortament pel seu model en el segment, la Marco Polo.

Fins ara la gamma de la Marco Polo estava composada per l’acabat Activity -el més senzill de tots- i l’anomenat Marco Polo pròpiament, que representava l’opció més luxosa. Però els d’Stuttgart han detectat que a mercats com el nostre calia introduir una versió intermèdia, que tingués un preu ajustat però unes possibilitats superiors a les de l’Activity. Amb aquesta premissa recentment hem assistit a la presentació del nou acabat de la gamma, anomenat Horizon.

Polivalència per sobre de tot

La versatilitat d’aquest model és pràcticament infinita. El model bàsic Activity disposa de tres places posteriors que es converteixen en un llit d’ 1,93 per 1,35 metres vàlid per a tres persones. També incorpora el llit superior (vàlid per dues persones i comú a tota la gamma) que té unes mesures de 2,05 per 1,13 metres.

Les versions Horizon i Marco Polo incorporen l’interior de la Classe V –mentre que l’Activity rep la base de la Vito Tourer- i en el cas del nou acabat Horizon la possibilitat d’escollir entre diferents configuracions és enorme: podem tenir dues places davanteres giratòries i tres seients posteriors convertibles en llit o bé set places mitjançant tres fileres de seients -la última de les quals també es pot convertir en llit- passant per altres configuracions intermèdies. Per la seva banda la versió Marco Polo incorpora elements com nevera, cuina, aigüera, diversos calaixos o fusta d’estil nàutic, però per aquest motiu només pot oferir llit per a un màxim de quatre persones.

Motors dièsel pel present, elèctrics pel futur

Actualment la Marco Polo només disposa de motoritzacions dièsel i no està previst que hi arribi cap motor de gasolina. Els plans de futur de la marca passen per millorar l’eficiència dels motors 2.0 i en un futur acabar electrificant la gamma sense passar, en principi, per oferir motors híbrids. Actualment els motors del model d’accés Activity comencen en 88 i 114 cavalls, mentre que el motor d’accés de la Horizon i la Marco Polo és el 200d de 136 cavalls. En els tres acabats el motor 250d 190 cavalls representa l’opció més potent.

Una casa que vetlla per la teva seguretat

Mercedes sap que un model d’aquestes característiques serà conduit durant moltes hores seguides i per aquest motiu incorpora la darrera tecnologia en seguretat activa com radars, ultrasons i càmeres que vetllen per la seguretat dels ocupants.

L’assistent de vent lateral i el detector de cansament entren a la llista d’elements de sèrie mentre que d’altres com el sistema d’aparcament actiu, el control de distància de col·lisió, el control d’angle mort, l’assistent de canvi de carril o les llums LED formen part d’una recomanable llista d’opcionals que, sens dubte, fan el viatge més segur.

Kilian Jornet, la garantia del saber fer de la Marco Polo

Mercedes no està sola, doncs un dels clients estrella de la marca –que ha disposat de diverses generacions del model- és l’esportista català Kilian Jornet. La vida del Kilian és exactament el contrari del que representa la paraula sedentari, i és que molts dels viatges i aventures que ha viscut han sigut al volant d’una Marco Polo.

Així que si un esportista tan exigent com és el Kilian pot fer els seus viatges als comandaments del model camper de Mercedes, és evident que ens trobem davant d’un vehicle molt versàtil i resistent.

Les aventures del Kilian Jornet amb la Marco Polo Ha estat quatre dies seguits parat sense recarregar les bateries i amb tot funcionant a la perfecció.

El funcionament de la calefacció estacionaria -que permet disposar de calefacció amb el motor apagat- funciona perfectament fins i tot amb temperatures de -20ºC, a diferència del que succeïa en models anteriors on a més de 3000 metres d’altura presentava dificultats per escalfar correctament.

Porta tot allò que necessita per esquiar o fer alguna activitat de muntanya i dins la Marco Polo sembla que porti poc equipatge.

Gràcies a la possibilitat d’equipar tracció total 4-Matic o el canvi automàtic 7G-Tronic (de sèrie en la versió 250d, les altres disposen de canvi manual de sis velocitats), ha pujat a la Tossa d’Alp sense cap problema, de la mateixa manera que es mou per Noruega a l’hivern sense pèrdues de tracció.

A més, també va reconèixer que "la conducció ha millorat molt respecte generacions anteriors" i que "ara sembla més a un turisme que mai". Aquest aspecte l’hem pogut comprovar i realment costa adonar-se que ens trobem davant d’un vehicle d’aquest tipus, doncs el confort de marxa és realment bo.

Forta aposta pel segment gràcies al Programa Camper Expert

La Marco Polo es fabrica a Vitòria i d’allà s’envia a la fàbrica de l’empresa Westfàlia, encarregada d’optimitzar el model com un autèntic camper. Per aquest motiu es vol aconseguir disposar d’un estoc amb el qual afrontar les èpoques de major demanda (hivern i estiu) ja que el temps total d’entrega del model és d’entre dos i tres mesos.

L’ofensiva de Mercedes no només passa per incorporar un nou acabat a la gamma sinó que el Programa Camper Expert ha seleccionat un total de divuit concessionaris al llarg de tot el territori espanyol que es convertiran en especialistes i referents en la venda de vehicles camper. A Catalunya hi trobem fins a cinc concessionaris que disposaran d’aquest nou programa: quatre a la província de Barcelona (Autolica, Autosuministres Vic, MB Motors i Stern Motor) i un a la província de Girona (Garatge Plana).

Preus de la gamma Marco Polo

Els preus de la gamma Marco Polo Activity arrenquen en 39.709 euros corresponents a la versió Mixta amb el motor 160d de 88 cavalls i arriben fins als 55.396 de la versió Turisme amb el motor 250d de 190 cavalls.

La versió Horizon disposa d’un rang de preus que va des dels 49.110 euros de la versió Mixta amb motor 200d de 136 cavalls fins als 56.507 corresponents al motor 250d de 190 cavalls. I finalment la versió Marco Polo, la més cara de totes, comença en 55.407 euros en el cas del motor 200d i acaba en 64.662 euros de la versió més equipada i potent, amb 190 cavalls.

Així doncs la Marco Polo és una autèntica Camper, ja que amb unes mesures de 5,14 metres de llarg i 1,98 metres d’alt és perfectament vàlida per accedir a pàrquings subterranis o estacions de rentat com si de qualsevol monovolum es tractés però afegint les comoditats d’una autocaravana.