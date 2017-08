Citroën C4 Picasso, llarga vida al rei!

Quan sembla que totes les marques s’entesten en fer-nos entrar pels ulls que un SUV es la millor solució per a totes les tasques de la nostra vida, es digne d’elogi que Citroën continuï apostant pel seu C4 Picasso. Des de la sortida de l’anterior generació anomenada Xsara Picasso, aquest monovolum es va consolidar ràpidament com una de les referències del segment en quant a habitabilitat i relació qualitat-preu i de les preferides pel gran públic.

Partint de la fórmula d’èxit del primer model, Citroën va presentar al mercat l’any 2006 la segona generació, fabricat a la factoria gallega de Vigo, que va posar remei a les mancances del primer model. El nou model va ser dotat d’una gran quantitat de tecnologia, espai i lluminositat interior gràcies al càrrec d’un parabrises de format panoràmic que arriba fins sobre dels caps dels passatgers del davant, i més que mai, Citroën va apostar per enfocar-lo a un ús absolutament familiar.

Va créixer fins als 4,44 metres de llarg i els 1,83 metres d’ample. Pel que fa a les mides interiors guanya espai en totes les seves cotes i l’espai per a les cames dels ocupants posteriors es més que suficient. A més compten amb un seient individual per a cadascú d’ells, el qual resulta fabulós per a recórrer llargues distancies sense patir molèsties. La segona fila de seients es pot desplaçar cap endavant per a guanyar espai per al maleter.

A l’any 2013 se’l va sotmetre a un profund “restyling” sobretot al frontal, dotant al model del ja característic frontal futurista amb la separació dels fars en dues unitats força més petites, allargant els “chevrons” de la marca fins al lateral i en una actualització tecnològica.

Recentment, i per allargar la vida al model, el C4 Picasso ha estat objecte d’un nou rentat de cara que afecta sobretot al para-xocs del davant i en millores de l’equipament, teixits i acabats, sent el model que ens ocupa.

Interiors i tecnologia

Una de les coses de les que sempre ha pogut presumir Citroën és la capacitat de dissenyar interiors realment originals, però sobretot enfocats a que la vida a bord dels ocupants sigui el més agradable possible, i això es deixa notar des de el primer moment en que hom puja a l’interior del C4 Picasso. Compta amb 5 places reals amb butaques individuals per a cadascun dels seus ocupants, que a la unitat de proves compta amb l’opcional de pell bicolor beix i negre, creant un curiós estampat asimètric.

Als seients davanters, hi podem trobar detalls de segment superior com poden ser el sistema de calefacció i el de massatge, ajust elèctric de la posició de conducció i al seient del copilot fins i tot hi trobem un pràctic reposapeus amb ajustament elèctric, ideal per a llargues jornades de ruta.

El taulell de comandaments sorprèn per la seva amplada fins al parabrises, la presència de plàstics tous i de bon tacte, i amb un correcte ajust de totes les franquícies dels elements. Novament, gracies al opcional de pell bicolor, el taulell presenta una vista de doble to.

Ben al mig del taulell i trobem les dues pantalles tàctils: la principal i elevada, de 12 polzades d’ample, fa les funciones de quadre de comandaments: dividida en 3 seccions, la podem personalitzar amb diferents funcions, com per exemple amb un tacòmetre analògic, l’ordinador de bord, el sistema GPS...

Més avall hi podem trobar una segona pantalla de 7 polzades encarregada de les funcions més bàsiques com ara el funcionament del sistema multimèdia amb “Mirror Link”, la ràdio, el sistema de navegació, la climatització o el sistema de menús de personalització de totes les funcions i sistemes de seguretat del vehicle. Per a moure’ns entre totes aquests funcions es fa ús d’una sèrie de botons tàctils, que no sempre responen a una velocitat gaire precisa, i que fan que tinguem que desviar la vista de la carretera més del que hauria de ser aconsellable.

Altrament el C4 Picasso disposa de totes les funcions de seguretat activa i passiva que s’esperen d’un cotxe modern, com poden ser els sistemes de guia dins del carril, detector de senyals de transit, manteniment de la distancia de seguretat, etc.

