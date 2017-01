BMW 730d, un atleta aristocràtic

No és el cotxe més ràpid del mercat, ni el que té la millor relació qualitat-preu. Poc importa. El BMW Sèrie 7 és la màxima expressió del bon gust i del “savoir-faire” de la marca bavaresa, i el resultat és realment espectacular.

L’actual Sèrie 7 correspon a la sisena generació d’aquesta berlina de representació, i està enfocada a combatre al segment F, corresponent als cotxes que fan més cinc metres de llarg i que rivalitzen en luxe, tecnologia i qualitat –i per tant, els preus passen a ser un factor no determinant en aquest segment-. Sense anar més lluny i per fer-nos una idea, el Sèrie 7 comparteix plataforma amb Rolls-Royce, filial dels bavaresos.

El BMW Sèrie 7 és un vehicle estèticament robust i clàssic, però que denota la genètica esportiva i dinàmica pròpia de la marca muniquesa. Tot i les seves generoses dimensions, el Sèrie 7 no dóna l’aparença de ser un vehicle enorme i pesant, gràcies al joc visual generat pels seus grups òptics davanters i les marcades nervadures laterals, que aporten un plus de força i múscul sense arribar a ser recarregat.

La Sèrie 7 combina a la perfecció elegància, distinció i l’esperit esportiu propi de la marca bavaresa

Si l’aparença exterior del Sèrie 7 és poderosa i elegant, els interiors del mateix semblen directament d’un altre planeta. La nostra unitat de proves, equipada amb el paquet M, disposava de seients de cuir amb calefacció, regulables electrònicament (també els posteriors) i amb funció de massatges. De fet, els seients del Sèrie 7 són els més còmodes i ergonòmics que mai hem provat a l’Ara Motor.

La consola central, el recolzabraços i el taulell de comandaments –totalment digital- també presenten una manufactura perfecta de cuir i fusta, amb peces d’Alcàntera al sostre i els para-sols davanters. Presidint tot el conjunt, una tauleta dotada d’un sistema de control gestual amb la que podem interaccionar amb senzills gestos de la mà.

A aquests extres cal sumar-li una pila d’equipament extra, com un sistema de so envolvent Bowers&Wilkins (6.600 euros), climatitzador de quatre zones (1.000 euros), tauletes d’entreteniment a les places posteriors (3.600 euros), telèfon inalàmbric (983 euros), sistema d’enllumenat tipus làser (3.500 euros), ambientador automàtic (300 euros)... que feien que el preu final de la nostra unitat fos de 140.000 euros.

Una mecànica eficient, però innecessària

La nostra unitat de proves era un 730d, és a dir, la versió d’accés a la gamma amb un motor dièsel de sis cilindres turboalimentat que eroga 265 cavalls del seu propulsor de tres litres de cilindrada, enviats a l’eix posterior. L’oferta la completa el 740d, que arriba als 320 cavalls, o les mecàniques benzina 750i (V8 de 449 cavalls) i 760 Li, amb un V12 de 600 cavalls. A més, des de fa uns mesos BMW ofereix un sistema híbrid (740e iPreformance) que arriba als 326 cavalls.

Vistes les potències dels seus germans grans, sembla que el 730d sigui modest i fins i tot curt de potència, en relació amb la resta de la gamma. Res més lluny de la realitat. El 730d i els seus 620 Nm de parell són més que suficient per moure amb agilitat sorprenent els més de 1.800 quilos que pesa en buit, i realitza un maridatge molt satisfactori amb la caixa de canvis ZF de vuit velocitats.

El 730d disposa de tres modes de conducció, anomenats EcoPro, Confort i Sport. El mode ecològic, a més, permet un sistema d’avenç per inèrcia (o a vela) que inserta punt mort quan circulem entre 50 i 130 quilòmetres per hora sempre que les condicions orogràfiques i meteorològiques siguin favorables.

A més, l’habitacle queda perfectament aïllat acústicament de l’exterior, i pràcticament no escoltarem mai el funcionament del propulsor dièsel dins del cotxe. L’arquitectura de la suspensió pneumàtica i tarat dels amortidors fa que el cotxe tampoc ens castigui per les irregularitats de l’asfalt, i converteix cada viatge en una experiència plaentera.

Ràpid, elegant, tecnològic, còmode i exclusiu, el BMW Sèrie 7 és pràcticament perfecte

Tot és positiu, doncs? No. Personalment no acabo de veure la necessitat de comprar un motor dièsel de tres litres en un vehicle com el Sèrie 7. Entenc que qui es pot permetre comprar i mantenir un vehicle de més de 100.000 euros, molt probablement no mirarà massa l’estalvi a l’hora d’omplir el dipòsit. Per sort, BMW té la solució a aquesta incongruència: la versió híbrida 740e.

