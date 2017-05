Comparativa: Seat León vs Alfa Romeo Giulietta

El Seat León i l’Alfa Romeo Giulietta són dos dels millors compactes amb prestacions més o menys dinàmiques del seu segment. Hem agafat dos models equivalents, amb més de cinc anys al mercat, motors dièsel de dos litres de cilindrada, canvi automatitzat de sis relacions, tracció davantera i potències entre els 150 i 175 cavalls. Quin dels dos és millor?

Estètica

Tot i ser dos compactes veterans -de fet les dues unitats de prova són “restylings” dels models originals- el León i la Giulietta encara són dos dels cotxes més bonics del segment C. El León juga amb un disseny musculat i potent, gràcies a l’ús de línies rectes i formes geomètriques, mentre que la Giulietta utilitza un disseny més subtil (refinat, si es vol) amb predomini de les formes arrodonides.

Veredicte: empat.

Potència i consums

Seat León utilitza un motor 2.0 TDI que ofereix 150 CV, gestionat per la caixa de canvis DSG, mentre que la Giulietta utilitza un motor 2.0 JTD de 175 cavalls associat a un canvi TCT. Pel que fa al motor, el JTD de la Giulietta ens ha semblat menys aspre que el del León i més contundent que no pas el del seu rival.

Per contra, la gestió de la caixa de canvis DSG de sis velocitats ens sembla una mica millor –més ràpida i efectiva- que no pas la TCT, que malgrat ser un canvi excel·lent, no és tan ràpid com el del seu rival.

La caixa de canvis automatitzadaDSG segueix una mica per davant de la resta, tot i que la TCT funciona realment bé

Pel que fa als consums, els dos vehicles homologuen consums molt similars (al voltant de 6 i 7 litres) en un ús intensiu, àgil i dinàmic entre autovies i carreteres de muntanya, que no fan decantar la balança en cap sentit.

Veredicte: empat (motor per la Giulietta i caixa de canvis pel León).

Equipament tecnològic i confort

Els dos models disposen de sistemes d’infoentreteniment dotats de navegador, pantalla tàctil i connectivitat amb els nostres dispositius mòbils amb sistemes Android o Apple.

Ara bé, el sistema d’infoentreteniment (comandaments, interacció, rapidesa...) del León ens va semblar millor que no pas el de la Giulietta. A més, el León de prova incorporava càmera de visió posterior, i la Giulietta no.

Veredicte: guanya el León.

Habitabilitat i comoditat

L’habitacle del Seat León és més ampli i aprofitable que no pas el del compacte italià, que prima el disseny per sobre de la funcionalitat. Per exemple, els seients posteriors del León arriben als 133 centímetres d’amplada i 71 de llargada, per 131 i 70 de la Giulietta. La diferència d’amplada als seients davanters és encara major: 138 centímetres pel compacte català enfront els 132 de la Giulietta. Fins i tot el maleter del León, amb 380 litres de capacitat, és més gran que el de la Giulietta, que es conforma amb 350 litres.

I tot i que els seients de la Giulietta eren notablement més còmodes i més ben acabats que els del León, val a dir que el tarat de suspensió i rigidesa torsional de la Giulietta poden fer que a l’hora d’afrontar viatges llargs per autopistes i autovies el León ofereixi més comoditat als ocupants del vehicle que no pas la Giulietta.

Veredicte: guanya el León.

Capacitats dinàmiques

Si busqueu un model passional i dinàmic –entenent que parlem de compactes amb motors dièsel i tracció davantera-, la Giuletta és la millor opció per vosaltres. De fet, la Giulietta fa prevaldre el seu aplom al pas per corba (millor que el León gràcies a la direcció més directa i la suspensió més seca) i la resposta del motor, amb etzibades més potents que el compacte català, fent prevaldre els 25 cavalls de potència que té de més respecte el León. A més, en conducció dinàmica és raonablement més divertida la Giulietta que no pas el León.

Veredicte: guanya la Giulietta.

Preus

La gamma del León amb cinc portes arrenca en un preu base de 17.790 euros per un model de benzina, mentre que la Giulietta ofereix deu cavalls més (120CV) per menys diners (17.648€).

De fet, els preus més baixos de la Giulietta són una constant de la gamma. En el cas de les nostres unitats de proves, la Giulietta 2.0 JTD Super de 175 CV i canvi TCT costa 23.623€, mentre que el seu rival amb motor 2.0 TDI de 150 CV i canvi DSG s’enfila fins els 26.060€. Són pràcticament 3.000 euros de diferència a favor del model italià, que a més, va més equipat de sèrie que el seu rival.

Veredicte: guanya la Giulietta.

Guanyador

Ens trobem davant un empat a dos punts. I és que el León és un model més complert i polivalent, amb més habitabilitat i equipament tecnològic que el seu rival. En canvi la Guilietta és un cotxe més barat, i sobretot força àgil i dinàmic, que sacrifica una part de confort i habitabilitat per oferir el plus d’esportivitat i tacte propi d’Alfa Romeo.