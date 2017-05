Ford Kuga Vignale, un SUV d’alta costura

El Kuga és un dels models de més èxit de Ford. Present al mercat des de l’any 2013, és responsable de bona part del creixement de la marca nord-americana al Vell Continent. Coneixedors de la importància del model, Ford ha llençat aquest 2017 la segona generació del Kuga, amb importants novetats mecàniques -aparició d’un nou motor dièsel 1.5 TDCi de 120 CV- i tecnològiques -nous grups òptics, fre d’estacionament elèctric, ajuda d’estacionament i un nou sistema d’infoentreniment i navegador SYNC3-.

Una de les novetats més sonades de la segona generació del Kuga és l’aparició de l’acabat Vignale, el nivell d’equipament i acabats més luxós de tota la gamma Ford. L’acabat Vignale marca les diferències amb la resta de la gamma gràcies als seus interiors de major qualitat (entapissats de cuir amb seients ergonòmics, ús de materials més nobles com el cuir o la pell i plàstics de tacte més agradable), grups òptics LED, servei d’atenció al client les 24 hores del dia, una aplicació exclusiva pels clients disponible als seus smartphones i tauletes amb continguts exclusius anomenada Vignale Magazine (no disponible en català).

Els acabats Vignale tan sols es poden associar al motor de benzina 1.5 EcoBoost de 150 CV o al dièsel 2.0 TDCi amb una forquilla de potències entre els 150 i els 180 CV, podent-se maridar a caixes de canvis manual o automatitzada de tipus PowerShift de sis velocitats. Això sí, tots els Vignale disposen d’una plataforma de tracció integral, independentment del seu combustible o caixa de canvis.

La nostra unitat de proves corresponia a l’acabat Vignale amb el motor 2.0 TDCi de 180 CV i canvi automàtic, que té un preu base de 38.590€. La nostra unitat equipava a més el nou color “Milano Grigio”, un gris que emfatitza les línies del Kuga -que no ha variat massa el seu disseny amb aquest “restyling”-, i els paquets estètics i d’equipament “Winter”, “Tech”, Estil i Familiar que incloïen, entre d’altres, seients i volant amb calefacció, vidres posteriors tintats, detector d’angles morts, reconeixement de senyals automàtiques i assistent de carril.

Per si aquest equipament fos poc, la nostra unitat també disposava del sistema d’àudio “Premium” signat per SONY. Amb tots aquests extres, la nostra unitat tenia un preu final de 43.390€, que el configurador de Ford ens rebaixa automàticament a 35.701€ amb les promocions vigents.

Una plataforma coneguda

Aquesta actualització estètica i tecnològica del Kuga no suposa cap canvi estructural important, ja que seguirà utilizant la mateixa plataforma, mòduls i components que ja utilitzava el model del 2013.

El Ford Kuga homologa les mateixes mides que la generació precedent (4'52 de llarg, 1'70 d'alt i 1'84 d'ample), tot i que el seu habitacle no és dels més grans del segment: les places posteriors tot just fan 137 centímetres d'ample i 71 de llarg, unes mides inferiors a les que presenten competidors directes com l'Ateca o el Mazda CX-5, per exemple.

Fins i tot la capacitat del maleter és inferior a la mitjana del segment, havent-se de conformar amb 456 L de capacitat. Per tant, encabir tres ocupants als seients posteriors, tot i ser possible, serà una tasca difícil -i potser incòmode-.

Dinàmica polivalent

El SUV compacte de Ford segueix essent un cotxe equilibrat, vàlid per circular en diversos escenaris sense massa dificultat. Aquesta virtud es converteix en un defecte, però: no pot competir amb la comoditat en autopistes que ofereix un Mondeo Vignale, ni amb l'agilitat urbana i per trams revirats que ofereix el Focus, ni amb la capacitat off-road i familiar de l'Edge, per exemple.

El Kuga es defensa prou en entorns urbans, on presenta una agilitat suficient per un ús diari. A més, els sistemes d'ajuda a l'aparcament o el sensors de proximitat de la nostra unitat de prova amb l'acabat Vignale afavoreixen el seu ús urbà.

Aquesta nova generació del Kuga segueix oferint un rendiment acceptable en autopistes i carreteres ràpides, on el potent motor 2.0 TDCi ofereix un bon rang de potència amb consums que voregen els cinc o sis litres. Ara bé, m'ha sorprès negativament que aquest acabat Vignale no disposi de seients amb funció de massatge (cosa que si disposa el seu germà gran, el Mondeo Vignale) o la possibilitat de regular el mode de conducció ajustant paràmetres com la duresa de la direcció o la rigidesa de les suspensions, per exemple.

En carreteres revirades de muntanya el Kuga Vignale mostra la seva eficàcia exprimint el motor a la zona mitja-baixa del tacòmetre oferint un generós parell a baixes voltes, però la suspensió del cotxe, enfocada a un tarat més còmode, no és la més eficaç per atacar una carretera de revolts, ja que presenta inèrcies que es deixen sentir dins l’habitacle. En canvi els frens -de disc ventilat a l’eix davanter i simple al posterior- aturen el vehicle de forma eficaç.

Ara bé, tot i ser un SUV amb tracció integral i 180 CV de potència, aquesta versió Vignale del Kuga no brilla pel seu comportament fora de l’asfalt. En aquest sentit les llandes de dinou polzades i els pneumàtics de perfil baix, tot i ser realment bonics des d’un punt de vista estètic, l’absència de proteccions a baixos i passos de roda o els angles d’atac i sortida del vehicle no afavoreixen les capacitats “off-road” d’aquest Kuga. A més, el Kuga no pot equipar opcionalment reductora o control de descens.

Conclusió En definitiva, el Kuga Vignale és un SUV pensat per aquells compradors que busquen un totcamí pràctic i polivalent sense voler renunciar a l’exclusivitat i comoditat que proporciona l’acabat de luxe de Ford sobre una plataforma i mecànica ja contrastades al mercat.

Preus

Els preus de la gamma del Ford Kuga arrenca en els 22.490€ que costa la versió d’accés Trend amb un motor gasolina 1.5 EcoBoost fins els 38.590€ de l’acabat més luxós de la nostra unitat de prova. Ara bé, si volem adquirir un model Kuga Vignale els preus arrenquen en els 31.840€ que costa la versió amb el motor 1.5 EcoBoost de 150 CV.