Un prodigi tecnològic

On el Sèrie 7 marca la diferència amb la resta de la gamma de BMW és amb l’oferta tecnològica, que inclou el control gestual, la connectivitat a internet (el cotxe està connectat a la xarxa i pot fer de punt WiFi) o la connectivitat amb els nostres smartphones o el fet d'incorporar diverses pantalles i fins i tot una tauleta a l'interior.

La nostra unitat de prova disposava de clau a distància, que permetia tenir informació immediata de l’estat del vehicle, autonomia, o fns i tot controlar-lo de forma remota per aparcar-lo en places estretes (cosa no massa rara en un cotxe que fa pràcticament dos metres d’amplada).

A més, el nostre 730d disposava d’un sistema de televisió a bord, gràcies al qual els ocupants de les places posteriors poden veure la televisió (la pantalla davantera només la sintonitza si el cotxe està totalment aturat), a més d’ajudes útils a la conducció com l’assistent guiat de carril –que ens manté dins dels límits establerts per les marques vials- i l’assistent d’embussos, que facilita la circulació en condicions d’embús i que són un pas més vers la conducció autònoma.

L’equació perfecta entre confort i plaer de conducció

Amb una acceleració de 0 a 100 en poc més de sis segons i una velocitat màxima autolimitada de 250 km/h, queda ben clar que el 730d és tot un atleta aristocràtic, capaç d’oferir sensacions i prestacions d’esportiu tot i la seva aparença senyorial. De fet, en marxa se sent tan ràpid i reactiu com qualsevol Sèrie 3, i això és un èxit en un cotxe com aquest.

El 730d es mou amb comoditat (tot i els seus cinc metres de llarg i dos d’ample) als entorns urbans, gràcies a un radi de gir molt ben aconseguit. A més, amb totes les càmeres i sensors que equipa, aparcar-lo no és complicat, i fins i tot podem optar pel sistema d’aparcament automàtic que equipa la nostra unitat de prova.

Però on el 730d es mou al seu hàbitat natural és a les carreteres ràpides, autopistes i autovies. En aquest entorn el 730d mostra les seves millors qualitats: potència i comoditat. I és que viatjar amb el 730d es converteix en un autèntic plaer tant pel conductor com pels ocupants del vehicle. De fet, és un dels pocs cotxes on personalment no sé si prefereixo conduir o anar còmodament instal·lat en el seient dels ocupants.

Sintonitzar una cançó de Beethoven, apujar el volum del sistema Bowers&Wilkins, seleccionar un mode de massatge i sumar quilòmetres és una de les experiències més agradables que he tingut mai al volant d’un cotxe. El 730d accelera amb una suavitat absoluta, fins i tot amb el mode Confort activat, i avançar qualsevol camió és un joc de nens: només cal baixar una marxa amb la lleva, insinuar pressió a l’accelerador i el 730d surt disparat.

El 730d és un dels pocs cotxes que ens fan dubtar si volem gaudir-lo conduir o com passatgers

Ara bé, la potència, insonorització i el confort absolut del 730d tenen un punt negatiu (si més no al nostre país): circular dins els límits de velocitat legals pot ser complicat, sobretot a les autopistes i autovies, on el 730d es troba molt còmode circulant sensiblement per sobre dels 120 quilòmetres per hora. La solució és activar el control de velocitat i oblidar-nos dels pedals si no és necessari.

El mode Sport del 730d endureix els ajustos de la suspensió, la resposta del motor i la seva relació amb el canvi automatitzat de vuit velocitats. Enfilem una carretera revirada a un ritme àgil, portant el control de les marxes en mode seqüencial mitjançant la palanca de canvis, i el resultat és espectacular. Tot i les seves dimensions, el Sèrie 7 es mou amb molta facilitat en carreteres revirades, fent gal·la d’un aplom en el pas per corba esplèndid i d’una agilitat i reactivitat més pròpies d’una berlina esportiva que no pas una de representació. I tot això, mantenint el confort, l’aïllament i el benestar als ocupants del vehicle.

Al llarg de la prova vam registrar un consum mitjà de 8’7 litres als cent quilòmetres, tot i que entenem que aquest no hauria de ser un factor massa determinant a l’hora de decidir-se per un vehicle d’aquest segment.