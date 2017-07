Els millors cotxes per viatjar amb nens: Audi A5 Sportback

Quan fa unes setmanes vam provar l'Audi A5 ja vaig esmentar que -i és una opció molt personal- em sembla un dels cotxes més bonics del mercat, obra mestra i de maduresa del llombard Walter da Silva. Aleshores ja vam anotar que un dels punts febles de l'A5 era l'accés dins l'habitacle, no excessivament senzill en el model amb carrosseria de 3 portes.

L'actual generació de l'A5 Sportback, que porta al mercat uns mesos, és deu centímetres més llarg que no pas la versió cupè convencional. L’alçada és la mateixa que la del model cupè de tres portes –tan sols 139 centímetres d’alt- i la longitud de la seva batalla (o distància entre eixos) és sis centímetres més gran que en el model de tres portes.

Val a dir que aquestes majors dimensions de la carrosseria no repercuteixen en una estètica més recarregada o grotesca: el treball dels dissenyadors d’Ingolstadt ha estat molt bo, i aquesta variant de cinc portes manté les proporcions i l’harmonia que caracteritzen l’Audi A5.

HABITACLE

L'Aud A5 Sportback és un autèntic cupè de quatre places reals -amb la fórmula 2+2-, que ofereix prou espai a les places posteriors per encabir-hi dos o tres ocupants sense cap problema. De fet, aquesta nova generació de l'A5 Sportback disposa de més espai per les cames i per les espatlles dels ocupants: encabir tres persones a les places posteriors no és cap quimera, tot i que l’aposta d’Audi sigui la d’un cupè 2+2 tradicional.

Ara bé, si heu de transportar dos infants amb els seus corresponents sistemes de retenció i a més volem encabir un adult a la plaça central potser aquest model us continuarà resultant petit o poc pràctic. De la mateixa manera, tampoc és el model més adequat per encabir tres cadiretes infantils.

MALETER

La versió Sportback augmenta la capacitat del maleter en 15 litres respecte la versió cupè per oferir uns bons 480 litres de volum, suficients per encabir-hi diverses maletes sense massa dificultat.

Ara bé, val a dir que la configuració i el disseny del maleter dificulten encabir-hi un cotxet infantil de forma longitudinal o transversal, i ens obliga a col·locar-lo en diagonal comprometent força les possibilitats finals de càrrega d’objectes.

ERGONOMIA I COMODITAT EN MARXA

L’Audi A5 Sportback és un cotxe ample i baix, seguint l’essència i la tradició dels cupès i esportius europeus. Aquest fet però no suposa un impediment pels infants; ans al contrari els nens i nenes de tres a sis anys poden entrar i sortir pel seu propi peu de l’habitacle, cosa que incrementa la seva autonomia i autoestima. Per contra encabir un nadó en la seva cadireta esdevé més incòmode que no pas en un totcamí, per exemple.

Un cop en funcionament, l’A5 Sportback ens mostra les seves millors qualitats. El seu comportament és noble -malgrat que vam provar la versió d’accés i tracció davantera- gràcies a l’esquema de suspensions de què disposa i dels amortidors de duresa variable, una opció que muntava la nostra unitat de prova.

Potser no és tan versàtil com un SUV ni modular com un monovolum, però un cop en marxa, l'A5 Sportback ofereix els seus millors arguments

Equipat amb el mateix sistema “Drive Select” i canvi automàtic que ja vam provar en la versió de tres portes, l’A5 Sportback es sent segur i eficaç sobre l’asfalt, gràcies al seu aplom i a la direcció amb desmultiplicació variable -les rodes giren més o menys en funció del mode de conducció seleccionat- que permet millorar l’experiència al volant.

Aquest A5 Sportback és més un Gran Turisme -un cotxe pensat per sumar quilòmetres i quilòmetres per autopistes i vies ràpides- que un cupè esportiu, i aquest plantejament ja ens agrada, i molt, en un cotxe per transportar a tota la família. El seu motor 2.0 TDI de 190 CV arrossega amb força i agilitat als més de 1.470 quilos que pesa el cotxe, i permet accelerar de 0 a 100 en poc més de set segons.

A més, gràcies al bon maridatge del motor amb la caixa de canvis automàtica S Tronic de set velocitats vaig obtenir una sorprenent mitja de consum mixt de 6’7 litres als 100 quilòmetres, una xifra inferior a la que homologa el fabricant tot i circular amb el climatitzador engegat i amb totes les places de l’habitacle ocupades i el maleter carregat.

PREUS

La gamma A5 Sportback arrenca en els 41.500 euros que costa el model dièsel de 190 CV associat a un canvi manual, i arriba fins als 77.900 que costa el model S5 amb un motor gasolina V6 i 354 CV de potència.

La nostra unitat, amb el motor 2.0 TDI de 190 CV, el canvi automàtic S Tronic i tracció davantera té un preu base de 45.000 euros. Ara bé, equipada amb els extres de què disposava (acabat “Sport”, paquet S Line, llandes de doble radi de 18 polzades, seients esportius, fars LED, volant de tres radis, motllures d’alumini, acabats d’interiors de cuir sintètic i els sistemes de seguretat “lane assist”, “park assist”i “parking assistant plus” amb càmera posterior) la nostra unitat arribava a un preu final de 54.780 euros.