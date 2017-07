Audi Q5, el SUV més tecnològic del mercat

Un SUV altament tecnològic, "premium",versàtil i polivalent. Així és el Q5, l'aposta d'Audi pel segment dels totcamins mitjans-grans, un dels segments més disputats pels fabricants europeus, gràcies al creixement de la demanda i l'ample marge comercial que generen les vendes d'aquest tipus de vehicles.

Audi va començar a fabricar el Q5 l'any 2008, com a resposta del BMW X3, un dels grans pioners dels SUV alemanys que avui encapçalen el mercat. L'actual generació del Q5 va aparèixer tot just fa pocs mesos, i incorpora importants novetats tecnològiques i estètiques que el situen al capdamunt del segment.

Estèticament, el Q5 és un model sobri i funcional, presidit per una gran calandra hexagonal -característica dels models d'Ingolstadt- i grups òptics davanters LED allargats que mantenen la línia d'estil del disseny d'Audi. De fet la vista lateral, de tres quarts i posterior recorda poderosament a la del seu germà gran Q7, i té la virtut de saber dissimular les seves dimensions (fa 4'6 metres de llarg i 1'9 d'ample), generant la sensació òptica de ser un vehicle més compacte del que en realitat és.

De fet aquestes generoses dimensions exteriors permeten uns interiors diàfans i aprofitables, amb un maleter de 550 litres de capacitat i un habitacle amb ajustaments precisos i materials de primera qualitat capaç d'encabir cinc ocupants adults -o si ho preferiu dues cadiretes i un adult- per bé que el confort de la plaça central posterior és menor que la resta de seients per la seva disposició ergonòmica i pel túnel de transmissió que envia el parell a les rodes posteriors.

L'evolució del Quattro

I és que aquesta nova generació del Q5 estrena també una evolució del sistema Quattro característic de la marca dels anells, amb un diferencial autoblocant electrònic davanter de sèrie i un segon diferencial opcional al tren posterior, que millora la tracció en situacions d'escassa adherència tals com carreteres revirades o pistes amb fang i sorra.

L'altre element que marca l'evolució tecnològic del nou Q5 és la suspensió neumàtica de sèrie,que associada al selector de mode de conducció "Audi Drive Select" permet variar el caràcter i l'enfocament del vehicle per adaptar-se a l'estat de l'asfalt o pista per la qual circulem o les necessitats del moment.

Gràcies a la gestió de l'electrònica, els modes de conducció i la suspensió neumàtica, podem disposar d'un cotxe aventurer, un Gran Turisme o un familiar tan sols apretant un botó

La nostra unitat de prova disposava el ja conegut motor 2.0 TDI de 190 CV (Audi també ofereix aquest motor amb potències de 150 i 163 CV) associat a un canvi automàtic S Tronic de 7 velocitats. Es tracta d'una configuració que ja hem provat en altres vehicles, com en el cas de l'A5 i A5 Sportback, però amb un resultat diferent del cupè alemany. I és que el pes del cotxe (sobre els 1.800 quilos en buit) i el seu coeficient aerodinàmic fa que els consums del Q5 siguin més elevats: no és estrany realitzar mitjanes de consum superiors als 7'5 litres en autopista i de més de 10 litres en carreteres revirades o recorreguts "offroad".

De fet vaig intentar arribar als 4'9 litres que promet la seva fitxa tècnica circulant tot sol, descarregat, amb el climatitzador apagat i el mode de conducció eficient, que permet la circulació a vela (és a dir, desacoblant motor i caixa de canvis) quan les condicions de conducció ho permeten, per una autovia amb orografia favorable (desnivell de 1.000 metres en baixada) amb el limitador de velocitat per sota de la velocitat legal, i tot i així el meu registre de consum en un recorregut de 100 quilòmetres va ser de 5'9 litres.

Un prodigi tecnològic, dinamisme polièdric

Això sí, la nostra unitat de prova destacava per tot l'arsenal tecnològic de què disposava: "Head up Display", equip de so signat per Bang&Olufsen, "Virtual Cockpit" que utilitza com navegador el sistema Google Earth, pantalla tàctil, servei de connexió en línia i punt WiFi pels dispositius mòbils, carregador de bateria sense fils i un llarg etcètera que fa del Q5 un autèntic prodigi i referent tecnològic, per davant dels seus rivals de BMW i Mercedes.

Igualment sorprenent és l'electrònica del cotxe, que associada als modes de conducció i la suspensió neumàtica permeten que redescobrim les diverses funcionalitats del cotxe. Així doncs, si seleccionem el mode "lift/offroad" la suspensió eleva el vehicle i l'electrònica modifica la gestió del motor, els diferencials i la caixa de canvis per millorar la tracció i allargar la primera i la segona velocitats per oferir una mena de reductora artificial que li permet superar desnivells, superar petits torrents o rambles o avançar per pistes en molt mal estat. També disposa d'un sistema de control de descens, que permet avançar amb seguretat er desnivells pronunciats una mica trencats. Amb tot, val a dir que aquest Q5 no és un vehicle especialment apte per un ús intensiu fora de l'asfalt -de fet les llandes de vint polzades i els neumàtis de perfil baix ja denoten que el Q5 no és el millor company per fer el Dakar- .

Més equilibrat i adaptat a les característiques del cotxe em va semblar el mode "allroad", que permet explotar el potencial del cotxe per pistes en bon estat, i que és el més adequat a les potencialitats del cotxe.

El Q5 disposa també del mode "confort", que permet fer llargs desplaçaments per autopistes i carreteres ràpides oferint una comoditat pròpia d'un turisme, el mode "efficiency" -que no em va acabar d'agradar ni de semblar lògic- i un mode "dynamic" que extreu la potència del motor, allarga les marxes i endureix suspensions i direcció, però que no és capaç de dissimular les inèrcies del cotxe en carreteres revirades (parlem de pràcticament dues tones en moviment) i una direcció no excessivament comunicativa. En definitiva, el Q5 desentona una mica en el seu vessant dinàmic -entenent que aquest no és el nou SQ5 de 354 CV que Audi estrena aquesta tardor-.

El mode que més equilibrat em va semblar és l'anomenat "auto", que busca l'equilibri entre comoditat i dinamisme, i s'adapta a les nostres demandes interpretant el tipus de conducció que practiquem A més, sempre podem jugar amb el canvi en mode seqüencial mitjançant la palanca o les lleves de volant per engranar la marxa que desitgem.

Conclusió L'Audi Q5 és l'opció més equilibrada, tecnològica i sòbria del mercat "premium". Un model capaç i polivalent capaç de complir amb les necessitats de la majoria de conductors en pràcticament tots els escenaris possibles. Una aposta segura per aquells compradors que busquen un SUV pràctic, amb bona habitabilitat i farcit de tecnologia per viatjar amb comoditat i fer petites incursions fora de l'asfalt.

Preus

La gamma de l'Audi Q5 arrenca en els 40.500 euros que costa la versió d'accés amn motor dièsel de 150 CV i tracció davantera fins els pràcticament 80.000 que costarà el flamant SQ5 amb motor V6 gasolina de 354 CV i tracció integral Quattro. La nostra unitat de prova, amb el motor TDI de 190 CV Quattro i canvi S Tronic té un preu base de 49.500, però amb les diversos extres de què disposava la nostra unitat (paquet S Line amb volant i seients esportius, càmeres visió davantera, posterior i lateral, assistent aparcament, sostre solar, “virtual cockpit” i Audi Lane Assist, entre altres) la factura s'eleva fins superar els 65.000 euros.