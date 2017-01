Mercedes-Benz CLA 220d, rejovenint amb estil

Alguna cosa està passant a Mercedes. El fabricant establert a Stuttgart tot just acaba de tancar un 2016 històric, en el què s’ha col·locat com el primer fabricant Prèmium del món amb més de dos milions de cotxes venuts al llarg de l’any, superant els també alemanys Audi i BMW.

Les claus de l’èxit de Mercedes-Benz han estat una gamma atractiva i l’encert de l’actual generació de dissenyadors de la marca, que han sabut rejovenir i adaptar als gustos globals el llenguatge de disseny de Mercedes-Benz. A més, els èxits esportius de l’escuderia de Fórmula 1 han contribuït a rellançar i millorar la imatge de la marca de l’estrella.

El CLA exemplifica a la prefecció la revolució viscuda a Mercedes els darrers anys al ser un model amb tracció davantera i d'un segment mai explorat

Un dels models que millor exemplifiquen aquesta petita revolució dins Mercedes-Benz és el CLA. Quan els d’Stuttgart van decidir llençar un model compacte de quatre portes amb carrosseria sedan derivat del Classe A, els amants i puristes de la marca van posar el crit al cel. Mercedes mai havia competit amb una berlina al segment C, i menys encara amb un model amb el motor en posició transversal i tracció davantera.

Essent tan sols cinc centímetres més curt que el Classe C, les dimensions del CLA podrien fer pensar que la berlina compacta podria fer certa competència al Classe C. Res més lluny de la realitat. El temps ha acabat donant la raó a Mercedes, ja que la clientela del CLA i la del Classe C és força diferent, ja que d’alguna manera el CLA (i el Classe A) volen ser la porta d’entrada de futurs compradors de la marca, dirigint-se a un segment del mercat més jove que tradicionalment optava per models de la competència.

Estèticament, el CLA ens sembla un model realment perfecte. El frontal, dominat per la gran calandra i l’estrella central de Mercedes-Benz convergeix sobre el llarg capó que atorga força i musculatura al model. Dels grups òptics davanters sorgeixen les nervadures laterals, que destaquen els passos de roda i eleven la cintura del vehicle.

Probablement la zona posterior del CLA és la més treballada del conjunt, ja que tant en la carrosseria cupè de quatre portes com en l’acabat familiar (anomenat Shooting Brake) Mercedes ha volgut imprimir un segell característic mitjançant la caiguda del pilar C sobre el maleter i l’absorció de les nervadures laterals sobre els grups òptics posteriors. Gràcies a aquest recurs estètic, el CLA disposa d’un semblant dinàmic i esportiu fins i tot aturat.

La nostra unitat de prova equipava, a més, tot el paquet estètic que ha incorporat el restyling del CLA amb la seva actualització de 2016. Així doncs la nostra unitat disposava de les exclusives llandes de divuit polsades estil AMG, el color blau “Canvasite Blue Metallic” i el sistema d’il·luminació de cortesia dels intertiors en diverses tonalitats i colors. La nostra unitat també disposava del sistema d’enllumenat LED High Performance, una de les novetats del restyling de 2016.

Però el gran punt fort de l’actual generació de disseny a Mercedes-Benz són els interiors. El CLA presenta un disseny pulcre, diàfan i esportiu on destaca l’absència de palanca de canvi de marxes, orientat a proporcionar benestar als ocupants del vehicle. Amb tot, val a dir que la qualitat dels materials i el nivell d’insonorització de l’interior tampoc estan al nivell d’un Classe C, per exemple.

A més, el disseny de la tauleta central – en posició poc ergonòmica-, el tacte dels acabats i dels botons de la consola central (amb un excés de plàstics durs), el fet de disposar del canvi de marxes (automàtic) a la columna de direcció o el funcionament del sistema d’infoentreteniment i àudio –ja superat per fabricants no necessàriament Prèmium- fan que l’experiència de conducció a bord d’un CLA no estigui al nivell del que hom està acostumat a bord d’un Mercedes-Benz. Això sí, la nostra unitat disposava del sistema d’avís de col·lisió Active Brake Assist, un altre de les novetats del model de 2016.

