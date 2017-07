El miracle de Volvo

Quan la xinesa Geely va adquirir Volvo ara fa uns anys molts analistes no van dubtar a assenyalar que aquell podia ser el final de la marca sueca com a referent de qualitat i seguretat al Vell Continent. Res més lluny de la realitat: Volvo ha estat capaç de superar els rivals germànics en un mercat tan complicat com el dels SUV de luxe amb un XC60 i un XC90 que han dominat els seus respectius mercats amb mà de ferro.

I és que el principal argument de les vendes de Volvo ha estat fonamentat en el seus totcamins. El Volvo XC60, que enguany estrena segon generació, ha estat un èxit de vendes capaç de derrotar els Audi Q5 i BMW X3 gràcies al seu compromís entre prestacions, elegància i seguretat. Però si la vaiant XC60 ha estat lídr de vendes al Vell Continent i al mercat asiàtic, als Estats Units i al Canadà el seu germà gran XC90 ha fet créixer el volum de vendes de la casa sueca a un ritme del 15% anual durant els darrers tres anys.

Compromís entre tecnologia i seguretat

Volvo ha sabut conjugar a la perfecció una de les principals preocupacions dels compradors que busquen un cotxe familiar -la seguretat- amb una oferta tecnològica avançada a la mitjana del seu segment.

En aquest sentit cal destacar el projecte 0 morts de Volvo al 2020, que vol que cap dels ocupants d'un Volvo perdi la vida en un accident de trànsit -i va camí de aconseguir-ho gràcies als bastidors, airbags i sistemes de segurtetat- o l'associació amb Google per desenvolupar nous sistemes d'infoentreteniment, aplicacions i serveis per fer més còmode la vida dins l'habitacle.

A més, Volvo és una de les marques més compromeses amb la conducció autònoma i el medi ambient, i ja ha anunciat que deixarà de fer servir motors dièsel en un futur no massa llunyà.

Els familiars, assignatura per recuperar

La nomenclatura dels cotxes de Volvo és molt senzilla. Els SUV o totcamí s'anomenen "XC" mentre que les berlines "S" i els familiars o compactes, "V". Els números (40, 60, 90) van de més petit a més gran en funció de la mida del vehicle.

Si bé és cert que els XC60 i XC90 reporten molts beneficis a la marca en volum i marge comercial -el 51% de la seva quota de mercat correspona a aquests dos cotxes- val a dir que les berlines S60 i S90 mantenen bons índex de vendes sobretot a la Xina, on les berlines sedan de luxe tenen un mercat potencial important i Geely les fabrica i comercialitza al mateix gegant asiàtic.

Al Vell Continent les vendes de berlines S60 i S90 no fan pessigolles als gegants alemanys, britànics o italians, però la situació és encara més preocupant en les variants familiars V90 i V60, destinades a combatre amb les variants familiars de les Sèries 3 i 5, Classes C i E i A4 i A6 amb xifres de vendes més modestes. De fet, a l'estat espanyol Volvo va vendre 14.000 unitats l'any passat amb un creixement sostingut els darrers anys, però encara allunyat dels gegants alemanys.