Tecnològic, segur i còmode: el trident d'adjectius necessaris per a un monovolum que vol seguir regnant amb mà de ferro en el seu segment

Una característica única dels models amb canvi manual, és que no trobem una consola central a l’ús, i podem passar amb facilitat d’una plaça al altre, ja que la palanca del canvi de marxes es situa sobre la columna de direcció i el fre d’estacionament és de tipus elèctric.

A la part posterior hi trobem 3 places que permeten acomodar perfectament fins a tres cadiretes de retenció infantil, o tres adults sense cap problema i amb un gran marge entre el cap i el sostre del C4 Picasso. Al no comptar amb túnel de transmissió, hi trobem un pis totalment pla i que permet disposar d’un parell de calaixos per a poder deixar joguines o tauletes sota les places posteriors.

El maleter del C4 Picasso de cinc places es mostra més que suficient per tot l’equipatge de la família, ja que compta amb una capacitat de 537 litres, i si ens decidim a moure cap endavant al màxim els seients posteriors, podem arribar fins als 630 litres.

Motor, canvi i comportament

Una de les millores d’equipament es el binomi que fan el motor BlueHDi de 120 CV amb la caixa de canvis EAT de 6 relacions, la qual estava reservada per als motors més potents tant en benzina com en gasoil.

Ens trobem amb una caixa de convertidor de parell de 6 marxes, de fabricació japonesa, i que fan servir diversos models tant del grup PSA com fins i tot Toyota, en la darrera revisió de la caixa, s’ha millorat la velocitat del canvi entre un 40-50% respecte a la segona revisió del any 2009, en ús seqüencial.

El grup PSA manté que l’ús d’una caixa de convertidor de parell per sobre d’una de doble embragatge o de variador continu, es deu a la millor compatibilitat d’aquesta amb el sistema “Start&Stop”, i sobretot a l’absència de manteniment respecte sobretot a les caixes de doble embragatge, que depenent del seu ús poden necessitar la substitució dels discos -una reparació costosa i complicada-.

A nivells pràctics, la teòrica queda ràpidament contrastada, tant en mode automàtic, com sobretot en mode seqüencial, la caixa de canvis sorprèn per la seva velocitat i resposta a l’hora de pujar com de baixar marxes, tot amb una gran suavitat. D’altre manera, en el mode totalment automàtic, també sorprèn de manera positiva la forma que té de funcionar la caixa triant la marxa més adient en cada situació com per exemple a l’hora d’aplicar el fre motor en baixades pronunciades, per exemple.

Del motor BlueHDI 120 podem destacar el seu funcionament silenciós, pràcticament imperceptible des de l’interior de l’habitacle, i la seva voluntat a l’hora de intentar moure el conjunt de més de 1.300 quilos. Per un ús bàsicament urbà o viatjant sense càrrega resulta un motor ideal, però per a aquelles persones que busquin un cotxe per anar de viatge amb la família i fent ús del seu ampli maleter, possiblement els resulti més idoni optar per la versió BlueHDi de 150 CV.

Pel propi tarannà del C4 Picasso, està clar que el seu territori ideal son les autovies, ja que el seu tarat de suspensions, com ens sol tindre acostumats Citroën, es troba enfocat a filtrar totes les irregularitats de la carretera i a fer el més còmode possible el viatge als seus passatgers. Això es deixa fer notar si busquem les pessigolles a l’hora d’afrontar revolts de forma més alegre, on una direcció poc comunicativa i indirecte i l’acusat moviment de la carrosseria fan que les ganes d’anar àgil quedin a segon terme.

En quant a consums la marca homologa un consum de 3.9 litres, que veig completament impossible d’assolir, ja que amb l’ús mixt al que ha estat sotmès durant la prova, no he aconseguit baixar dels 7 litres, fent com indico un ús urbà moderat, jornades d’autovia amb 4 o 5 persones a bord, i carretera revirada a ritme normal.