Alfa Romeo MiTo Veloce, la temptació transalpina

L'Alfa Romeo MiTo és un model ja força veterà, ja que va aparèixer al mercat el juliol del 2008. Pocs cotxes poden presumir d'un historial de servei tan extens. Ara bé, el MiTo –que, tot i actualitzar-se estèticament i mecànicament al llarg dels dos quinquennis que fa que és al mercat– mai ha estat un gran èxit de vendes, tot i ser un dels cotxes amb més personalitat i diversió al volant de tot el segment B.

La nostra unitat de premsa era un MiTo Veloce, el nou nom amb què Alfa Romeo denomina la versió més potent de la gamma (fins ara els anomenava Quadrifoglio Verde, però ara reserva el trèvol al Giulia de 510 cavalls) des de l'any 2016, tot just fa uns mesos.

El MiTo s'anomena així en honor a les ciutats italianes de Milano i Torino

A nivell estètic, el MiTo Veloce sublima l'essència esportiva i el toc de disseny que sempre ha tingut el petit model d'Alfa Romeo, gràcies a unes exclusives llandes d'aleació de 18 polzades, pinces de fre de color vermell signades per Brembo i els detalls d'antracita de les manetes, a la calandra, al marc dels grups òptics i als retrovisors.

A més, incorpora una sortida de tub d'escapament esportiu cromat que exerceix un diàleg amb el difusor posterior de color negre.

Les especificacions de l'acabat Veloce se sumen al ja bonic i estilitzat MiTo, que seguint el nou llenguatge estètic de la Giulia disposa d'una nova calandra en forma de rusc d'abella. Alfa Romeo segueix ferma en la seva decisió de comercialitzar aquest model tan sols amb la carrosseria de tres portes, que si bé és cert que emfatitza la bellesa de l'utilitari llombard, podria arribar a representar un 'handicap' respecte d'alguns models de la competència.

Amb tot, el disseny del MiTo em segueix semblant realment espectacular: els grups òptics davanters posteriors, inspirats en els esportius Alfa Romeo 4c i 8c, les formes sinuoses i arrodonides de la carrosseria i les midels compactes del vehicle (poc més de quatre metres de llarg) converteixen aquest model en la referència estètica del segment, amb permís dels MINI i, al meu parer, més avançat que els dissenys dels Volkswagen Polo, Ford Fiesta, SEAT Ibiza, Audi A1 o Renault Clio, per exemple.

Tot i tenir pràcticament deu anys, el MiTo encara és un dels cotxes més bonics i amb més personalitat del mercat

Els interiors també reben una actualització important, ja que el MiTo Veloce incorpora de sèrie un nou volant multifunció de cuir amb costures de fil vermell que aporta un tacte realment agradable, pedals d'alumini i seients tèxtils d'alcàntara amb insercions de fil vermell i amb el logo d'Alfa Romeo cosit al reposacaps.

El quadre de comandament també ha estat actualitzat, i presenta insercions al tauler i als panells de les portes amb símil de fibra de carboni i detalls acabats en alumini i plàstics tous, que fan de l'interior un espai amb esperit desenfadat, juvenil i esportiu. Fins i tot el quadre d'instruments, amb marques de color blanc, respecta l'essència i la tradició dels esportius d'Alfa Romeo.

I és que l'estètica exterior i interior del MiTo Veloce és un cotxe pensat per agradar als apassionats del volant, ja que ofereix una bona posició de conducció, una bona subjecció en trams revirats i un tacte molt agradable en tota mena de conducció.

Ara bé, les dimensions del MiTo fan que encabir un tercer passatger a les places posteriors –el reposacaps del seient central és opcional– sigui poc més que una quimera, i que fins i tot dos adults viatgin amb incomoditat a les places posteriors pel poc espai disponible per les cames.

Fins i tot accedir a les places posteriors no és del tot senzill, i no és còmode per encabir un infant a la seva cadireta. Per contra,el maleter del MiTo sí que està dins la mitja del segment -270 litres-.

Un sistema d'infoentreteniment ja superat

On el MiTo Veloce delata la seva veterania al mercat és en l'apartat tecnològic i d'infoentreteniment. L'utilitari d'Alfa Romeo disposa d'una pantalla de cinc polzades amb el sistema UconnectTM, ja està superat pels seus principals rivals, el MINI o l'Audi A1.

Ara bé, el sistema UconnectTM permet connexió Bluetooth, disposa d'entrada USB i es pot sincronitzar amb el nostre telèfon smartphone. Personalment crec que aquest dèficit tecnològic no hauria de ser decisiu en un cotxe eminentment passional com és l'Alfa Romeo MiTo Veloce, però també és cert que aquest és un aspecte cada cop més valorat pels compradors, especialment si són més o menys joves (públic potencial d'aquesta mena de vehicle). Personalment -i això no és més significatiu que la meva pròpia opinió- a un mòbil o una tauleta li demano coses diferents a les que li demano a un cotxe, especialment si aquest té un caràcter més o menys esportiu.

Una mecànica pensada per gaudir

El MiTo Veloce disposa del motor de quatre cilindres 1.4 MultiAir turbo de gasolina que ofereix 170 cavalls de potència associat a un canvi automatitzat TCT de doble embragatge i sis velocitats que marida a la perfecció amb el propulsor italià.

