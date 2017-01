Els deu cotxes més esperats de 2017

Renault Alpine

La marca del rombe vol ressuscitar l’Alpine, un mite de la història del motor pels seus èxits als ral·lis i un orgull nacional de la indústria automobilística francesa. El flamant esportiu gal disposarà d’un motor d’uns 250 o 300 cavalls associat molt probablement a una caixa automatitzada de doble embragatge i una plataforma pròpia dotada d’un sistema de tracció posterior.

Seat León Cupra 300 4Drive

Portem molts anys esperant que aparegui un León Cupra amb tracció total, disset anys després del León Cupra de primera generació que equipava un motor V6 i erogava 200 cavalls. El nou León Cupra arribarà amb un motor 2.0 TSI de quatre cilindres que erogarà 300 cavalls associat a una plataforma de tracció integral (això sí, de moment només en la versió familiar ST).

Seat Arona

No abandonem la marca de Martorell, ja que després d’un 2016 excel·lent amb l’arribada de l’Ateca, Seat presentarà el nou Arona al llarg de 2017. Aquest petit SUV es muntarà sobre la plataforma del Seat Ibiza (que també s’actualitzarà enguany, i que esperem amb candeletes).

Ford Fiesta

La marca nord-americana actualitzarà la seva gamma del Fiesta, que rebrà una plataforma nova, amb un xassís més rígid i una direcció encara més directa, que promet millors sensacions dinàmiques i una major estabilitat del conjunt. A més, la nova generació del Fiesta rebrà una àmplia gamma de motors dièsel i benzina (no hi ha anunciada cap unitat híbrida o elèctrica) amb potències que oscil·len entre els 70 i els 140 cavalls, i poden anar associats a canvis manuals o automatitzats, sempre de sis velocitats.

Nissan Micra

La cinquena generació del Micra vol canviar la idiosincràsia del model, seguint l’estratègia d’èxit que la marca japonesa ha encetat amb els Qashqai o Juke, per exemple. Dissenys frescos, juvenils i atrevits, acompanyats de bona oferta tecnològica i mecàniques eficients que fan que els seus productes es situïn entre els més venuts del segment. I és que el nou Micra disposarà d’una gamma de deu colors i nou extres estètics que permeten fins a 125 combinacions diferents.

Opel Ampera-E

Opel vol revolucionar el segment elèctric amb un cotxe amb més de 500 quilòmetres d’autonomia i un preu inferior als 30.000 euros. A més, el motor elèctric de l'Ampera-e és sorprenentment potent, ja que arriba als 204 cavalls de potència i ofereix molt bones xifres d'acceleració (per exemple, fa el 0-50 en 3,2 segons). Per si no fos prou, l'Ampera-e ofereix també una habitabilitat correcta, capaç d'encabir fins a cinc ocupants sense gaires problemes.

Honda Civic

El compacte japonès s’actualitza amb nous grups òptics allargats i una calandra estilitzada que li confereixen un aire més esportiu i agressiu. Per contra, la part posterior del Civic conserva l’herència de la generació actual, amb un disseny de fars i una caiguda del porto posterior a l’estil cupè que són plenament identificables amb el compacte nipó.

BMW X2

El BMW X2 serà el SUV compacte esportiu de la marca bavaresa (aquest tipus de vehicles també s’anomenen SAV). Sigui com sigui, el futur X2 disposarà de sistema de tracció davantera (opcionalment podrà equipar un sistema de tracció total) i unes línies poderoses i esportives.

Opel Insignia

Opel renova el pilar de la seva oferta amb la nova generació de l’Insignia, més esportiu i ecològic que mai. L’Insignia estrenarà un xassís i motors completament nous, i disposarà d’una estètica més atractiva i esportiva.

Alfa Romeo Stelvio

Després del renaixement de la marca de la mà de la Giulia, a Alfa Romeo li cal consolidar-se al mercat global, i per fer-ho ha apostat per fabricar el primer SUV de la marca llombarda. Això sí, l’Stelvio seguirà apostant per l’esportivitat (motors potents i tracció posterior) i estil que caracteritzen la marca italiana.