Mazda CX-5, quan el cor i el cap es posen d’acord

Mazda ho ha tornat a fer. La segona generació del CX-5, estrenada aquest 2017, és encara més eficient, eficaç i bonica que la primera generació del model, apareguda ara fa cinc anys i que ha esdevingut un èxit comercial.

El nou CX-5 manté l’essència del disseny KODO de Mazda (que vindria a significar "l’ànima dels objectes") però amb unes formes més afilades i suggerents que les del seu predecessor. La nova calandra central, els grups òptics allargats amb tecnologia LED o la motllura dels fars antiboira davanters culminen un disseny atrevit, que sap maridar a la perfecció elegància i dinamisme a parts iguals.

De fet la vista lateral del CX-5 és realment espectacular, gràcies a un capó allargat i unes nervadures marcades, que dialoguen amb els passos de rodes i les proteccions inferiors, dominats per unes generoses llandes de 19 polzades que ressalten encara més la bellesa de la carrosseria del nou SUV de Mazda.

L’altre gran novetat del CX-5 són els seients, que proporcionen més comoditat i subjecció als ocupants. Dit això, convé esmentar que tot i homologar una habitabilitat de cinc places els seients posteriors no disposen d’una bona plaça central. De fet, entre el poc espai lliure per l’ocupant de la plaça central i la presència del túnel de transmissió, el cinquè passatger viatjaria amb unes condicions de confort molt inferiors a les de la resta d’ocupants.

El que tampoc m’ha acabat de convèncer és l’accés a les places posteriors, ja que l’obertura de les portes posteriors, sumada a la presència d’uns passos de roda molt marcats i uns seients una mica elevats pot suposar una dificultat per l’accésautònom dels nens, de persones de certa edat o de mobilitat reduïda. Això sí, el maleter, amb 477 litres de capacitat, està una mica per sobre de la mitjana del seu segment.

Mazda ha millorat també l’oferta tecnològica del nou CX-5, gràcies a una nova pantalla tàctil de 7 polzades amb millor qualitat d’imatge –si bé és cert que els gràfics del navegador encara no són els millors del segment- situada en una posició central de la consola de comandaments, sistema d’aturada automàtica i-stop o avisadors d’angles morts i de canvi de carril de sèrie.

A més, la nostra unitat de prova, equipada amb el paquet d’acabats Zenith, disposava de seients amb ajustaments elèctrics, memòria de posició i calefacció entapissats amb cuir negre, porta del maleter elèctrica, climatitzador bizona o sostre solar, entre altres detalls de sèrie amb la versió més complerta de la gamma de Mazda.

Un SUV de luxe que sap embrutar-se

A banda de l’extens equipament “Premium” de la nostra unitat de prova, aquesta utilitzava un motor dièsel SKYACTIV-D de quatre cilindres i 2’2 litres de cilindrada que eroga 175 CV de potència, associat a una plataforma de tracció integral a les quatre rodes i un canvi de marxes manual de sis velocitats.

Gràcies a la seva direcció progressiva, l’elasticitat del seu motor, el tarat de les suspensions i els curts recorreguts de la palanca del canvi de marxes, conduir aquest SUV esdevé reconfortant i còmode.

Les aptituds dinàmiques del CX-5 són correctes, tot i que no arriba a proporcionar sensacions esportives i passionals, ja que el caràcter del motor és més aviat progressiu i eficaç que no pas contundent, i les lògiques inèrcies d’un vehicle de gairebé 1.600 quilos, 1’65 metres d’alçada i un centre de gravetat prou elevat es fan notar en trams revirats mantenint un ritme àgil. Això sí, es nota -i molt- la millora del xassís del cotxe i l’augment de la seva rigidesa torsional, que permet un pas per corba més apamat i proporciona una seguretat extra al conductor.

