És més barat un cotxe dièsel o un de gasolina?

Deixant de banda la crisi de les emissions, el Dieselgate i la prohibició de circular als vehicles més contaminants al centre de les grans ciutats, volem fixar-nos en quina opció mecànica és la més adequada i estalviadora per a la nostra butxaca, ja que la major part dels compradors de cotxes dièsel ho fa pensant que són més estalviadors.

D'entrada, és ben cert que fa 10 anys les diferències entre un motor de gasolina atmosfèric i un de dièsel eren evidents: els motors de gasolina podien arribar a consumir un 20% més en el mateix recorregut i la diferència entre els dos carburants era significativa.

Ara bé, els motors de gasolina actuals –de tres o quatre cilindres, atmosfèrics o turbo– ja són capaços d'homologar consums no gaire diferents dels d'un de dièsel, sobretot en autopistes i autovies, on els cotxes dièsel marcaven la diferència fa uns anys. ¿Realment val la pena comprar un cotxe dièsel?

Preu de compra

Prenem com a referència els preus dels cotxes més venuts al país amb opcions dièsel i gasolina. El Seat Ibiza TSI (gasolina) de 90 cavalls costa 13.190 euros, mentre que l'opció TDI (dièsel) amb la mateixa potència en costa 15.450, una diferència de 2.260 euros a favor del cotxe de gasolina. Prenent com a referència que l'opció de gasolina pot arribar a consumir un litre més cada 100 quilòmetres –i a vegades ni això– i el preu actual del carburant –entre 6 i 10 cèntims en funció de la benzinera–, caldria fer pràcticament uns 200.000 o 300.000 quilòmetres al llarg de la vida útil del cotxe per amortitzar-ne la diferència.

La diferència de preu de compra s'accentua quan comparem les opcions mecàniques d'un SUV o totcamí: el Mitsubishi Outlander de 200 cavalls de gasolina té un preu de 27.900 euros i, en canvi, la mecànica dièsel amb la mateixa potència en costa 34.400. I 6.500 euros de diferència són molts quilòmetres de combustible. O fer nou el lavabo de casa, per exemple.

Preu de les revisions

Les visites al taller –per a revisions rutinàries un cop a l'any o en l'interval fixat pels fabricants– són sempre més elevades en el cas dels motors dièsel, amb una diferència mitjana que se situa al voltant de 50 euros més econòmica a favor dels cotxes gasolina. Tot i que els preus varien en funció dels fabricants, en 10 anys ens podem arribar a estalviar uns 600 euros (o més) en revisions programades al taller.

Les visites al taller i les peces de recanvi d'un cotxe dièsel són sensiblement més cares

Fins i tot l'oli de motor és més econòmic en els models de gasolina que no pas en els de dièsel i, amb la mateixa potència, l'ITV dels cotxes de gasolina és més econòmica que no pas en un de dièsel.

Preu dels elements de desgast

Els motors dièsel són més delicats que no pas els de gasolina, especialment pel que fa als filtres de combustible del motor. Aquest element, secundari en un motor de gasolina, és molt rellevant en un de dièsel, ja que cal canviar-los més sovint que en un de gasolina.

Els filtres de partícules també són més rellevants en les mecàniques dièsel, ja que s'acaben obstruint i cal substituir-los molt més sovint que els d'un motor de gasolina. Per acabar-ho d'adobar, les vàlvules EGR –característiques dels motors dièsel– també s'obstrueixen amb el pas del temps, i cal canviar-les o netejar-les al llarg de la vida útil del cotxe, cosa que suma encara més diners al diferencial entre les dues mecàniques.