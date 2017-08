4 motius per no estimar el dièsel

Quan he de provar un cotxe, sempre intento ser una persona objectiva, però no puc amagar la meva preferència pels motors híbrids, elèctrics, de gas liquat de petroli (GLP) o benzina per sobre dels cotxes de mecànica dièsel, fins fa poc els més venuts del mercat. A continuació explicaré algunes de les raons per les quals no m'agrada el dièsel.

Una mecànica contaminant

Sí, és cert que alguns cotxes de gasolina tenen índex d'emissions de CO2 més elevats que els motors dièsel. Però els motors dièsel són clarament més perjudicials per a la salut humana, ja que emeten partícules i gasos com el NOx que són perillosos per als humans. Alerta, els motors de gasolina 'downsized' i turboalimentats gairebé poden ser tan contaminants com un dièsel -i tampoc són cap solució-.

Un combustible no tan barat

Tot i que la diferència de preu entre la gasolina i el dièsel cada cop és menys significativa, el dièsel encara és més barat que la gasolina. Menys refinat i amb costos de producció menors, la veritat és que aquest combustible encara gaudeix de tipus impositius més baixos que la gasolina a l'estat espanyol. La raó? Beneficiar els fabricants europeus que tenen centres de producció a Espanya i que no poden competir amb els cotxes asiàtics i americans en mecàniques de gasolina però que encara tenen millors motors dièsel que els rivals de fora del Vell Continent.

Un so gens seductor

No puc estar-me de dir-ho: els dièsel sonen malament. Fins i tot els models més nous, que tenen l'habitacle ben insonoritzat, tenen un so poc seductor quan estan encesos. Són més sorollosos que els motors de gasolina. No cal dir que la contaminació acústica de les grans ciutats millorarà molt quan els cotxes híbrids i elèctrics guanyin espai i importància al mercat.

Escàs plaer de conducció

Entenc que aquest punt és molt personal i lligat als meus interessos personals, i que no necessàriament ha de ser rellevant per a la majoria de la població. Quan provo un cotxe més o menys esportiu o dinàmic m'agrada estirar una mica les marxes a la zona mitjana-alta del tacòmetre en avançaments o incorporacions: fer-ho amb un dièsel em sembla una mica decebedor. Hi ha qui valora la contundència en l'entrega del parell a les 2.000 rpm, però personalment -i sempre que parlem de models amb cert tarannà esportiu- prefereixo els motors de gasolina i el seu so i contundència al llindar la zona vermella del tacòmetre.