Aquest motor -amb un control dinàmic de l'admissió per controlar la quantitat d'aire que entra al cilindre- va ser desenvolupat per Magneti Marelli, i fou el MiTo el primer vehicle del grup Fiat en estrenar-lo, al ja llunyà any 2009. Per tant parlem ja d'un propulsor molt provat i que es caracteritza per oferir un rendiment molt elevat.

De fet el propulsor 1.4 MultiAir es comporta com un bon motor atmosfèric italià, pujant de voltes amb decisió i trobant-se molt còmode a la zona alta del tacòmetre i sense percebre buits o davallades de potència, característics d'alguns motors turbo de gasolina. De fet és entre les 4.000 i les 6.000 revolucions que el propulsor italià mostra tot el seu caràcter i arrossega amb decisió el vehicle, oferint mitjanes de consum no escandalosament altes, ja que tot i buscar la zona alta del tacòmetre el propulsor no sobrepassa massa els deu litres als cent quilòmetres, i en modes més tranquils és possible obtenir mitjanes de consum al voltant dels sis litres.

Això sí, el MiTo tan sols disposa de tracció davantera, ja que la plataforma sobre la que es va desenvolupar ni tan sols contemplava la possibilitat d’incorporar la propulsió (la Giulia és el primer Alfa Romeo que recupera l'esquema de propulsió).

Però el fet de ser un vehicle de tracció davantera no el fa necessàriament poc dinàmic, ja que Alfa Romeo ha desenvolupat un esquema de suspensions actives amb amortidors variables (sistema "Alfa Active") que fan que la direcció del cotxe i la seva suspensió sigui directe i el seu tacte, esportiu.

Com ja és habitual en els models d'Alfa Romeo també incorpora el sistema selector de mode de conducció ADN d'Alfa. La lletra A es refereix al mode «All Weather», pensat per garantir la tracció del cotxe en condicions desfavorables com ara pluja o neu, mentre que la N es refereix al mode normal i la D al mode dinàmic.

La diferència més significativa entre els modes normal i dinàmic és la resposta del motor i la gestió de la caixa de canvis, a banda del tacte de la direcció. En mode dinàmic el motor allarga i estira fins al llindar de les 6.500 revolucions, on l’electrònica talla injecció per no danyar el motor, mentre que la direcció es torna més ferma, dura, directe i precisa.

Diversió al volant

L'Alfa Romeo MiTo Veloce és un cotxe pensat per gaudir al volant, amb una posada a punt específica que vol satisfer als conductors més apassionats. Malgrat tot les seves dimensions el fan prou àgil per circular per ciutat. Això sí, el relatiu poc radi de gir del MiTo fa que maniobrar o aparcar requereixi un petit procés d'adaptació. Per contra, agraeixo que no disposi de sèrie de cap ajuda a l'aparcament, aarma sonora o fins i tot càmera d'aparcament: sincerament crec que en un cotxe com aquest MiTo no són elements imprescindibles, i tan sols farien augmentar el pes i el preu d'aquest petit esportiu llombard.

El talant i el caràcter del MiTo Veloce -sumat a la seva habitabilitat- fan que tampoc sigui el cotxe més adient per circular en llargs trajectes per autopistes, autovies i carreteres ràpides, ja que el seu tarat relativament dur -tan de suspensions com de direcció- podria arribar a ser més o menys cansat.

El MiTo Veloce és un cotxe passional i desitjareu arribar a la carretera de revolts més propera per gaudir al volant d'aquest petit italià. Equipat de sèrie amb un diferencial autoblocant Q2 el MiTo Veloce és un cotxe reactiu amb un pas per corba molt elevat, una resposta magnífica a qualsevol règim de revolucions, una resposta magnífica del canvi automatitzat TCT i una direcció precisa que ens col·loca allà on volem tan sols de pensar-hi.

Gaudir amb el MiTo Veloce és tan senzill com entrar al revolt a la velocitat adequada, insinuar el revolt al volant i obrir gas un cop superat el vèrtex de la corba pr notar l'etzibada d'aquest petit italià i l'alegria del seu motor

El flamant Veloce disposa de pinces de fre Brembo i discs ventilats a l'eix davanter (senzills al posterior) que resisteixen molt bé a la fatiga i aturen el cotxe -o en disminueixen la marxa- de forma segura i contundent, sense cap raresa ni al pedal ni al volant.

I és que el comportament del MiTo Veloce és noble, amb un sistemes de control i ajuda de tracció i estabilitat no gaire intrusius. D'aquesta manera, el comportament del MiTo Veloce queda a mig camí de l'esportivitat radical del Fiesta ST i de la practicitat de l'Ibiza Cupra o del Polo R, per exemple. De fet, el so del motor, la tracció i el dinamisme d'aquest MiTo Veloce recorden força al del MINI Cooper S, referent dinàmic i estètic del segment.

Conclusió En definitiva, el MiTo Veloce és una opció molt vàlida per a aquells compradors que busquen un cotxe passional i diferent, amb una personalitat molt marcada i no senten la necessitat d'incorporar-hi tots els aparells tecnològics de darrera generació integrats al cotxe.

Preus

La gamma del MiTo arrenca en els poc més de 12.000 euros dels models d'accés amb motor benzina i 78 cavalls fins als 26.000 que costa la versió Veloce. Ara bé, el preu final d'aquest model pot arribar als 18.000 euros si tenim en compte tots els descomptes promocionals i de finançament.