Pel que fa a l’habitabilitat del vehicle, val a dir que les places posteriors no són excessivament amples ni altes, i que la caiguda del pilar posterior pot fer que encabir passatgers alts sigui complicat i incòmode en trajectes llargs. A més, l’obertura de les portes posteriors i el disseny de la carrosseria fa que arribi a ser complicat carregar infants en les seves cadiretes infantils.

Si hem d’encabir passatgers a les places posteriors la versió familiar Shooting Brake probablement s’adequarà molt millor a les nostres necessitats.

Mecànica

La nostra unitat de proves corresponia al motor del 220d, un propulsor dièsel de quatre cilindres que eroga 177 cavalls a les rodes davanteres. Aquest propulsor només es pot associar a un canvi automàtic de doble embragatge i set velocitats que té un funcionament correcte.

Personalment crec que el propulsor és el gran taló d’Aquil·les del cotxe, ja que a més de sorollós i un pèl aspre, el motor del CLA 220d tampoc és el menys consumidor que existeix al seu segment. Tot i que la seva fitxa tècnica promet consums teòrics de quatre litres de carburant als cent quilòmetres, a l'hora de la veritat el seu consum s'enfila amb facilitat a pràcticament el doble si realitzem trajectes urbans o practiquem una conducció àgil per una carretera de muntanya.

Malgrat que el motor del 220d no és el més refinat ni més silenciós a l'hora de funcionar, val a dir que el xassís del CLA sí que respon de forma efectiva al que hom espera d'un compacte cupè de Mercedes.

I és que el CLA aprova amb nota és en la preparació dinàmica, ja que la nostra unitat equipava barres estabilitzadores davanteres i posteriors a més de frens de disc ventilats –molt efectius i resistents a un ús intens-, que units a les llandes de divuit polsades i els pneumàtics de 225/40 fan que el CLA sigui extraordinàriament efectiu a l’hora de trepitjar l'asfalt.

Les suspensions i els amortidors tenen un tarat més aviat dur (tenint en compte el segment en el què competeixen)i tot i ser un vehicle de tracció davantera amb el motor transversal, no és excessivament subvirador. A més cal sumar-hi l'excel·lent tacte de la direcció, que fa que el CLA sigui un cotxe eminentment àgil i amb una bona rigidesa torsional.

Dinàmica

El CLA no pot negar el seu origen. De fet, la seva conducció és més similar a la d'un vehicle compacte que no pas a la d'una berlina, ja que presenta un comportament menys aplomat que un Classe C o un A4, per exemple, però es mostra més àgil i reactiu que tots ells.

La present generació del CLA equipa un sistema de mode de conducció anomenat «Drive Select» que permet quatre modes diferents: Confort, Sport, Individual i Eco. Tot i que no modifiquen la duresa de la suspensió, cada mode actua sobre la rigidesa de la direcció i la resposta del motor. A més, el mode de conducció Eco permet circular a vela (és a dir, desacobla la transmissió del motor) quan les circumstàncies del trànsit ho permeten estalviant combustible i millorant el consum.

Sorprenentment, el mode Confort és més dur i directe del que a priori estàvem acostumats en un Mercedes, i té una resposta i una agilitat bastant per sobre de la mitjana del segment. En canvi la diferència entre aquest mode i el mode esportiu no és excessiva. De fet, el mode Sport endureix encara més la direcció i estira una mica més les marxes del canvi automatitzat de set velocitats, sense arribar, però, a resultar excessivament reactiu.

Tot i ser àgil i dur, el comportament del CLA 220d no és el més esportiu del seu segment

I és que el CLA no és un model amb un comportament necessàriament esportiu (versions AMG a banda). Sí que és un model potent, àgil i ràpid (signa el 0 a 100 en 7'7 segons) i amb una sorprenent rigidesa torsional i duresa de les suspensions, però la interacció del canvi automatitzat de set velocitats -sense palanca de canvi per realitzar reduccions en mode seqüencial-, el pes del conjunt (superior a la tona i mitja) i la resposta del propulsor dièsel li resten esportivitat.

El seu comportament en carreteres de revolts és molt neutre, i malgrat tenir una direcció acurada, no ens ha semblat un vehicle excessivament comunicatiu. Això sí, sumar quilòmetres per carreteres ràpides o autopistes amb el mode Confort activat sí que esdevé un plaer, i és en aquest escenari on la nostra unitat de proves mostra les seves millors cartes.