Els cotxes no estimen el català

Catalunya compta amb un ampli bagatge en el món de l'automoció. De fet Catalunya ha estat bressol de marques mítiques com Hispano-Suiza, Elizalde, David, Pegaso o Nacional Pescara, i encara avui gaudeix de la presència de plantes de producció com les de Nissan a la Zona Franca o Seat a Martorell. Fins i tot el país compta amb un fabricant com Tramontana, dedicat a la producció artesanal de cotxes esportius i de luxe.

Però el pes de la indústria del motor a casa nostre no és prou important per fer que els grans fabricants disposin d'opcions de funcionament en català, tot i que les fonts consultades asseguren que disposar d'un software propi en llengua catalana no seria cap gran dificultat pels grans fabricants d'automòbils. Es tracta, doncs, d'una qüestió de voluntat.

El repte del futur

En poc més de deu o quinze anys els cotxes autònoms haurien de ser una realitat normalitzada a les carreteres d'arreu del planeta. A més, molts dels cotxes que ja es comercialitzen avui en dia disposen d'un funcionament de reconeixement d'ordres per veu, però cap dels que disposen d'aquesta tecnologia estan programats per obeir les ordres en català.

L'actual panorama industrial, empresarial i tecnològics del món de l'automoció margina el català: cap dels cotxes que disposen d'ordres per veu estan programats en català

A més, imaginar un futur estat català independent tampoc assegura que la llengua catalana fos present en tots (o en bona part) dels vehicles que es comercialitzessin al país, si no hi hagués una política lingüística que apostés pel català, i que l’actual administració autonòmica no ha resolt. Prenent com exemple la República d’Irlanda podem constatar que pràcticament cap dels cotxes comercialitzats al país disposa del software en gaèlic i cap d’ells està preparat per rebre ordres de veu amb la llengua autòctona de l’illa maragda.