I és que la carta guanyadora d’aquest CX-5 és la seva polivalència. A diferència de la majoria dels seus rivals, el Mazda CX-5 és un totcamí real amb un sistema de tracció integral permanent i que no necessita recórrer a diferents botons per canviar el mode de conducció, ja que gràcies a la seva capacitat d’adaptació el japonès és alhora un cotxe prou àgil per moure’ns en entorns urbans, un totcamí capaç i valent fora de l’asfalt i un bon company per fer llargs desplaçaments per autopistes o carreteres ràpides.

Anem a pams, però. El nou CX-5 no disposa de cap botó o sistema per activar quan ens allunyem de l’asfalt, i lluny de trobar-ho a faltar, el SUV japonès respon amb eficàcia per pistes poc trencades en bon estat, però l'equipament de luxe Zenith no és el company ideal per realitzar grans aventures “offroad”: les llandes de dinou polzades i l’angle d’atac davanter (el para-xocs no està excessivament elevat) denoten el caràcter urbà del CX-5.

Per ciutat el CX-5 esdevé un cotxe prou àgil i capaç, i no és gens difícil aparcat o maniobrar amb ell fins i tot en espais reduïts gràcies a la seva direcció, prou desmultiplicada, i a la càmera de visió posterior i els sensors d’aparcament.

El CX-5 és, sobretot, un noi de ciutat que estima l’asfalt i que gràcies al seu sistema de tracció integral pot circular sobre ferms irregulars, mullats o d’escassa adherència amb molta seguretat, amb un confort i comoditat digne de menció. Ara bé, no espereu prestacions extremadament esportives: aquesta versió accelera de 0 a 100 en 9 segons, un registre modest però més que suficient per fer moure el nou CX-5 amb alegria i agilitat sobre l’asfalt del país.

Aquesta generació del CX-5 estrena també el sistema G-Vectoring Control, una tecnologia que permet ajustar el parell motor a la roda que més necessitats de tracció té en cada moment, millorant la maniobrabilitat i l'estabilitat del cotxe en tot moment.

Més enllà de la bona feina dels enginyers de Mazda a l’hora de posar a punt els sistemes de suspensions i la direcció del seu nou SUV el motor dièsel 2.2 SKYACTIV-D (i del sistema de control i-Activ) em va sorprendre molt gràcies a la seva suavitat de marxa, la seva elasticitat (pràcticament no haureu de jugar amb la palanca de canvi per extreure l’essència del propulsor) i el seu bon aïllament acústic, amb un so que gairebé no es sent dins l’habitacle. D’acord, no és un motor excessivament contundent, i no té massa caràcter, però empeny amb suavitat i progressivament un cotxe que convida a una conducció eficient i relaxada.

Per acabar-ho d’adobar, aquest propulsor no és massa bevedor, ja que al llarg de la nostra prova vam homologar una mitjana de consum de 5’9 litres, poc més dels 5’4 que promet la seva fitxa tècnica, i que de fet és un registre excel·lent per un SUV de dimensions considerables, amb una potència de 175 CV i associat a un esquema de tracció integral.

Conclusió El nou Mazda CX-5 és una de les opcions més equilibrades del segment, amb una bona relació qualitat-preu, una oferta tecnològica consistent i una estètica realment suggerent i atractiva. Una opció sensata que satisfarà també els vostres sentits: i és que a vegades, el cor i el cap es posen d’acord.

Preus

La forquilla de preus del nou CX-5 oscil·la entre els 26.600 € del model de gasolina amb motor de dos litres de cilindrada, 165 CV i tracció davantera fins als 41.600 € que costa la versió més equipada –que inclou interiors de cuir, sostre solar– amb un motor dièsel de 2’2 litres de cilindrada, 175 cavalls de potència, tracció integral i canvi de marxes automàtic de sis velocitats. La nostra unitat, que disposava del paquyet Zenith de cuir negre, el motor 2’2 SKYACTIV-D de 175 CV associada a un canvi manual, sostre solar, navegador amb pantalla tàctil i seients de cuir, té un preu 37.410 euros, una quantitat important però un esglaó per sota del que demanen altres fabricants per un model equivalent amb un equipament similar.