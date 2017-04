Fiat Tipo: econòmic, pràctic i polivalent

La recuperació de denominacions comercials és una pràctica força habitual en el món de l’automoció: Ho ha fet Seat amb el Toledo, Volkswagen amb el Scirocco, Alfa Romeo amb la Giulia... i ara, Fiat amb el Tipo.

La denominació inicial del Tipo era Aegea quan va ser presentat al Saló de l’Automòbil d’Istambul l’any 2015, però aquest nom només es va conservar al mercat turc. Per la resta del món es recuperava la denominació Tipo en un model que inicialment va ser presentat com a berlina compacta però que poc després incorporaria a la gamma una carrosseria de cotxe compacte i una de familiar.

De la mateixa manera que va fer Fiat en el seu moment amb el Tipo als anys 80, les tres carrosseries disponibles -en aquella època la versió sedan s’anomenava Tempra i la familiar s’anomenava Tempra Weekend, encara que bàsicament eren el mateix cotxe- aporten una gran versatilitat al model, que pot ser escollit per un sector ampli del públic en funció de les seves preferències. Així, Fiat augmenta notablement les possibilitats de venda respecte l’anterior model compacte que va oferir, el Bravo, que tot i recuperar la denominació d’un compacte anterior d’igual forma que fa el Tipo no va arribar a comptar amb carrosseria sedan o familiar.

Fiat ha volgut fer del Tipo un model assequible, però no és un "low cost"

La pretensió de Fiat és la d’oferir un model assequible, ben equipat, amb un disseny atractiu i un preu ajustat. En aquest sentit no podem esperar una llista de preus pròpia de models "low cost", però de la mateixa manera la qualitat general i les motoritzacions tampoc són les típiques en models "low cost".

DISSENY EXTERIOR I INTERIOR

En general estem acostumats a que els fabricants italians enamorin al públic amb els seus dissenys elegants i esportius, però en el cas del Fiat Tipo aquest fet no es produeix. Això no vol dir que el cotxe no sigui atractiu visualment, però la pretensió d’arribar a un gran nombre de mercats per part de Fiat ha portat com a conseqüència un disseny molt “europeïtzat” del seu model compacte, sense gaires estridències però que no desentona en cap aspecte.

El frontal està presidit per una graella amb tocs cromats i unes llums diürnes amb tecnologia LED que allunyen la imatge del Tipo d’un model senzill. En la versió més equipada (anomenada Lounge) les llandes de 17 polzades son de sèrie, i la part posterior -que és la part que es diferencia en les tres variants de carrosseria- sembla més gran del que realment és degut a que no compta amb la cada vegada més habitual caiguda del sostre que s’empra per intentar assimilar el disseny del cotxe al d’un cupè.

A més els fars posteriors, que tenen un disseny similar al d’un bumerang, tanquen un conjunt que, com dèiem, no aconseguirà captar l’atenció de curiosos en parar en un semàfor però que compleix de sobres amb allò que es reclama d’un vehicle d’aquestes característiques.

Un cop a dins ens trobem novament amb un cotxe complidor, que no vol situar-se en la categoria dels compactes "premium" però que no denota en cap moment similituds amb els models més econòmics del mercat. La presència de plàstics tous, comandaments al volant i una bona disposició de tots els comandaments reguladors del climatitzador es veuen coronats per la presència d’una pantalla tàctil ben ubicada a la part superior del quadre de comandaments (de cinc polzades en la versió bàsica i de set en la versió més equipada) amb el sistema de connectivitat UConnect que permet connectar l’smartphone fàcilment, la qual cosa juntament amb la presència de la presa USB i auxiliar completen un bon sistema multimèdia.

Per incorporar el navegador haurem d’afegir un paquet que equipa també la càmera de visió posterior amb un preu de 495 euros, i encara que no es pugui dir que el sistema de navegació tingui un funcionament dolent –doncs els mapes són en tres dimensions i la precisió de les indicacions correcte- resulta molt poc intuïtiu i una mica confús a l’hora de moure’s pels menús principals, ja sigui introduir una nova destinació o configurar la ruta.

El navegador i el sistema multimèdia del Tipo no són els millors ni més intuïtius del segment

Per contra, el funcionament d’un element aparentment tan senzill com el control de velocitat és magnífic, i els botons situats al volant permeten ajustar la velocitat desitjada amb molta facilitat i sense haver de treure les mans del volant en cap moment, la qual cosa s’agraeix tenint en compte que habitualment aquest element es manipula a altes velocitats.

Però potser el punt més fort del compacte dels de Torí sigui l’habitabilitat interior, ja que l’espai a les places posteriors és molt bo i a més ofereix un enorme maleter de 440 litres de capacitat, xifra superior a la de rivals directes com és el cas de l’Skoda Spaceback que ofereix 415 litres.

MECÀNICA

La gamma de motors està formada per dos propulsors de benzina amb 95 i 120 cavalls i dos dièsel també amb 95 i 120 cavalls, als que s’afegeix una variant del propulsor més potent de benzina que funciona també amb GLP. La nostra unitat (1.6 MultiJet dièsel de 120 cavalls i 320 NM de parell) associada a l’equipament més complet té un preu de partida de 21.390 euros, però el mateix nivell d’equipament associat al motor més econòmic de benzina (1.4 de 95 cavalls) parteix de 17.490 euros, un preu molt ajustat i que aconsegueix una gran relació preu/equipament.

Pel que fa al propulsor que ens ocupa, el cert és que els 120 cavalls que desenvolupa suposen potència més que suficient per afrontar tot tipus de conducció, ja sigui per ciutat, carretera o autopista. Es tracta d’un motor molt elàstic que gaudeix d’una gran complicitat amb la caixa de canvis manual de sis relacions de manera que no és necessari estar contínuament canviant de marxa per guanyar velocitat, amb la qual cosa les recuperacions són força bones.

El motor 1.6 MultiJet és prou elàstic i eficaç a l'hora d'entregar la potència, però no és tan estalviador com promet la fitxa tècnica

Potser l’aspecte menys destacable sigui que els consums s’allunyen massa de les xifres homologades. Segons la marca en conducció extraurbana el consum és de 3,3 litres, dada molt optimista tenint en compte que en condicions reals de circulació per autopista el consum voltava els cinc litres als 100 quilòmetres. De la mateixa manera el consum mixt és de 3,7 litres segons les dades proporcionades per Fiat i a la pràctica, tot i baixar dels sis litres, era habitual trobar consums de 5,7 litres. Amb tot, la xifra és prou bona tenint en compte que les prestacions són més que correctes.

DINAMISME

El Fiat Tipo és un cotxe concebut per un ús diari, que pot portar el seu propietari cada dia al treball de la mateixa manera que serveix per afrontar un viatge llarg amb la família. Així doncs no és d’estranyar que el comportament dinàmic no sigui el millor d’entre tots els compactes, però en cap cas és la pretensió que han tingut els enginyers de Fiat. Tot i això, el Tipo no desentona especialment en carreteres revirades i permet afrontar els revolts amb seguretat i solvència, però ningú ha de decantar-se per ell si busca un gran comportament dinàmic sinó que ho ha de fer si busca un confort de marxa elevat i una suspensió còmode.

En aquest sentit el Tipo és un cotxe que permet fer quilòmetres gairebé sense que els seus ocupants se n’adonin, la qual cosa és un gran atribut en un model tan ample pensat per viatjar. A més, en entorns urbans equipa la ja coneguda funció “city” que incorporen habitualment els models de Fiat, i que reforça l’assistència de la direcció per maniobrar de manera còmode a la ciutat.