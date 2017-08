BMW X4, el geni incomprès

No recordo cap model que hagi generat un debat tan encès com el BMW X4, el primer SUV cupè de la marca de Munic, un exercici de fantasia i equilibris que té la virtut de no deixar ningú indiferent: o t'encanta o no el pots ni veure.

Els detractors d'aquest X4 defensen que no és ni un SUV, ni un cupè, ni té ànima de BMW, però les vendes d'aquest model, sumades a les de la resta de la gamma X, ja suposen més del 30% de les vendes globals de la marca, i consolida BMW com la primera marca 'premium' en volum de vendes del segment dels totcamins.

Els BMW X4 es produeixen a la planta que els alemanys tenen a Carolina del Sud (Estats Units), on comparteixen línia de producció amb els X3, X5 i X6. De fet, la fàbrica BMW és la que més vehicles exporta als Estats Units, per davant de les fàbriques nord-americanes de Ford, Tesla o General Motors, per exemple.

Una estètica peculiar

BMW va esperar molt de temps per començar la comercialització del seu X4: l'èxit del seu germà gran X6 va impulsar la producció del SUV cupè mitjà. Tot i que aquest X4 comparteix la plataforma de l'X3 -igual que l'X5 i l'X6, que també són essencialment el mateix cotxe amb diferent carrosseria- val la pena destacar que l'X4 és més alt, més ample i més llarg que el model del qual deriva.

Podem descriure l'X4 com un SUV amb una part posterior similar a la d'un gran turisme cupè i una estètica més esportiva que els totcamins tradicionals, caracteritzada per una línia de cintura molt elevada i nervadures centrals i laterals molt marcades que aporten dinamisme visual al conjunt.

Els interiors d'aquest SUV cupè no difereixen gens de la línia marcada per BMW: disseny ergonòmic, esportiu, racional, funcional i elaborat amb materials de primera qualitat com la pell girada, el cuir o els plàstics de tacte molt agradable. A més, la posició de conducció no és tan elevada com en un X3 o un X5, i sembla més pròxim a un Sèrie 3 GT. Això sí, la pantalla central o la ràdio amb CD denoten que els interiors d’aquest X4 estan una passa tecnològica per darrere dels seus germans de gamma.

L'altra gran diferència dels X4 respecte dels seus germans de gamma és la caiguda de sostre i la capacitat de les places posteriors: segueix homologant uns magnífics 142 centímetres d'ample -hi caben cinc passatgers reals- però l'alçada lliure de les places posteriors es veu limitada per la caiguda del pilar C. Tot i això, encabir-hi passatgers de menys de 190 centímetres d'alçada no és cap problema, i no tocaran el sostre, gràcies al fet que els seients posteriors van situats uns pocs centímetres per sota dels davanters. Si voleu portar nadons o infants, no tindreu problemes d'espai, però si els vostres fills, familiars o amics són pivots de bàsquet, potser començareu a tenir problemes.

Ara bé, hi ha una cosa que no puc perdonar a aquest X4: l’absència de tiradors, manetes o agafadors per facilitar l’accés a l’interior de l’habitacle. Aquesta incomprensible absència dificultarà l’accés a persones grans, de baixa estatura o amb problemes d’esquena o de cames. Una errada poc comprensible en una marca com BMW, que segurament respon a alguns criteris estètics o de disseny que no puc compartir.

Per què els interiors elegants i ergonòmics d'aquest X4 no tenen manetes o agafadors per entrar i sortir del cotxe?

L'altre aspecte que perjudica el disseny cupè de l'X4 és la capacitat del maleter, que tot i que ofereix uns correctes 500 litres de capacitat, és uns 50 litres més petit que els maleters de la competència en aquest segment.

Un SUV que estima l'asfalt

BMW ofereix motors dièsel i gasolina de quatre i sis cilindres en línia per impulsar aquest X4, associats sempre a plataformes de tracció integral i canvi automatitzat, excepte en la versió d'accés 20d, que s'associa a un canvi manual de sis velocitats.

La nostra unitat de prova (X4 30d xDrive) duia el motor dièsel de 6 cilindres, que ofereix 258 CV de potència, tracció integral i canvi automàtic de vuit velocitats, alhora que promet consums de 5,9 litres als 100 quilòmetres, prou allunyats dels 8 litres llargs que vam registrar al llarg de la prova.

Tot i que disposa de plataforma de tracció integral xDrive, l'X4 és un SUV pensat per a un ús majoritari sobre asfalt. Els 14 centímetres menys d'alçada que el seu germà gran X5 (i els 4 menys que l'X3), sumats a la seva menor alçada lliure, fan suposar que l'X4 se sent especialment còmode sobre l'asfalt.

I les nostres suposicions es confirmen tan bon punt iniciem la marxa per un tram revirat al volant de l'X4. És sorprenent com els enginyers de BMW han aconseguit crear un totcamí tan àgil com aquest, on els 2.070 quilos en buit del cotxe no es tradueixen en inèrcies o imprecisions. Al contrari, és realment sorprenent la capacitat d'enllaçar revolts a un ritme àgil d'aquest totcamí bavarès.

És realment sorpenent comprovar el comportament d'aquest X4 en un tram de revolts, on dissimula a la perfecció la seva alçada i el seu pes amb una noblesa i efectivitat que no associem als totcamins

La potència del motor -molt ple entre les 2.000 i les 4.000 voltes- és espectacular: accelera i corre molt, i transmet seguretat gràcies a un xassís superb (no debades deriva del Sèrie 3) i la tracció integral que incorpora. L'experiència al volant d'aquest X4 30d és plaent, eficaç i còmoda, ideal per sumar quilòmetres per autopistes sense cansar-nos.

Però les qualitats dinàmiques d'aquest X4 influeixen directament en una menor capacitat 'offroad'. Tot i que disposa d'un sistema de tracció integral, aquest SUV cupè no sobresurt en cap aspecte quan s’allunya massa de l’asfalt. Pot circular sense problemes per pistes en bon estat, però tot i el sistema de control de descens, aquest noi de ciutat no s’acaba de trobar còmode quan les coses es compliquen pels camins de muntanya.

Conclusió El BMW X4 és adequat per als compradors enamorats de l'estètica SUV que no volen renunciar a l'estil d'un cupè 'premium' però que difícilment sortiran mai de l'asfalt amb el seu cotxe i que busquin un vehicle dinàmic, diferent i exclusiu.

Preus

La gamma de peus dels BMW X4 arrenca en els 50.150 euros de la versió 20d, i arriba fins als 74.900 euros de la variant M40i de 360 CV. La nostra unitat té un preu base de 62.900 euros, però la llista d'extres opcionals que equipava (acabat M Sport, llandes de 19 polzades, entapissats de cuir blanc Nevada, motllures d'alumini, sostre solar elèctric, carregador de telèfons sense fils, Head-up Display, càmera d’aparcament amb visió zenital, fars LED adaptatius, advertència de canvi de carril o altaveus Harman/Kardon, entre altres) feia pujar la factura final per sobre del 83.000 euros.