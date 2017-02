Fiat 500C, classe i tecnologia en un sol vehicle

El ressorgiment del Fiat 500 ha estat el gran èxit comercial dels piemontesos al segle XXI. Un vehicle senzill, auster i amb pocs costos de producció, que s’ha convertit en un objecte de desig i una icona de moda que s’ha traduït en uns resultats comercials realment importants pels transalpins.

Ja fa nou anys que Fiat va presentar el primer 500 contemporani. Un model que ràpidament es va guanyar el favor del gran públic per la seva personalitat, estil i disseny, però també per la seva conducció divertida i àgil, molt del gust dels compradors europeus.

Si al ja icònic 500 hi sumem una versió descapotable, com és el cas, el resultat que obtenim és el 500C, un descapotable amb un sostre de lona però que no desmunta els muntants laterals del vehicle, tal i com feia el 500 descapotable original de 1957. Una autèntica bellesa retro amb un toc d’estil i personalitat que el fa irresistible.

Una estètica atemporal

El 500C és una obra d’art del disseny italià. La nostra unitat de premsa, que correspon a l’acabat S, estava pintada de color “bianco ghiaccio” i maridat amb el sostre de lona de color negre, feia girar colls al seu pas. Si a més hi sumem alguns extres com els retrovisors en color vermell, les exclusives llandes de setze polzades o les pinces de fre pintades de vermell, el nostre 500C es convertia en una autèntica bellesa. Cert és que amb els extres estètics que equipava, el 500C S podria arribar a confondre’s amb un Abarth 500 a primer cop d’ull.

Els interiors del 500C segueixen la línia i l’estil“chic” del vehicle, però adaptant-lo a les necessitats i comoditats específiques del segle XXI, com ara el climatitzador, un retrovisor electrocromàtic, volant de pell, una pantalla tàctil TFT de set polzades amb navegador, els sistemes d’àudio Audio Beats i Uconnect i entrades USB, entre altres.

Pel que fa a l’habitabilitat, el 500C ens sorprèn amb quatre places reals, i on dos ocupants adults d’uns 180 centímetres poden viatjar sense haver de patir per tocar el sostre amb el cap o els seients davanters amb els genolls. Això sí, el maleter queda reduït a tan sols 185 litres de capacitat a causa del mecanisme automàtic d’obertura i tancament de la capota.

Un motor especial

La nostra unitat de prova equipava el motor benzina 0.9 TwinAir, un petit propulsor de menys d’un litre de cilindrada, injecció indirecta i tan sols dos cilindres alimentat per un turbo que eroga uns esplèndids 110 cavalls.

El petit propulsor de Fiat, que per cilindrada, potència i número de cilindres podria semblar més propi d’una motocicleta, està muntat transversalment per darrera de l’eix davanter, i s’associa a una caixa de canvis manual de sis velocitats.

El petit propulsor italià és contundent, té un so prou bonic i encara que l'exigim no supera els set litres de consum

Al disposar de tan sols dos cilindres i una cilindrada tan petita, el motor italià homologa consums de tan sols 4’8 litres als cent quilòmetres, una xifra difícil de registrar en condicions de conducció reals i normals.

El motor 0.9 TwinAir ofereix la seva millor resposta a partir de les 3.000 revolucions per minut, mostrant-se contundent i eficaç fins passades les 5.500 rpm, on el petit propulsor italià talla injecció. Ara bé, si volem extreure tota la potència del motor torinès observarem que les mitjanes de consum s’eleven fàcilment fins als set litres i mig.

Una de les qualitats que també ens han sorprès del petit motor italià és el so que ofereix, molt nítid i afinat, digne d’un bon motor atmosfèric de quatre cilindres. També és cert que aquí hi té molt a veure el tub d’escapament de la nostra unitat de premsa, que ajuda a que l’experiència acústica sigui destacable gràcies un petarrelleig realment encisador quan accelerem.

Una dinàmica amb personalitat

El 500C és un cotxe amb personalitat pròpia a l’hora de circular. Tot i que la posició de conducció és una mica alta, la disposició general dels comandaments i del vehicle són molt ergonòmics. A aquesta sensació de benestar també hi contribueixen uns seients davanters molt còmodes i que recullen el cos a la perfecció.

Un dels aspectes que més destaquen d’aquest 500C és el tacte del canvi de marxes i uns recorreguts palanca molt curts, que faciliten l’acció de canviar la marxa. També cal destacar la rapidesa del volant i la precisió de la seva direcció, que fan que el pas per revolt del 500C sigui dinàmic i àgil. A més, la nostra unitat de premsa equipava frens de disc als dos eixos (la resta de la gamma 500C equipa frens de tambor a les rodes posteriors), que aturaven el cotxe amb molta seguretat.

Una de les característiques pròpies de tots els 500 és el seu comportament nerviós quan exigim cert dinamisme al bastidor. Dotat d’un mode de conducció esportiu -que en el cas del 500C estira les marxes i endureix la direcció- el petit urbà italià es mostra àgil i reactiu en tot moment, amb una resposta prou esportiva i dinàmica.

I és que a diferència de molts dels seus rivals, el 500C (i en general el bastidor del 500) fan que es pugui gaudir del dinamisme del cotxe de forma molt viva sense ser tan ràpid ni tenir les prestacions d’acceleració i recuperació d’algun dels seus rivals, com per exemple el MINI Cabrio.

En un ús urbà, el 500C és pràcticament imbatible. A la seva agilitat i facilitat per aparcar o circular per espais reduïts cal sumar-hi un bon radi de gir i una estètica urbana que el fan molt apte per un ús específic a la gran ciutat. Fins i tot els consums no es disparen si som curosos amb les indicacions del vehicle quan ens aconsella canviar de marxa.

Per carretera i autopista el 500C compleix a la perfecció, tot i que el so que entra a l’habitacle quan portem la capota oberts és eixordador a partir de 60 km/h i fins i tot amb la capota tancada es nota certa vibració i presència acústica quan circulem per autopista a 120.

Si volem gaudir en una carretera de muntanya, el primer que cal tenir clar és que la nostra unitat de premsa no és un Abarth (tot i que s’hi assembli). Saben això, i que el comportament dels 500 és una mica nerviós -batalla molt curta i tan sols 1055 quilos de pes, cosa que en ocasions li pot restar tracció al tren posterior o mostrar-se netament subvirador o morrut-, és possible passar-ho molt bé al volant del 500C, tot i que la diversió atacant un port de muntanya no sigui el propòsit fonamental d’aquest cotxe.