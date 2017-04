Kia Optima Sportswagon, una berlina que trenca tòpics

Amb el nou Optima, Kia ha fet un pas de gegant. La marca coreana ja no hauria de ser menyspreada per ningú, però la present generació de la seva berlina la posiciona fins i tot per davant de molts dels seus rivals europeus i nord-americans.

L’Optima actual és ja la quarta generació de la berlina coreana, al mercat des de l’any 2000. Aquesta quarta generació suposa la consagració definitiva de l’Optima al segment, i fins i tot la consolida com un dels referents estètics, dinàmics i tecnològics del seu segment.

Nosaltres vam poder provar la versió familiar (anomenada Sportswagon) de la berlina asiàtica, equipada amb l’acabat GT Line, el més alt de la gamma (els altres dos acabats, anomenats “Drive” i “Emotion” disposen de menor equipament tecnològic i estètic).

Una de les coses que caracteritza l’actual generació de vehicles Kia és el seu icònic frontal presidit per la calandra amb “nas de tigre”, una de les senyals d’identitat de la marca coreana.

Estèticament, el nou Kia Optima Sportswagon és un cotxe ben treballat, equilibrat i elegant. Els seus grups òptics allargats –amb tecnologia LED de sèrie amb l’acabat GT Line- conflueixen sobre les nervadures laterals i les formes del capó. A més, la cintura elevada del nou Optima li confereix una línia estilitzada i elegant, especialment vista de tres quarts o de perfil, fent l’efecte òptic de ser menys llarg (4’85 metres) del que és en realitat.

Probablement el Kia Optima sigui un dels pocs models que estan millor resolts estèticament en la versió familiar (Sportswagon) que en la versió sedan de quatre portes. I és que les insercions de la porta posterior i el diàleg que evoca amb els grups òptics posteriors resolen realment bé el conjunt, atorgant-li una línia desenfadada i juvenil. La doble sortida d’escapament que incorpora la versió GT Line i els diversos acabats cromats de la carrosseria fan d’aquest coreà un cotxe realment agradable a la vista.

Si bé els exteriors de l’Optima ens semblen molt ben treballats, val a dir que els interiors ens porten directament a un nivell més elevat. I és que tant la posició de conducció pel conductor -prou baixa i estirada- com la disposició de l’habitacle, sorprenentment ample i còmode fins i tot a les places posteriors (on caben tres ocupants reals) ens han sorprès moltíssim.

Però la gran diferència d’aquesta nova generació del Kia Optima es troba en els seus acabats, i és que la sensació de qualitat i benestar a l’interior és molt elevada gràcies als acabats tan ben treballats del seu interior i els ajustaments precisos dels diversos elements del taulell, portes i comandaments.

A més, la disposició general dels comandaments i la instrumentalització de la berlina coreana respon a un criteri racional i ergonòmic, amb un disseny elegant i esportiu, molt orientat a facilitar la interacció del vehicle amb el conductor i oferir elevats estàndards de comoditat als ocupants.

Un dels punts forts d’aquesta variant familiar és la seva habitabilitat. L’espai per les cames a les places posteriors és realment destacable, així com la amplitud i comoditat d’aquestes. A més, l’Optima Sportswagon ofereix un gran maleter amb 552 litres de capacitat, que el situen entre els millors del seu segment.

Com la nostra unitat de prova equipava a més el paquet GT Line disposava de seients ergonòmics esportius mixtes (de tela i pell) amb costures vermelles, volant i palanca de canvi de pell, un espectacular sostre solar retràctil i diversos elements de confort reservats a un segment realment “premium” com ara volant amb calefacció o seients amb sistema de calefacció (tant als seients davanters com als posteriors) o ventilació, pels mesos més calorosos de l’any.

A més, una pantalla tàctil de set polzades presideix la consola central en una posició prou ergonòmica per no haver de desviar massa la vista de l’asfalt (amb un bon navegador 3D desenvolupat per HERE WeGO), i el sistema d’àudio equipa uns més que notables sis altaveus signats per Harman/Kardon.

