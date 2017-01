L’hidrogen serà una alternativa real al petroli?

Diversos fabricants d’automòbils asiàtics -amb Hyundai i Toyota al capdavant- porten diversos anys experimentant amb els cotxes impulsats per una pila de combustible d’hidrogen. Els vehicles impulsats per aquesta tecnologia tenen un important avantatge respecte els vehicles de motor tèrmic convencional, i és que les seves emissions són zero contaminants (només desprèn vapor d’aigua).

Aquesta mena de vehicles funcionen gràcies a una pila de combustible alimentada per l’oxidació de l’hidrogen amb aigua, que allibera energia elèctrica reconvertida en l’electricitat que alimenta la pila. Els models més representatius d’aquest tipus de tecnologia –Toyota Mirai i Hyundai Tucson Fuell Cell- disposen d’autonomies reals de 600 quilòmetres, cosa que els fa realment competitius amb els models convencionals.

L’altra cara de la moneda

Malauradament les piles de combustible d’hidrogen tenen un costat fosc que en dificulta (i a vegades impossibilita) la seva implantació massiva. En primer lloc, les piles de combustible necessiten un hidrogen pur que no es troba en un estat natural al planeta i ha de ser creat de forma artificial a partir del gas natural. A més, durant el procés de producció de l’hidrogen s’allibera una gran quantitat de CO2. D’aquesta manera s’alliberaria les grans ciutats de bona part dels fums i gasos contaminants, per traslladar-los al centre productor d’hidrogen, però l’efecte sobre l’atmosfera igualment seria contaminant.

L’hidrogen s’obté del gas natural en un procés que allibera grans quantitats de CO2

Bé és cert que l’hidrogen es pot obtenir a partir de l’aigua (electròlisi), però el procés per fer-ho necessita una gran demanda energètica que encareix la producció (i que si no prové d’energies renovables tampoc soluciona el problema global de la contaminació). L’encariment dels costos de producció repercutiria de forma directe en el preu final a pagar pel consumidor.

I és que els cotxes que funcionen amb piles d’hidrogen no són gens barats. Per exemple el Toyota Mirai costa uns 35.000 euros al Japó, però el govern nipó subvenciona una part del preu del cotxe. El mateix vehicle costa uns 60.000 euros a Europa subvencions al marge, cosa que el fa molt poc atractiu pels consumidors amb major consciència ecològica.

Per acabar, existeix un darrer factor que juga en contra de la popularització d’aquest tipus de vehicles, i no és cap altre que la poca oferta de punts de recàrrega de combustible existents arreu del planeta. Al ser una tecnologia encara molt minoritària els fabricants d’hidrogen encara no s’atreveixen a assumir el cost de desenvolupar una xarxa de distribució d’aquest combustible a gran escala.