Comparativa: Alfa Romeo Giulia vs BMW 320d

Són les dues berlines més esportives i probablement més atractives del mercat, un darrer refugi en un mercat dominat cada cop més per totcamins o comactes amb variants de carrosseria familiar. La Giulia i la Sèrie 3 competeixen pel tro del segment D amb arguments i capacitats força similars. La nouvinguda italiana serà capaç de derrotar a la Sèrie 3, fins ara dominadora del segment?

En aquest cas hem enfrontat les versions dièsel amb una potència similar (sobre els 180 cavalls) i motors de quatre cilindres i dos litres de cilindrada. A més totes dues berlines tenen una arquitectura calcada, amb una plataforma de tracció posterior i motor en posició longitudinal per garantir el millor repartiment entre eixos possible.

ESTÈTICA

Fins l'arribada de la Giulia, la Sèrie 3 de BMW era la referència estètica de tot el segment. En tots dos casos els dissenyadors han apostat per unes proporcions clàssiques i pràcticament infalibles, com són els capós llargs, la cabina lleugerament enrederida i una caiguda progressiva de la lluna posterior (pilar C) sobre el maleter que recorda un cupè. Per tant, escollir el disseny d'un o altre respon a criteris subjectius i personals.

En aquest sentit la Giulia em sembla una mica més esportiva i elegant que la berlina bavaresa, que potser transmet més agressivitat però no té l'espurna esportiva que fa diferent a la Giulia. A més la majoria de la gent a qui he consultat considera que la Giulia transmet més passió en el seu disseny que la Sèrie 3.

Veredicte: Guanya la Giulia

POTÈNCIA I CONSUMS

El BMW 320d Efficient Dynamics eroga 163 cavalls i 400 Nm de parell del seu motor 2.0 Twin Power Turbo, mentre que l’Alfa Romeo GiuliaSúper ofereix 180 cavalls i 380 Nm de parell d’un motor de 2’2 litres de cilindrada.

La Giulia és més generosa i esportiva a l’hora d’entregar la potència, permetent allargar les marxes i oferint potència de forma progressiva recordant fins i tot el funcionament d’un motor atmosfèric de benzina. Per la seva banda, el propulsor de BMW és menys progressiu però més contundent quan entra el turbo en funcionament, sentint més la puntada de peu a la zona mitja-baixa del tacòmetre, però sense sentir-se tan potent com el motor que estrena la berlina italiana.

El motor de la Giulia és més aspre i sorollós que el seu rival, mentre que el motor BMW és més refinat i ofereix mitjanes de consum una mica més baixes practicant una circulació àgil: 7 litres va homologar la Giulia enfront els 6’3 del BMW. Ara bé, en una conducció normal en una autopista per sota del límit legal, tots dos cotxes consumeixen més o menys el mateix, a l’entorn de cinc litres.

Veredicte: Guanya la Giulia. Amb uns consums pràcticament calcats, preferim el motor més potent tot i que menys refinat que el del seu rival.

EQUIPAMENT TECNOLÒGIC

La Sèrie 3 equipa el sistema multimèdia iDrive de BMW, probablement el millor sistema d’infoentreteniment del mercat. La Giulia, per la seva banda, estrena un nou sistema multimèdia que tot i disposar d’un funcionament ràpid i intuïtiu no està encara al nivell del seu rival germànic.

Veredicte: Guanya la Sèrie 3

HABITABILITAT I CONFORT

Tots dos cotxes disposen d’uns paràmetres d’habitabilitat i confort similars. La Giulia té una batalla –distància entre eixos- més gran que la Sèrie 3, i entre altres, això es tradueix en uns seients davanters un centímetre més llargs i amples, i en tres centímetres més de llargada a les places posteriors. Pel que fa al maleter, els dos models empaten pel que fa a la capacitat: 480 litres en els dos casos.

Un cop en marxa, la Sèrie 3 de BMW té un major compromís amb la comoditat i el confort (insonorització de l’habitacle, comoditat dels seients, tarat de les suspensions...), ja que el plantejament general de la Giulia la fa més seca i directa que la berlina bavaresa.

Veredicte: Guanya la Sèrie 3

CAPACITATS DINÀMIQUES

En aquest camp la Giulia brilla amb llum pròpia, eclipsant la Sèrie 3, fins ara refèrncia del segment. Les dues berlines són àgils, reactives i ràpides, i totes dues responen al mateix esquema de motor longitudinal, propulsió (tracció posterior) i repartiment de pesos 50:50 entre eixos.

Però mentre que la Sèrie 3 té un comportament més subvirador (és a dir, té tendència a marxar-se de morro en situacions en les que no hem entrat al revolt a la velocitat adequada), la Giulia -sobretot en mode esportiu- és netament sobreviradora i ens permet ballar amb derrapatges controlats. No debades, el disseny de les suspensions i eixos posteriors multibraç és hereu del Ferrari 458 Italia. A més, la direcció de la Giulia és més directa i comunicativa que no pas la de la Sèrie 3.

Veredicte: Guanya la Giulia.

PREUS

Totes dues berlines tenen uns preus força similars en qualsevol acabat i motor, però la Giulia sempre és una mica més econòmica que la seva rival bavaresa. En aquest cas concret l’Alfa Romeo Giulia Súper 2.2 Dièsel 180 cavalls té un preu de 35.050€, mentre que El BMW 320d Efficient Dynamics té un preu final de 37.100€, descomptes promocionals al marge. A més, la Giulia va lleugerament més equipada de sèrie que la Sèrie 3 (més altaveus, LED posteriors o pantalla central TFT).

Veredicte: Guanya la Giulia.