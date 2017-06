Audi A3, la veu de l’experiència

L’Audi A3 és un d’aquells models que, de manera similar al que li passa al Volkswagen Golf, va renovant-se i afegint generacions canviant aparentment pocs elements de disseny, però que un cop compares el producte anterior amb el renovat t’adones que l’actualització és molt més notable del que en un primer moment semblava. La present generació del compacte d’Audi va posar-se a la venda l’any 2012 i representa la tercera generació d’un model que sens dubte ha sigut –i és- un dels puntals de la marca, que el va actualitzar l’any passat amb l’objectiu de mantenir el bon nivell de vendes mentre no arribi el seu substitut.

La unitat de proves que ens ocupa té la carrosseria de cinc portes anomenada “Sportback”, associada a un motor 1.4 benzina de 150 cavalls i un color vermell que accentua la seva esportivitat i atreu més d’una mirada.

DISSENY EXTERIOR I INTERIOR

Tot i que cada cop més marques s’estan apuntant a seguir la filosofia d’adoptar un mateix llenguatge de disseny, el cert és que Audi és veterana en aquest tipus de model comercial. El resultat d’aquesta estratègia és obtenir una gamma de productes molt similars entre ells i de fet si avui en dia fem una ullada ràpida als models que composen la gamma d’Audi, les similituds entre ells són enormes i es diferencien únicament per detalls i, evidentment, per la mida del model en qüestió.

Això té una primera connotació negativa, i és que sembla que els dissenyadors hagin perdut la originalitat, però el cert és que d’aquesta manera s’aconsegueix que els models tardin molt més temps en passar de moda o veure’s antics. Aquest A3 va sortir a la venda l’any 2012 i al 2016 va rebre un “restyling”, però veient-lo en persona es podria dir que és un cotxe que fa molts anys que circula per les nostres carreteres i que senzillament va rebent petits retocs estètics per mantenir-se jove.

Si a més s’equipa el paquet “S-Line” que remarca l’aspecte esportiu, el color vermell tango (extra de 810 euros) o les llandes de 18 polzades de la nostra unitat de proves (extra de 1.585 euros), la imatge de l’A3 és força atractiva.

De fet el disseny exterior de l’A3 és purament Audi, amb una graella frontal de caràcter esportiu, unes llums diürnes de tipus LED que tenen un disseny compartit amb la major part de la gamma Audi i, gràcies a aquesta darrera actualització, uns intermitents posteriors amb efecte dinàmic i tecnologia LED.

L’interior no rep canvis gaire destacables respecte l’A3 de 2012, de manera que ens trobem amb una disposició de tots els comandaments molt lògica i intuïtiva, un sistema multimèdia que té un funcionament brillant i per primera vegada en el compacte alemany, la presència del Virtual Cockpit, element cada cop més habitual a la marca i que ofereix una gran quantitat d’informació al conductor. Així, el tauler de comandaments té un disseny força minimalista i disposa de pocs botons que ajuden a no recarregar un interior que en línies generals es veu molt senzill però alhora molt ben treballat i pràctic.

La nostra unitat no disposava de sistema d’arrencada sense clau, detall que es podria millorar de cara a la futura generació del model. Per contra, la presència de la pantalla central sumada al Virtual Cockpit fa que el conductor disposi de dues pantalles per seleccionar els menús que prefereixi, de manera que en un pot tenir el navegador mentre en l’altre selecciona, per exemple, l’emissora de ràdio que vol escoltar.

L’habitabilitat de l’A3 Sportback no és la millor del segment però compleix de sobres amb el que es reclama en un compacte de cinc portes. La posició de conducció es troba ràpid, els seients davanters que equipa el paquet “S-Line” són còmodes i l’espai a les places posteriors és força bo. Tot plegat juntament amb un maleter de 380 litres i doble fons ajuda a augmentar aquesta sensació de practicitat general. Val a dir que a diferència del’A3 de tres portes que vam provar, l’A3 Sportback no només afegeix dues portes sinó que mesura set centímetres més, amb la qual cosa l’espai interior –bàsicament el de les places posteriors- augmenta notablement.

MECÀNICA

El motor de la nostra unitat de proves és un 1.4 TFSI de benzina que entrega 150 cavalls i 250 Nm de parell. Disposa de la tecnologia “Cylinder on demand” que fa una desconnexió selectiva de cilindres en funció del nivell d’exigència que necessitem per estalviar combustible. Acompanyat de la caixa de canvis S-Tronic de set velocitats, el funcionament és força suau en línies generals però en un mateix canvi hi trobem les dues cares d’una moneda: si seleccionem el mode de conducció més eficient la resposta de l’accelerador i el canvi és un pèl lenta, mentre que si escollim el mode més esportiu el sistema S-Tronic no defrauda i mostra una rapidesa notable.

En qualsevol cas la valoració del canvi automàtic és positiva, doncs la suavitat és la seva virtut principal i en condicions reals de circulació fins i tot costarà notar els canvis de marxa. Aquesta suavitat es veu accentuada pel fet que el conductor no és capaç de notar quan està activat el sistema de desconnexió de cilindres o no, i la presència d’aquesta tecnologia juntament amb les set relacions de canvi fan que per carretera -i a velocitats legals practicant una conducció eficient- sigui possible obtenir xifres realment baixes de consum, de poc més de cinc litres cada 100 quilòmetres.

Els consums en entorns urbans augmenten considerablement i és fàcil trobar-se amb un consum de 7,5-8 litres, fins i tot més si conduïm ràpid. Això sí, el consum mixt baixa dels set litres i es situa en uns acceptables 6,8 litres, una molt bona xifra per un cotxe benzina de 150 cavalls.

DINAMISME

L’Audi A3 disposa de versions de caràcter força esportiu com poden ser l’S3 o l’RS3, i el cert és que si comparem l’estètica d’aquests models esmentats amb el que ens ocupa en aquesta prova, les similituds són notables. Però a la pràctica hi ha diferències importants, doncs el nostre A3 està més aviat orientat cap a una conducció eficient i còmode.

Precisament per aquest motiu la suspensió esportiva que ofereix el paquet “S-Line” es mostra un pèl dura en les condicions en les que es farà servir un A3 d’aquestes característiques fins i tot si seleccionem el mode de conducció anomenat “confort”, però com a contrapartida ens trobem que si volem afrontar una carretera revirada el cotxe respondrà amb alegria i aplom.