Una mecànica coneguda, però eficaç

Kia comercialitza l’Optima Sportswagon amb tres mecàniques diferents: dièsel, benzina i una variant híbrida. La nostra unitat equipava el motor dièsel 1.7 CRDi –l’únic que Kia ofereix en tota la gamma- amb una potència de 141 cavalls i 340 Nm de parell. Això sí, els compradors poden escollir entre un canvi manual de sis velocitats (el que equipava la nostra unitat de prova) o un automatitzat de set marxes. Ara bé, de moment tots els models disposen de sistema de tracció davantera, i no està previst que Kia comercialitzi models de tracció integral.

El motor té una resposta correcte i contundent a partir de les 1.900 rpm, mostrant-se un pèl mandrós a la zona baixa del tacòmetre. Això sí, està molt ben aïllat acústicament i pràcticament no es sent cap tipus de rumorositat o vibració a l’interior de l’habitacle.

Però el que més ens va agradar del nou Optima Sportswagon és la rigidesa torsional del seu xassís i la relativa duresa del seu sistema de suspensions. I és que el nou Kia Optima ha estat posat a punt per la divisió europea que la marca coreana té a Alemanya, i en el cas de les versions GT s’han posat a punt al vell traçat de Nürburgring.

Un cotxe eficaç, còmode i divertit

Aquest Kia Optima Sportswagon és un cotxe pensat per realitzar desplaçaments llargs per autopistes i carreteres ràpides amb uns alts estàndards de qualitat i comoditat. A velocitats legals el coreà consumeix una mica més de cinc litres –si l’orografia és favorable-, i les llandes de divuit polzades (de sèrie amb l’acabat GT Line) i els pneumàtics Michelin Pilot Sport 3 que equipava la nostra unitat de prova afavorien el benestar i l’agilitat del coreà.

El coreà equipa també un interessant sistema d’alerta de canvi de carril amb una opció que permet mantenir automàticament el vehicle dins de les marques vials del carril. Val a dir que el sistema funciona realment bé, com també ho fa el sistema de reconeixement de senyals de trànsit, un altre element que equipa de sèrie amb l’acabat GT Line.

El nou Optima és molt més àgil i dinàmic que en generacions anteriors, gràcies a l'acurada posada a punt de la divisió europea de Kia a Nürburgring

Aquest Optima Sportswagon també pot moure’s amb agilitat en trams revirats, gràcies al tacte de la caixa de canvis manual (amb recorreguts curts i ben esglaonats), la rigidesa de les suspensions i al sistema de frenada -frens ventilats a l’eix davanter i de disc al posterior- que permeten que el coreà es mogui amb cert ritme als revolts més ràpids, tot i que pateix una mica més a les zones més lentes (un fet absolutament normal si parlem d’un familiar de 1.620 quilos de pes i gairebé cinc metres de llarg). Potser la direcció, un pèl desmultiplicada i poc comunicativa, no acaba d’estar a l’alçada de les possibilitats del bastidor d’aquesta nova generació de l’Optima.

En un ús urbà l’Optima Sportswagon es mostra menys convincent, ja que els consums es disparen per sobre dels set o vuit litres i la inserció de la primera velocitat sortint aturat -disposa de sistema “Start&Stop”- pot arribar a cansar al conductor, ja que el tacte de l’embragatge pot portar-nos a calar el cotxe si volem sortir amb rapidesa d’un semàfor, per exemple. Per contra, si en un ús més dinàmic pensàvem que la direcció podria ser una mica més rígida, en un ús urbà el tacte del volant i la resposta de la direcció són molt més adients per maniobrar o aparcar amb facilitat.

Conclusió El nou Optima Sportswagon GT Line és una opció magnífica per aquells compradors que busquen una berlina familiar de qualitat, amb una estètica elegat i esportiva, cinc places reals i una bona capacitat de maleter sense renunciar a equipament de classe “premium” a un preu molt competitiu, d’entre 2.000 i 3.000 euros més barat que els seus competidors.

Preus

El Kia Optima fa alguns mesos que ja està disponible al mercat, tan en versió sedan (de quatre portes) com familiar (Sportswagon). Els preus finals -sumant promocions i descomptes diversos- parteixen d'uns molt ajustats 23.000 euros fins als 36.000 que costa la versió més potent GT de 245 cavalls. La nostra unitat de prova pot adquirir-se (amb els descomptes vigents) per uns 30.595 €.