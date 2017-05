Hyundai i30, a la conquesta del segment dels compactes

L’any 2007 es va a posar a la venda la primera generació de l’i30, el compacte de Hyundai amb el que la marca coreana pretenia consolidar-se a Europa en un dels segments més durs que hi ha en el món de l’automòbil. Compartia plataforma i motors amb el Kia Cee’d i el cert és que l’aposta els hi va sortir força bé, doncs el cotxe va agradar al públic i l’any 2010 ja havia registrat unes vendes de més de 250.000 unitats en tot el continent europeu.

L’any 2012 va sortir a la venda una segona generació -que és la que hi havia disponible als concessionaris fins aquest mateix any- amb un disseny més arrodonit que en certa manera recordava a un petit monovolum, tot i que es mantenia dins la categoria dels compactes.

I cinc anys després arriba la tercera generació d’un model que novament està cridat a suposar un autèntic mal de cap per les marques que es reparteixen la major part del pastís de vendes del segment més important a Europa, el dels compactes.

Aquesta nova generació recupera en certa manera un llenguatge de disseny similar al de 2007 pel que fa a l’ús de línies rectes en detriment de les formes arrodonides de la segona generació, però el resultat final és un cotxe de formes senzilles, un producte 100% europeu que de ben segur s’adaptarà a la perfecció a l’exigent mercat.

DISSENY EXTERIOR I INTERIOR

Aquest nou i30 no trenca esquemes pel que fa a disseny, de manera que l’aspecte general del cotxe fa que sembli que està plenament integrat al mercat tot i ser un model nou que encara costa de veure per la carretera. Per tant, no serà l’opció prioritària d’aquells que busquin un cotxe amb un disseny passional però agradarà a la majoria de clients que volen un vehicle funcional i pràctic per sobre d’altres consideracions.

En qualsevol cas les noves formes exteriors del compacte coreà adopten les línies de disseny dels altres models de la marca, fent-se clarament identificable com un Hyundai més. El frontal està presidit per una gran calandra amb detalls cromats i uns fars amb un disseny agressiu que donen la sensació que el frontal del cotxe estigui “enfadat”. La il·luminació LED dels mateixos és molt bona, i ja és un primer indicatiu de l’enorme equipament tecnològic disponible en aquest i30, i que comentarem després.

El frontal queda completat per uns fars diürns (també amb tecnologia LED) que fan les funcions d’intermitents, i donen pas a un lateral que gaudeix d’unes línies poc recarregades. Finalment ens trobem amb un disseny posterior que pot recordar a altres compactes europeus però que suposa tot un encert a l’hora d’agradar a la majoria del públic.

Un cop entrem a l’i30 ens trobem amb un disseny totalment renovat respecte el model anterior, amb una part central presidida per una gran pantalla de vuit polzades que, en ser flotant, dóna la sensació com si es pogués extreure tot i estar integrada al quadre central del cotxe. Si estigués orientada cap al conductor facilitaria la seva consulta, però en qualsevol cas el funcionament general del sistema multimèdia i el navegador és molt senzill i intuïtiu, com ja ens té acostumats Hyundai. En aquest aspecte és destacable que el navegador incorpora els mapes amb cartografia il·limitada -no caldrà anar renovant-los com en altres marques-, el sistema de càrrega de mòbils per inducció o la compatibilitat amb Apple CarPlay o Android Auto.

La nostra unitat de proves equipava una gran quantitat d’elements tecnològics i de confort que podem incorporar a l’i30. Així, elements com el fre de ma elèctric, el sensor de canvi involuntari de carril actiu, el sistema de frenada d’emergència automàtic, el detector d’angle mort, el control de velocitat o d’arrencada en pendents, les llums LED amb llargues automàtiques, el navegador, el sensor d’aparcament o fins i tot els seients calefactables i ventilats amb memòria poden formar part de l’amplíssima dotació del compacte coreà. Sens dubte tot un arsenal tecnològic que pretén competir en la categoria en el segment més luxós de la mateixa.

Si bé la qualitat dels plàstics és correcte, la presència dels plàstics durs és evident en zones inferiors del quadre de comandaments però l’aparença general és bona i l’i30 dóna la sensació de ser un producte ben acabat. Els seients davanters ofereixen una subjecció correcte i la posició de conducció es troba ràpid, però als seients posteriors hi trobem que tot i que l’espai pel cap és bo, les cames –i especialment els peus- tenen menys espai que el que hi trobem a la competència degut a que els seients davanters gairebé toquen la part inferior del cotxe i deixen poc espai disponible.

Pel que fa al maleter, compta amb 395 litres de capacitat i un doble fons, la qual cosa el col·loca en la mitjana del segment però amb una mica més de capacitat que rivals directes com el Renault Mégane, el Ford Focus o l’Opel Astra.

MECÀNICA

Tot i que la presència del dièsel cada cop sigui menys important al mercat, encara un gran nombre de marques continuen oferint més variants dièsel que no pas benzina. En el cas de Hyundai, l’i30 compta amb dos motors benzina de 120 cavalls (1.0 T-GDI) i un altre de 140 cavalls (1.4 T-GDI), mentre que pel que fa al dièsel malgrat només comptar amb un propulsor (1.6 CRDi) aquest està disponible en tres potències diferents: 95, 110 i 136 cavalls.

En qualsevol cas l’aposta pels motors benzina és clara i la nostra unitat de proves incorporava el motor benzina més potent associat al canvi automàtic de set velocitats i doble embragatge anomenat DCT. Els 140 cavalls i 242 Nm de parell resulten més que suficients per moure un cotxe que, això sí, es mostra una mica mandrós a baixes revolucions en associar-se al canvi automàtic, sobretot si escollim el mode de conducció ECO per mirar d’aconseguir uns consums més baixos.

En quant premem l’accelerador i pugem de revolucions l’empenta és notable i el motor es mostra molt elàstic, amb una entrega de potència força lineal i progressiva. Sens dubte el nivell de refinament que és capaç d’oferir aquest propulsor és molt elevat, i el funcionament del canvi DCT no és el més ràpid del mercat però es mostra més que suficient per no qualificar-lo en cap cas com un canvi lent.

Els consums oficials són de 6,4 litres als 100 quilòmetres en ciutat, cinc per carretera i 5,5 en un ús combinat, però el cert és que en condicions reals aquest és lleugerament superior, doncs en ciutat és fàcil apropar-se als set litres (fins i tot vuit si no s’és curós amb el pedal de l’accelerador). El consum per carretera és més fidel a les dades oficials i es poden assolir xifres d’uns 5,7 litres amb facilitat, però el consum mixt es queda entorn dels 6,5/7 litres en funció de si la nostra manera de conduir és més o menys esportiva.

DINAMISME

L’i30 és un cotxe còmode, amb un bon maleter i unes bones aptituds per poder afrontar viatges llargs. Així, el confort es troba prioritzat en tot moment per damunt del comportament esportiu, tot i que si volem practicar una conducció dinàmica tan sols hem de seleccionar el mode de conducció “sport” i opcionalment podem fer servir les lleves del volant per canviar de marxa al nostre gust, obtenint una resposta prou ràpida i un comportament que mostra un gran aplom i dóna molta confiança per enllaçar revolts amb alegria. De totes maneres el terreny favorit del coreà és l’autopista o la carretera, on es troba molt còmode i de la mateixa manera transmet molta comoditat als seus ocupants. El so del motor és gairebé imperceptible i tan sols s’escolta el de rodament, però la insonorització de l’habitacle és molt bona amb la qual cosa ni tan sols a altes velocitats representa cap molèstia.