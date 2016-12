Comparativa: Fiesta ST200 vs Ibiza CUPRA

Són els dos vehicles esportius i més o menys assequibles més atractius del segment B, corresponent als utilitaris europeus. A més, Seat Ibiza Cupra i Ford Focus ST200 comparteixen moltes coses en comú: mecàniques benzina, potències similars (al voltant dels 200 cavalls), tracció davantera, caixes de canvis manuals de sis velocitats, carrosseries de tres portes, estètiques juvenils, habitabilitat d’interiors i preus similars. Per això us portem la comparativa entre el petit esportiu català i en nord-americà fabricat a Colònia. Qui guanyarà?

Estètica

Tots dos cotxes comparteixen una estètica més o menys juvenil esportiva i orientada a possibles compradors que busquin un plus de plaer al volant. Amb tot, el Fiesta ST200 atreu més mirades que no pas el SEAT Ibiza CUPRA, potser gràcies al cridaner color de la nostra unitat de prova, anomenat “Gris Storm”, o al disposar d’una estètica un xic més cridanera, com per exemple un aleró sobredimensionat, les taloneres laterals o la ja icònica calandra davantera, amb el tant peculiar look Aston Martin.

En canvi, les llandes del Ibiza CUPRA, tot i presentar el mateix disseny des de que es va presentar el restyling del model, s’han pintat de color negre i semblen més originals que les del Fiesta ST200. Un cop més, és qüestió de gustos: preferiu l’estètica Racing i cridanera del Fiesta ST200 o preferiu passar més desapercebuts, com en el cas de l’Ibiza CUPRA? Entenent que els dos cotxes van enfocats a extreure el vessant més esportiu, ens quedem amb el model nord-americà.

Veredicte: guanya el Fiesta ST200.

Potència i consums

El Fiesta ST té un motor 1.6 EcoBoost turboalimentat que eroga 200 cavalls –d’aquí el seu nom-, mentre que el SEAT Ibiza CUPRA empra un motor 1.8 TSI del qual extreu 192 cavalls. Tot i la diferència de potència a favor del model nord-americà, el petit esportiu català és més contundent a baixes revolucions i empra millor el parell disponible (320 Nm) que no pas el del Fiesta ST (que es queda en 290 Nm de parell màxim).

Si hem de jutjar el so dels motors, val a dir que el so del Fiesta ST200 és més pur (amb petardeig inclòs) que no pas el de l’Ibiza CUPRA, que ha de recórrer a un amplificador interior per fer-nos arribar el seu so dins l’habitacle. Ara bé, tots dos cotxes presenten xifres de consum molt similars, de 8’1 litres en el cas del Fiesta ST i d’una mitjana de 8 a 9 litres en el cas de l’Ibiza, tot depenent de si fem un ús per carreteres secundàries o autovia.

Veredicte: Considerant el públic objectiu d’aquests dos models, el consum no serà un factor determinant. Per tant, establim un empat tècnic entre els dos.

Equipament tecnològic

En aquest terreny (i tenint en compte que els dos models canviaran de generació al 2017) el SEAT Ibiza CUPRA sí que està un pas per davant del seu rival. El sistema d’infoentreteniment de l’Ibiza, i la seva connectivitat tecnològica és superior a la del Fiesta ST200, que en aquest camp ha quedat una mica superat, com succeeix amb els seus companys de gamma.

Veredicte: guanya el SEAT Ibiza CUPRA.

Habitabilitat i comoditat

Tot i que els dos cotxes tenen unes dimensions molt similars, el SEAT Ibiza CUPRA ofereix places posteriors lleugerament més amples i altes que el seu rival, a més d’un maleter amb una mica més capacitat (292 litres) que el seu rival americà (290 litres).

Pel que fa al confort, el Fiesta ST200 utilitza uns seients de tipus bàquet signats per Recaro, que recullen el cos a la perfecció en cas d’anar de tram, però el tarat de la suspensió i la rigidesa torsional del xassís, ideal per atacar revolts, és mostra una mica més incòmode que no pas el SEAT Ibiza CUPRA, més suau en tots els aspectes del seu funcionament.

Veredicte: guanya el SEAT Ibiza CUPRA.

Capacitats dinàmiques

En aquest apartat –potser el que més valoren els potencials compradors- el nou Fiesta ST200 goleja amb claredat al SEAT Ibiza CUPRA. Des del primer moment en que es puja al cotxe, i es desplaça els primers metres, el Fiesta denota una personalitat més esportiva que l’Ibiza.

La rigidesa torsional del nou Fiesta, la reducció de pes (1160 quilos del Fiesta ST200 enfront els 1260 que homologa el SEAT Ibiza CUPRA) i la rapidesa de la seva direcció fan que l’experiència al volant del Ford Fiesta ST200 sigui netament millor a la de l’Ibiza en conducció dinàmica.

Veredicte: guanya el Fiesta ST200.

Preus

Descomptes promocionals al marge, el Fiesta ST200 té un preu de 26.200 euros, mentre que el SEAT Ibiza CUPRA té un preu base de 21.400 euros. Això sí, el Ford va molt més equipat de sèrie que no pas el model català, i si optem per equipar l’Ibiza amb un equipament similar -tot i que no tan complert, ja que no pot equipar seients tipus bàquet- el seu preu ja s’enfila als 24.135 euros, uns 2.000 euros menys que el model nord-americà.

Veredicte: guanya l’Ibiza CUPRA.